Faruk Kajtaz : Nije najveći, al’ je najmoćniji !

Niko u BiH, ali i regionu, nema takvu koncentriranu političku moć u svojim rukama kakvu ima i uredno koristi – Dragan Čović.

Što se tiče BiH, neki bi u pokušajima nategnute usporedbe naivno uprli prstom, u Milorada Dodika ili nekada u Bakira Izetbegovića, ali je njihova moć samo dio arsenala sa kojim raspolaže lider HDZ BiH.

Piše : Faruk Kajtaz

Jedina konkurencija bi mu mogao biti Aleksandar Vučić, koji realno ima ogromnu moć u Srbiji, gdje nadgleda sve važnije državne i društvene procese, ali ima i opoziciju. Doduše razjedinjenu i nekako kilavu, ali je ipak ima i u skladu sa time se mora ponašati.

Reagovati i praviti planove i strategije.

Čović za razliku od Vučića ne mora brinuti šta mu to opozicija docira, jer je jednostavno i uglavnom – nema. Opozicije nema ni na višim nivoima vlasti, gdje je odlukama OHR-a doveden u poziciju „kingmakera“ – nekoga bez koga se vlast ne može sklopiti. Ko je nezaobilazan.

Dodamo li tome i realni utjecaj na Vladu u RH putem stalnog pritiska da se djeluje u korist želja HDZ BiH i da ima onih kojih se više i ne sjećaju drugog partijskog lidera u Hrvata, onda postaje posve jasno šta su to razlozi tolike političke i svake druge moći Dragana Čovića.

Ukoliko i ima neke opozicijice, onda je ona marginalizovana i tačkasto koncentrisana bez jasne zajedničke strategije ili ideje. Čak i kada nije javni „glavni akter“, Čović pokazuje koliko je snažan i utjecajan.

Toliko da može stopirati i emisiju o sebi i svom političkom i javnom angažmanu na deklarativno „nezavisnoj TV“, za koju se okolo priča da je „stoje Amerikanci“!?

Ono što nije uspjevalo nikome…ni Izetbegovićima, ni Dodiku i njegovima, ali ni Vučiću sa cijelom kamarilom medija i spin doctora…. uspjelo je…eto Čoviću!

Zvanično, emisija o Čoviću je skinuta sa programa, zbog „nedovoljnih profesionalnih standarda“, ali se već po provjerenim kuloarima može čuti kako je pravi razlog bila mogućnost da bi se programi jednog kabel operatera i emitara (Sarajevo) mogli „ukloniti“ sa jednog drugog operatera (Mostar), ukoliko se pojavi emisija o Čoviću.

Obzirom da je sjedište tog operatera u Mostaru, ne treba biti previše maštovit, pa zaključiti ko je to mogao „savjetovati“ da se postupi na takav način.

Rezultat?

„Sporna“ emisija nije emitovana niti će biti, a javnosti je samo preostalo da se zabavlja izjavama nasamarenih sugovornika, koji su nisu mogli načuditi kako je to nekome uspjelo. I to na TV, koja uredno dere koga stigne…Od Plenkovića do Vučića…od Izetbegovića dp Dodika, ali ne i Čovića!

E, to je prava moć. Da iz ureda ugasiš emisiju od sebi i to bez puno javne i medijske frke. Očas posla.

Gotovo „lijevom rukom“….e to je prava moć…brale moj! Nisi najveći, al’ si realno najmoćniji…