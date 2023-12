Elmedin Konaković: Dodik se igra vatrom i rizikuje visok stepen autonomije Republike Srpske (Video)

Milorada Dodika treba ozbiljno shvatiti kada govori o secesiji, ali se može naći u velikim problemima. Rekao je to ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, gostujući u Buka podcastu. Konaković je komentarisao i činjenicu da nema ništa od minimalne plate od 1000KM od Nove godine, te navode da je Admir Arnautović Šmrk finansirao kampanju stranke Narod i pravda.

Na pitanje novinara Buke treba li Dodika shvatati ozbiljno kad govori o nezavisnosti Republike Srpske, Konaković odgovara da treba.

„Sve što se tiče secesije u BiH, bilo kakve najave otcjepljenja, ne treba zanemarivati. To je agenda koja traje već godinama, decenijama. Od 2006. počele su prve ozbiljne najave, to ne treba relativizirati, niti treba zanemarivati, međutim, mi radimo na jačanju institucija Bosne i Hercegovine, koje će na to adekvatno odgovoriti. Mislim da se Dodik zaista igra vatrom. Zapravo, ne shvata kako širok obim autonomije ima entitet Republika Srpska. To je regija u Evropi vjerovatno sa najvećim obimom autonomije. Mislim da se on igra s vatrom i rizikuje da to možda u nekoj konstelaciji odnosa izgubi. Mislim da bi trebao biti presretan zbog nečega čime mi nismo zadovoljni, zbog tog dejtonskog uređenja, pa i samog imena bh. entiteta koji se zove Srpska Republika. Mislim da se može naći u velikim problemima“, rekao je Konaković.

Dodaje da bi to bio klasični administrativni krah, ako ne i više od toga, te da je nažalost u tom slučaju konflikt sasvim izvjestan.

„Dodik kaže da bi mirnim putem pokušao zabraniti nama odlazak u Srebrenici u posjetu Memorijalnom centru ili, recimo, odlazak u Prijedor na dan obilježavanja bijelih traka, da bismo u tom slučaju trebali eventualno pripremiti pasoš kako bismo posjetili rodne grude svojih djedova, pradjedova. Moji su korijeni iz Istočne Bosne. Mislim da tu dimenziju prijetnji treba posmatrati kroz ovu prizmu.“

Konaković je komentarisao i izjavu ministra odbrane BiH Zukana Heleza da se iznad Sarajeva i u Rogatici nalaze vojni kampovi, te navode parlamentaraca iz Republike Srpske o BiH kao utočištu za mudžahedine.

„Imate nekoliko političara, možda sam i sam nekada bio takav, slobodnijih izjava. Lakše interpretiraju neke informacije koje dobiju. Jako cijenim kolegu Heleza. Mislim da ima jednu ozbiljnu energiju za posao koji radi, ali možda ja jer se bavim diplomatijom obazrivije govorim. Ne treba zanemarivati činjenicu da je to ministar odbrane, da je to njegov posao i zadatak i čekamo da se oglase nadležne institucije. Ja nisam imao takve informacije, ne kažem da one ne postoje, Helez je ozbiljan čovjek. Dok sam s druge strane reagovao na taj stalni pokušaj radikalizacije Bošnjaka. Gdje se ova zemlja tobože radikalizirala, da je ovo neko mjesto džihadista i mudžahedina, koji opslužuju vojske širom svijeta u tim ratovima, a zapravo je potpuno suprotna teza na sceni. Mi živimo jedan normalan, evropski život. BiH ima većinsko muslimansko stanovništvo, ali ovo je jedna od najboljih nacija svijeta. Najplemenitijih, najčestitijih, tako da smo odgovorili na pokušaje da nas se radikalizira i to je bio pokušaj skretanja pažnje sa pravih problema i grešaka koje bh. entitet Republika Srpska pravi“, rekao je Konaković za Buku.

