Komentar Radio Sarajeva: Kome treba Mostar bez njegovih džamija? Zna se!

I ovo, ako se muslimani vrate, da li nas to izlaže pred Europom, da oni slikaju džamije porušene, spomenike porušene, ulice, mostove itd., pitao je (prema stenogramu) “službeni Zagreb” ratni načelnik Stoca Anđelko Marković prilikom susreta s predsjednikom Republike Hrvatske dr. Franjom Tuđmanom u predsjedničkim dvorima 21. septembra 1993. godine, prenosi Radiosarajevo.ba.

“Od Bune do Stoca više nema muslimana”

To je isti onaj sastanak “s izaslanstvom HVO-a Posavine, te općine Ravno, Čapljina i Stolac” (stenogram će biti korišten i u procesu u Haaškom tribunalu) na kojem će Anđelkov prezimenjak Pero Marković, ratni načelnik susjedne Općine Čapljina referirati Tuđmanu:

“Gospodine predsjedniče, kada se tiče Mostara od Bune do Stoca i do Čapljine natrag, to je prostor otprilike 250 četvornih kilometara, nema nijednog muslimana, nastanjeni su Hrvati i mi smo iz Kaknja doveli tri tisuće Hrvata, iz Travnika također, i Hrvate iz Konjica. Ono što je zdravo kuća, to je napučeno sve. Za njima su došli i njihovi svećenici.”