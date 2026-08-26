Snimci nadzornih kamera iz Gironga prikazuju trenutak kada je ogromna količina vode i blata projurila kroz područje, rušeći i zatrpavajući zgrade.

Prema preliminarnim podacima, katastrofu je mogao izazvati zemljotres magnitude 4,4 koji je zabilježen oko sedam minuta prije nego što su kamere zabilježile bujicu.

Stručnjaci, međutim, smatraju da je vjerovatniji uzrok klizanje leda i kamenja koje je izazvalo lavinu u rijeci Lende Kola, na nepalskoj strani granice. Opasnost još nije prošla.

Qiangong Zhang iz Međunarodnog centra za integrirani planinski razvoj upozorio je da uzvodno i dalje postoji blokada na graničnoj rijeci između Nepala i Kine, zbog čega postoji mogućnost još jednog poplavnog vala.

Nepalske vlasti su pozvale spasilačke timove iz Kine i Indije u pomoć, dok se potraga za nestalima nastavlja.