Na navode da je Admir Arnautović Šmrk finansirao kampanju stranke na čijem je čelu, Konaković kaže da bi u vremenu kada se dokazuje da je SDA prisluškivala sve što hoda, to već bilo dokazano.

„Da je bilo šta u NiP-u nepravilno, to bi bilo dokazano u javnosti, potkrijepljeno gomilom dokaza. To je, naravno, apsolutna laž, nikada nam u životu taj čovjek ili neko ko ima problema sa zakonom nije dao nijednu konvertibilnu marku. Mi smo isfinansirali našu kampanju isključivo donacijama i članarinama. O tome postoje dokazi i izvještaji CIK-a. Postoje dugovi koje časno i pošteno servisiramo od kampanje do kampanje. Da smo se htjeli prodavati bilo kome, prodali bismo se nekim tajkunima. To je laž, pozivamo nadležne institucije da se tim navodima pozabave i da eventualno utvrde ako ima ikakav trag takvog novca“, kaže Konaković.

Na tvrdnje Sebije Izetbegović i njegovih oponenata da je prvo diplomirao pa studirao, Konaković kaže da je na fakultetu koji je završio 11 dana trajao nadzor nad provjerom njegove diplome.

„Ispit po ispit. Prijava po prijava, uporedno sa datumima kad sam polagao ispite, da li sam bio u Bosni i Hercegovini. Znam zašto oni to provjeravaju, jer je bilo takvih primjera, u kojima ljudi nisu bili u BiH, pa imaju upisane ocjene. Oni su preteče, valjda, nekog online studiranja. To su uglavnom oni koji me zbog toga prozivaju. Kad smo završili svoj trogodišnji studij, ispostavilo se da Ministarstvo obrazovanja, na čijem je čelu bio Safet Kešo, ministar iz SDA, zajedno sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja, napravilo previd kod kreiranja nastavnog plana i programa i u kojem je svima nama koji su završili studij nedostajalo 5 ETCS bodova, jer njihov program nije bio dobar. Na to je ministar Kešo dao saglasnost, tadašnja Vlada pod rukovodstvom SDA sve to verificirala. Pozvali su nas iz studentske službe i rekli – morate svi doći i položiti ovu razliku. Nakon što smo svi odbranili diplomski rad, to nije Dino Konaković, to je cijela generacija. Nisam htio odmah polagati tu razliku, tek nakon nekoliko godina kad sam išao na upis postdiplomskog studija sam morao tih 5 ETCS bodova, u skladu sa zakonom, položiti i ispuniti sve svoje obaveze. To je bio predmet nadzora i na kraju se ispostavilo da sve što su govorili da mi radimo, rade oni, sve diplome koje su problematizirali. Gospođa Izetbegović nema diplomu, u to smo se uvjerili. I takvih je slučajeva puno“, rekao je Konaković.

Komentarišući uvrede koje dobija od koalicionih partnera, prevashodno od Milorada Dodika i Željke Cvijanović, kaže da to više govori o njima.

„To nije normalno, ali te nenormalne stvari dolaze s jedne strane. Te stvari više govore o Cvijanović i Dodiku nego što govore o meni. Šta je to dobila Republika Srpska po želji Milorada Dodika, evo neka bilo ko kaže, a da je na štetu BiH. Ono što nervira SNSD je to što mi BiH gledamo kao cjelovitu, oba bh. entiteta posmatramo ravnomjerno i ravnopravno, bavimo se problemima u oba entiteta i u Brčko distriktu i u svim kantonima podjednako. Ovo je moja država, moja domovina i svaki njen pedalj jednako mi je važan. Oni su navikli na odnos sa SDA.“

Govoreći o lokaciji Višeg suda za koji Dodik insistira da bude u Banjaluci, Konaković kaže da zbog pitanja lokacije još nemaju rješenje.

