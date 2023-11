Lideri NATO i EU pozvali na produženje privremenog primirja u Gazi

On tvrdi da bi to omogućilo da humanitarna pomoć stigne do naroda Gaze. U međuvremenu, obje strane izražavaju razočarenje zbog spiskova talaca i zarobljenika koji će biti oslobođeni u ponedjeljak u okviru humanitarnog primirja.

Hamas i Izrael dogovorili su četverodnevni prekid vatre kako bi razmijenili 50 izraelskih talaca za 150 palestinskih zatvorenika. Privremeni prekid vatre počeo je u petak ujutro, a okončat će se u ponedjeljak navečer.

Stoltenberg je kazao kako pozdravlja činjenicu da je sporazum između Hamasa i Izraela doveo do oslobađanja talaca i isporuke veće količine humanitarne pomoći.

– Pozivam na produženje primirja. To bi omogućilo isporuku očajnički potrebne pomoći ljudima u Gazi, kao i oslobađanje još talaca – izjavio je on uoči sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica u NATO-a Briselu. Kazao je da patnje naglašavaju potrebu za trajnim političkim rješenjem.

Generalni sekretar je također je istaknuo da su države članice alijanse prisutne na Bliskom istoku.

– Vidjeli smo napade dronovima i projektilima na američke položaje u Siriji i Iraku, kao i napade na komercijalne brodove. To naglašava rizik od eskalacije – rekao je Stoltenberg.

Šef NATO-a je naglasio da Iran mora “obuzdati” svoje saveznike u regiji.

Iran podržava šiitske Huti pobunjenike u Jemenu. Koji su već upozorili da će napadati izraelske brodove sve dok traje rat u Gazi. Prije samo sedmice, pobunjenici su oteli teretni brod Galaxy Leader s 25 članova posade.

Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell također je pozvao na produženje primirja u Gazi. Četvorodnevni prekid vatre je “važan prvi korak”, ali “potrebno je mnogo više da se popravi strašna situacija u Gazi i da se pronađe izlaz iz krize – naveo je Borrell u u objavi na platformi X u ponedjeljak.

– Pauzu bi trebalo produžiti kako bi ona bila održiva i dugotrajna dok se radi na političkom rješenju. To rješenje mora jednom zauvijek prekinuti krug nasilja – dodao je on.

Borrell je insistirao da je palestinska država u Gazi, istočnom Jerusalemu i Zapadnoj obali najbolja izraelska garancija dugoročne sigurnosti.

– Bez palestinske države neće biti mira i sigurnosti za Izrael – kazao je španski socijalista, koji je još jednom osudio politiku naseljavanja na Zapadnoj obali.

U međuvremenu, i Izrael i Hamas izrazili su nezadovoljstvo listama talaca i palestinskih zatvorenika koji će biti oslobođeni u ponedjeljak.

O tome prenosi nekoliko medija. Portparol izraelske vlade odbio je da komentira. Zvaničnik Hamasa je kazao da će pregovori biti proslijeđeni katarskim i egipatskim posrednicima.

To je četvrta grupa talaca koji će biti razmijenjeni za palestinske zatvorenike. Do sada je oslobođeno 58 talaca. Izrael je oslobodio 177 Palestinaca. Pottparol izraelske vlade Eylon Levy saopćio je da 184 taoca ostaju u Gazi, među kojima 14 stranaca i 80 Izraelaca s dvojnim državljanstvom, prenosi belgijska novinska agencija Belga.

(Kliker.info-Fena)