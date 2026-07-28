Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio je Centar za vatrogasne i spasilačke operacije u Bordou, u departmanu Gironde, koji je među najteže pogođenim područjima velikim požarima na jugozapadu Francuske.

Nakon sastanka s predstavnicima vatrogasnih i spasilačkih službi, Macron je zahvalio svim ekipama koje učestvuju u gašenju požara, kao i državama koje su Francuskoj uputile pomoć u borbi s vatrenom stihijom.

Govoreći o razmjerama katastrofe, francuski predsjednik ocijenio je da se zemlja suočava s dosad nezabilježenom krizom.

„Situacija je teža nego ikada od Drugog svjetskog rata“, poručio je Macron, ističući da su dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature posljednjih sedmica značajno povećale rizik od izbijanja i širenja požara.

Upozorio je da će naredni period biti posebno izazovan.

„Moramo biti svjesni stvarnosti. Pred nama su teške sedmice i moramo ostati odlučni. Brza reakcija i otpornost bit će ključni“, rekao je.

Obraćajući se vatrogascima u Girondeu, Macron je pohvalio njihov rad, navodeći da je stanje u posljednja 24 sata stabilizirano zahvaljujući njihovim naporima.

„Sada moramo održati taj tempo u narednim satima i danima, jer će sutra vjerovatno biti još teže nego danas“, upozorio je.

Predsjednik Francuske naglasio je da će vlasti nastaviti prilagođavati raspoložive resurse potrebama na terenu kako bi se požari što prije stavili pod kontrolu.

„Zajedno ćemo dobiti ovu bitku i učinit ćemo sve što je potrebno. Naše aktivnosti prilagođavat ćemo situaciji kako bismo pobijedili“, rekao je.

Istakao je da zaštita ljudskih života ostaje apsolutni prioritet.

„Ako je potrebno evakuisati stanovništvo, to ćemo učiniti. Ako je potrebno žrtvovati dio šume ili materijalnu imovinu kako bismo spasili živote, učinit ćemo i to“, poručio je Macron.

Macron je najavio i finansijsku pomoć za građane koji su u požarima izgubili svoje domove, navodeći da je do sada uništeno više od 200 kuća.

Dodao je da će podršku dobiti i privredni sektori pogođeni katastrofom, posebno turizam, s obzirom na to da su požari izbili usred ljetne turističke sezone.

Govoreći o budućnosti, francuski predsjednik rekao je da će nakon završetka sezone požara uslijediti obnova šumskih područja, ali s vrstama drveća koje će biti otpornije na posljedice klimatskih promjena i sve učestalije ekstremne vremenske uslove.

(Kliker.info-Vijesti)