„Mi smo spremni na neke kompromise, spremni smo na moguća, a ne idealna rješenja, jer i ta moguća rješenja pomjeraju Bosnu i Hercegovinu naprijed. U nekoliko smo primjera, poput VSTV-a, pristali na rješenja koja nisu optimalna, ali su bolja od postojećih i dobili smo satisfakciju u Evropskoj uniji. Evropska komisija je sva ta rješenja ocijenila dobrim, kredibilnim. Dodik je možda i pokazao šta je cilj. Da to bude u Banjaluci i pod pritiskom, u blizini politike. Naš argument se vodio argumentom logike. Nemamo problem da taj sud bude u Istočnom Sarajevu“, rekao je Konaković.

Upitan je li Marin Vukoja kompromis i je li normalno da on bude imenovan bez iskustva sudije u odnosu na kandidate koji imaju sudijskog i tužilačkog iskustva, kaže da jeste.

„Ne mislim da je iskustvo rada u ovakvom pravosuđu, u Sudu ili Tužilaštvu neka krucijalna prednost, pa čak ponekad ni prednost. Pravo je ozbiljna struka i nauka. Imate vrhunskih pravnika, poznavalaca i eksperata iz oblasti prava koji nemaju dana rada u pravosuđu. Pozivam vas i vaše kolege da izanaliziraju koliko sudija Ustavnog suda je, prije nego što je imenovano, provelo vremena u pravosuđu, a koliko nije. Puno je više onih koji su u Ustavni sud došli, a da nisu iz pravosuđa, nego onih koji su radili u pravosuđu. Tu činjenicu nisam nikada uzimao kao krucijalnu, da ne bih nekoga imenovao zato što nije radio u Sudu BiH. Da sad ne provociram nova dešavanja“, rekao je Konaković.

Pomenuo je i predmet koji je izgubio protiv jednog od novinara.

„Jedan čist predmet za klevetu. Bili smo šokirani presudom da, zapravo, kolega nije presuđen, a u zadnjem predmetu smrti male Džane Gadžun, taj sudija je izuzet, jer je advokat ovog novinara kum tom sudiji. I sad će mi neko reći da taj sudija ima prednost, jer je radio u pravosuđu. Ne mislim da je to krucijalno i mislim da je Vukoja, kao prvorangirani kandidat, stekao sve uslove da se to imenovanje desi. Razgovarao sam sa ljudima iz komisije, jedan od njih je iz Naroda i pravde, dvoje su eksperti iz VSTV-a, dvoje od pet ljudi u komisiji su iz VSTV-a i ocjenjivali su kvalitet. Ja vjerujem toj rang listi i mi ćemo podržati Marina Vukoju ukoliko takav predmet dođe na parlament, a nadam se da će što prije.“

Komentarišući činjenicu da neće biti ispunjeno obećanje Vlade Federacije o minimalcu od 1000KM od 1. januara 2024. god., Konaković kaže da će se to desiti, ali ne od prvog dana nove godine.

„Sigurno se neće desiti od 1. januara, ali ja sam ubijeđen da će se desiti vrlo brzo i da će fiskalni zakoni koje prethodne vlasti nisu mogle riješiti 20 godina biti riješeni u prvoj godini mandata ove vlade. Zbog visoke ljestvice koju smo sebi postavili, zanemarujemo da je ovo vlada koja je od maja. Oni su tu nekih 6,7 mjeseci i meni se čini kao da su nekoliko godina tu, a nisu To su procesi koji su vrlo ozbiljni, zahtjevni. Nisam pristalica onog zakonodavstva Novalićevog kada kaže – donijeli smo zakon sa neutralnim efektima. Zakoni sa neutralnim efektima su jedna politička ubleha, bez hrabrosti da se napravi neka promjena. Slažem se da je možda preambiciozno najavljen datum, ali siguran sam da će ova koalicija i ova vlada na čelu s Niksšićem riješiti to pitanje, da će minimalac u Federaciji biti 1000KM što drastično mijenja kupovnu moć, a time puni budžet kroz izdvajanje za PDV“, rekao je Konaković.

Pogledajte cijeli razgovor u video podcastu: