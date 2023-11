Iskaz ministra odbrane BiH Tužilaštvu o navodima o vojnim kampovima u RS

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine (BiH) Zukan Helez dao je izjavu 27. novembra u Tužilaštvu BiH, nakon što je ova pravosudna institucija tri dana ranije formirala predmet u okviru kojeg Helez treba dati iskaz poslije iznošenja u javnosti tvrdnje o postojanju vojnih kampova u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine.

“Dajem izjavu kao svjedok, imamo puno informacija koje ću dati Tužilaštvu”, izjavio je Helez uoči davanja iskaza.

Iz Tužilaštva BiH su saopštili da je Helez “iznio svoja saznanja, koja će biti predmetom dalje provjere nadležnih agencija”.

“Nakon izvršenih aktivnosti, javnost će biti informisana, s obzirom na postojanje interesa javnosti u Bosni i Hercegovini, kao i domaćih i međunarodnih institucija, za navode koje je iznio gospodin Helez”, navodi se u saopštenju za javnost Tužilaštva BiH.

Helez je 23. novembra izjavio za Radio Slobodna Evropa (RSE) kako na području Rogatice, u istočnoj Bosni i Hercegovini, i području planine Maglić postoje vojni kampovi za obuku, za koje tvrdi, da posjeduje i fotografije.

“Nije to nikakva tajna, to ljudi vide, sela oko Rogatice, to ljudi uslikaju, u sred dana da se tamo vrši vježba. Imam slike, to ću pokazati na televiziji”, kazao je Helez, te dodao da “ne smije poslati fotografije koje dokumentuju postojanje vojnih kampova” rekao je Helez.

Iz Tužilaštva BiH su nakon toga podsjetili kako će “ministar biti pozvan da da iskaz, te prezentuje sve informacije, dokaze i činjenice kojima raspolaže”.

“Podsjećamo da sve institucije, nosioci funkcija, kao i građani, imaju zakonsku obavezu prijavljivanja nadležnim institucijama svih saznanja o počinjenim kaznenim djelima, kao i počiniocima”, istaknuto je za RSE 23. novembra.

Povodom Helezovih izjava, oglasio se i Željko Komšić, član Predsjedništva BiH koji je 25. novembra izjavio kako će Kolektivni šef države raspravljati o navodima o postojanju terorističkih ćelija i ruskih kampova u zemlji.

Komšić je kazao da će od nadležnih organa biti zatražena zvanična informacija o tome.

“Od onih koji su to iznijeli i od Obavještajno-sigurnosne agencije koja je dužna da to zna i prati i izvještava institiucije BiH”, rekao je Komšić, ističući da sve što se iznosi u tom smislu “mora biti zasnovano na činjenicama.

Sjednica Predsjedništva BiH najavljena je za ponedjeljak, 27. novembra.

Helez, inače kadar Socijaldemokratske partije BiH, je navode o vojnim kampovima u RS prvo iznio gostujući na televiziji N1 22. novembra, navodeći da se radi “o nekim mladim ljudima i nekim ljudima iz Rusije”, ne želeći da kaže od koga je dobio te informacije.

Dan kasnije, 23.novembra je reagovao Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik) koji je tražio od predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto da “u najkraćem roku sazove hitnu sjednicu Izvršnog obavještajnog odbora povodom navoda ministra odbrane Zukana Heleza o postojanju vojnih kampova za obuku i paravojnih formacija na teritoriji Republike Srpske”.

“Izuzetno je opasno kada ministar odbrane, bez ijednog dokaza, javno iznosi takve tvrdnje na račun Republike Srpske. To se može okarakterisati kao raspirivanje nacionalne netrpeljivosti i straha. Takvim postupcima on uopšte ne doprinosi stabilizaciji prilika u BiH”, rekao je Košarac za novinsku agenciju SRNA.

Inače, 12. novembra je grupa poslanika Parlamenta Bosne i Hercegovine, koji dolaze iz entiteta Republika Srpska, pisala američkom Kongresu i Evropskom parlamentu, navodeći da je Bosna i Hercegovina “već dugo utočište radikalnih islamista”.

Tri dana kasnije, na iste adrese je poslano pismo grupe poslanika iz Parlamenta BiH, koji su iz entiteta Federacija BiH, u kojem su naveli “da najveću prijetnju miru u Bosni i Hercegovini ne predstavlja izmišljeni ‘vjerski radikalizam’, već radnje i akcije funkcionera SNSD-a od kojih je većina, na čelu sa Miloradom Dodikom, na crnoj listi SAD-a i Velike Britanije”.

Vladajuću koaliciju na državnom nivou čine Socijaldemokratska partija BiH, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Hrvatska demokratska zajednica BiH, Naša stranka i Narod i Pravda.

