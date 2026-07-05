Jablaničanin koji je stigao do finala “Zvezde Granda”: “Ja ću nastaviti da vam pjevam, a nadam se da ćete vi biti tu da me slušate”
Midhat Keskin bio je jedan od favorita ove sezone „Zvezda Granda“, osvojio je simpatije publike i žirija svojim nastupima, ali mu je pobjeda ipak izmakla.
– Moja želja je bila i pobjeda, ali publika je drugačije odlučila – rekao je u emisiji „Grand specijal“.
Keskin se oglasio i na društvenim mrežama, gdje je uputio emotivnu poruku svima koji su ga podržavali tokom deset mjeseci takmičenja.
Posebnu zahvalnost uputio je porodici i prijateljima koji su, kako kaže, od prvog dana bili uz njega i predstavljali mu najveći oslonac, ali i svim glasačima.
– Hvala vam što ste u meni prepoznali, prije svega, dobrog čovjeka, a zatim i dobrog pjevača. Svaka poruka, komentar i riječ podrške bili su mi dodatni vjetar u leđa i motivacija da nastavim dalje. Kroz svaku pjesmu trudio sam se da prenesem emociju i pjevam iskreno, onako kako osjećam. Posebno mi je drago što ste to prepoznali i što ste bili uz mene na svakom koraku ovog putovanja – napisao je Keskin.
Posebne riječi zahvalnosti uputio je i svojoj mentorki Sanji Vučić, koju je, kako je otkrio, izabrao čim ju je ugledao iza scene tokom prvog kruga takmičenja.
Na kraju se još jednom zahvalio svima koji su ga podržavali i istakao da će nastaviti da se bavi muzikom.
– Ja ću nastaviti da vam pjevam, a nadam se da ćete vi biti tu da me slušate – zaključio je finalista „Zvezda Granda“.
(Kliker.info-N1)
Komentari