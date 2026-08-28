Patriotski vikend za Bosnu i Hercegovinu je minimum što bh. dijaspora treba dodatno učiniti za državu Bosnu i Hercegovinu. Obaveza je bh. dijaspore da na dan 4. oktobra 2026. godine dođe u BiH i glasa na opštim izborima. Lično, bez registracije.

Ekonomski i politički utjecaj bh. dijaspore na državu Bosnu i Hercegovinu su obrnuto proporcionalni.

Što više bh. dijaspora ekonomski pomaže drzavu BiH, to manje politički učestvuje na izborima u BiH i u vlasti u državi BiH.

Aktivni su statistički podaci ekzaktno evidentirani transferima kroz Centralnu banku Bosne i Hercegovine po kojima iz godine u godinu BH dijaspora sve više pomaže bh. društvu i državi Bosni i Hercegovini.

Statistika kaže da je trend rasta takav da bi u 2026-toj godini evidentirane uplate BH djaspore u državu Bosnu i Hercegovinu mogle dostići 5 milijardi maraka.

Procjene govore da bh. dijaspora donese minimum još 5 milijardi maraka neevidentiranih putem centralne banke BiH.

Ovo je i zabrinjavajući podatak, i ovo je kao da se svi penzioneri u cijeloj državi BiH primaju 10 milijardi penzija iz budžeta godišnje u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Ovo je, po evidenciji centralne banke BiH skoro 10 posto bruto društvenog proizvoda ako se računa sa 5 milijardi evidentiranih uplata bh. dijapore godišnje, odnosno skoro 20 posto bruto društvenog proizvoda godišnje ako se računa sa procijenjenih 10 milijardi maraka od bh. dijaspore godišnje.

Ovo su brojke koje ne daju za pravo ni jednom državnom zvaničniku u državi BiH da šuti.

Bez ovog novca koji bh. dijaspora uplaćuje u državu Bosnu i Hercegovinu ekonomski sistem u BiH bi imao ozbiljan udar koji bi ekonomski državu BiH bacio na koljena.

Stiče se utisak, pošto prilivi bh. dijaspore u državu BiH stalno rastu, da je država BiH u segmentu bh. dijaspore najfunkcionalnija.

Ustvari bh. dijaspora funkcioniše sama od sebe „uklopljena“ u evropske i svjetske državne sisteme.

To je jedna cijela Bosna i Hercegovina van Bosne i Hercegovine.

Problem bh. dijaspore u političkom smislu je taj da je potrebno da se registruje, i to je poseban problem, za izbore u Bosni i Hercegovini.

(Kad bi bilo uvedeno da se građani BiH u BiH registruju za izbore otpalo bi polovina birača koji biraju bez da se registruju.)

Bh. dijaspora, ljudi izbjegli ispred agresije na Bosnu i Hercegovinu prije 34, 33, 32, i 31 godinu su najprije primani u evropske zemlje sa mišlju da se vrate u BiH čim agresija na državu BiH stane (dva- tri mjeseca ili pola godine maksimum).

90 posto izbjeglih ispred agresora nije vidjela svoj život u dijaspori.

Okrutni ratni zločini i pred agresijom spaljena zemlja su rezultirali stotinama hiljada ubijenih i ranjenih, i stotinama hiljada izbjeglih iz BiH u evropskim zemljama odakle su daljim raseljavanjem što dalje od države BiH stigli i do Amerike i Kanade.

Zašto su građani Bosne i Hercegovine tako široko raseljeni po svijetu?

Da li je to bio neki nevidljivi tajni koncept raseljavanja stanovništva jedne male države kako bi ta država sto više oslabila?

Šta god da su kreatori uništavanja države Bosne i Hercegovine bili zamislili istrajnost i veza građana BiH van BiH postala je sve snažnija i sad je oslonac državi BiH, najjači oslonac.

Ima izreka jednog mudrog lidera kad su ga pitali da li će država Bosna i Hercegovina nestati u agresiji na nju.

Njegov odgovor je bio da država Bosna i Hercegovina neće nikad nestati.

Da bi nestala potrebno je pobiti sve Bosance i Hercegovce, a to se nikada neće desiti.

Pravi problem u političkom smislu za bh. dijasporu bio je uslov odricanje od bh državljanstva da bi se dobilo državljanstvo Njemačke ili Austrije na primjer.

Tako je država BiH ostala bez mnogo svojih državljana gdje su majke uzimale državljanstva drugih država uz odricanje od bh. državljanstva pa su tako i djeca u majčinim pasošima, maloljetna djeca, ostala bez bh. državljanstva.

Tako imamo u Njemačkoj i Austriji mnogo navijača reprezentacije BiH koji više nisu državljani BiH i ne mogu glasati na izborima u BiH.

Bilo bi neobično važno pozvati državljane Bosne i Hercegovine da iz Dijaspore dođu u Bosnu i Hercegovinu za taj vikend kad se održavaju izbori.

Da familijarno dođu i glasaju na izborima u BiH u mjestima gdje imaju ličnu kartu ili pasoš, u mjestima gdje su prijavljeni u Bosni i Hercegovini.

Patriotski vikend za Bosnu i Hercegovinu je minimum što bh. dijaspora treba dodatno učiniti za državu Bosnu i Hercegovinu.

Na dan 4.10.2026. godine bh. dijaspora treba doći u BiH i glasati.

Minimum kao na tri koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu.

To je i dužnost i obaveza bh. dijaspore prema državi BiH.