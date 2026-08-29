Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Italiju u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine rezultatom 78:76.

Košarkaši BiH slavili su u dramatičnom finišu, u kojem su Italijani sekundu prije kraja dva puta stajali na liniji slobodnih bacanja te imali i posljednji napad.

BiH preokrenula u prvom poluvremenu

Italija je bolje otvorila susret i nakon nešto više od dvije minute igre vodila je 6:3, ali je BiH ubrzo uhvatila ritam. Gosti su u prvoj četvrtini imali prednost, no izabranici selektora Daria Gjergje uspjeli su napraviti preokret u završnici prvog perioda.

Nakon deset minuta igre BiH je vodila 18:17, a domaći tim je posebno dobar bio u završnici četvrtine, kada su poentirali Amar Gegić i Adin Vrabac.

U drugom periodu BiH je nastavila podizati prednost. Kenan Kamenjaš je poentirao u tranziciji za 20:17, nakon čega je Italija zatražila time-out. Jusuf Nurkić je potom pogodio uz faul za 24:19, dok je Edin Atić ukrao loptu i poentirao za 28:19, što je primoralo Italijane na novi time-out.

BiH je u drugoj četvrtini uspjela održavati prednost, a Nurkić je u 19. minuti pogodio za 34:25. Fontecchio je potom realizirao tri slobodna bacanja, ali je BiH sačuvala prednost do odlaska na odmor.

Nurkić predvodio Zmajeve u nastavku

Treća četvrtina ponovo je donijela probleme našoj selekciji. Nakon što su Kamenjaš i Amar Alibegović na početku perioda povećali prednost, Italijani su u drugom dijelu treće četvrtine uspjeli prići na samo dva poena zaostatka (43:41).

BiH je u tim trenucima pokušavala riješiti napade šutevima za tri poena, što su gosti koristili za povratak u utakmicu. Ipak, završnica treće četvrtine pripala je domaćim košarkašima.

Na krilima Jusufa Nurkića BiH je napravila seriju i ponovo se odvojila na sedam poena prednosti (50:43). Nurkić je tada već imao double-double učinak, s 18 poena i 10 skokova.

Drama u završnici susreta

U posljednju četvrtinu BiH je ušla s četiri poena prednosti, a uslijedila je prava drama. Domaći košarkaši pokazali su veliku borbenost i, predvođeni Nurkićem, Kamenjašem i Garzom, uspijevali održavati prednost.

Sedam minuta prije kraja BiH je vodila 64:57, ali su nekoliko loših napada iskoristili Italijani i pet minuta prije kraja prišli na samo dva poena (64:62).

U tim trenucima odgovornost je preuzeo Nurkić i svojim poenima održavao prednost bh. reprezentacije. Ipak, Italija je u samoj završnici uspjela napraviti preokret.

Trojkom Mellija Italijani su stigli do vodstva 73:72, što im je bilo prvo vodstvo nakon finiša prve četvrtine. Međutim, odgovor BiH bio je spektakularan.

Alibegović je pogodio trojku za 75:73 i izazvao erupciju oduševljenja na tribinama Mejdana, a potom je i Nurkić poentirao za povećanje prednosti.

Italija imala posljednji napad

U finišu je uslijedila prava drama. BiH je imala prednost od tri poena sekundu prije kraja, a Tonut je promašio oba slobodna bacanja. No, Nurkić je na skoku faulirao Nianga pa su Italijani dobili nova dva penala. Niang je realizirao prvo, ali je kod drugog prestupio, pa je lopta pripala bh. selekciji.

Uslijedila je nova greška Atića pri ubacivanju lopte iz auta, pa su Italijani dobili priliku da šest stotinki prije kraja pokušaju trojkom doći do trijumfa. Na sreću, nisu najbolje izveli ubacivanje sa strane te je pobjeda pripala bh. selekciji.

Najefikasniji u redovima BiH bio je Jusuf Nurkić s 25 poena i 14 skokova, dok su značajan doprinos dali Kenan Kamenjaš s 13 i Luka Garza s 10 poena.

Kod Italije su najefikasniji bili Simone Fontecchio i Nico Mannion s po 14 poena.

BiH će naredni susret odigrati u ponedjeljak, kada će u gostima odmjeriti snage s Litvanijom, koja je večeras poražena od Turske sa 94:66. U trećem meču u grupi Srbija je savladala Latviju sa 102:73.

Na tabeli je prva Turska s maksimalnim učinkom 7-0, slijede Srbija i Italija s omjerom 5-2 te Litvanija, BiH i Island s omjerom 3-4.

(Kliker.info-Fena)