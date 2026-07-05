Midhat Keskin bio je jedan od favorita ove sezone „Zvezda Granda“, osvojio je simpatije publike i žirija svojim nastupima, ali mu je pobjeda ipak izmakla.

Nakon finala, Mide je otkrio da li je razočaran konačnim ishodom takmičenja.

– Moja želja je bila i pobjeda, ali publika je drugačije odlučila – rekao je u emisiji „Grand specijal“.

Keskin se oglasio i na društvenim mrežama, gdje je uputio emotivnu poruku svima koji su ga podržavali tokom deset mjeseci takmičenja.

– Iza mene je dugih deset mjeseci borbe u takmičenju „Zvezde Granda“. Dao sam svoj maksimum i ponosan sam na svaki korak ovog puta – poručio je Midhat.

Posebnu zahvalnost uputio je porodici i prijateljima koji su, kako kaže, od prvog dana bili uz njega i predstavljali mu najveći oslonac, ali i svim glasačima.

– Hvala vam što ste u meni prepoznali, prije svega, dobrog čovjeka, a zatim i dobrog pjevača. Svaka poruka, komentar i riječ podrške bili su mi dodatni vjetar u leđa i motivacija da nastavim dalje. Kroz svaku pjesmu trudio sam se da prenesem emociju i pjevam iskreno, onako kako osjećam. Posebno mi je drago što ste to prepoznali i što ste bili uz mene na svakom koraku ovog putovanja – napisao je Keskin.

Posebne riječi zahvalnosti uputio je i svojoj mentorki Sanji Vučić, koju je, kako je otkrio, izabrao čim ju je ugledao iza scene tokom prvog kruga takmičenja.

– Od tog trenutka pa do samog kraja bila mi je velika podrška i donosila pozitivnu energiju u tim. Hvala i njenom timu – poručio je Midhat.

Na kraju se još jednom zahvalio svima koji su ga podržavali i istakao da će nastaviti da se bavi muzikom.