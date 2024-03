Donaldu Trumpu prijeti konfiskacija imovine : Nije uspio obezbjediti gotovo pola milijarde dolara kaucije

Napore Donalda Trumpa da osigura kauciju za pokrivanje presude od 454 miliona dolara u slučaju građanske prevare u New Yorku odbilo je 30 garantnih kompanija , objavili su njegovi advokati u ponedjeljak, što ga približava mogućnosti konfiskacije imovine.

Bivši predsjednik mora ili platiti iznos iz vlastitog džepa ili položiti kauciju kako bi spriječio državnu konfiskaciju dok se žali na presudu suca Arthura Engorona od 16. februara. Engoron ga je proglasio krivim zbog pogrešnog navođenja vrijednosti imovine u svrhu prevare zajmodavaca i osiguravatelja, izvještava Reuters.

Slučaj, koji je pokrenula državna tužiteljica države New York Letitia James u augustu 2022., jedan je od nekoliko pravnih muka s kojima se suočava biznismen koji je postao republikanski kandidat dok traži revanšn na izborima 5. novembra s demokratskim predsjednikom Joeom Bidenom. Trump, dvoje njegove djece i drugi rukovoditelji Trumpove organizacije do sada su bezuspješno pristupili 30 kompanija preko četiri odvojena brokera, rekli su njegovi advokati . Ostali optuženici suočavaju se s presudama u ukupnom iznosu od 10 miliona dolara. Povezujuća tvrtka bila bi odgovorna za bilo kakvu isplatu ako Trumpova žalba ne prođe i on se pokaže nesposobnim za plaćanje.

Trump je negirao krivnju i obećao da će se žaliti na presudu koja prijeti nekretninskom carstvu njegove porodice . Bivši predsjednik mora poslati gotovinu ili kauciju u roku od 30 dana od Engoronova službenog unosa naloga 23. februara ili riskira da država zaplijeni dio imovine Trumpove organizacije kako bi osigurala naplatu. Rok od trideset dana istječe 25. marta. U sudskom podnesku u ponedjeljak, Trumpovi advokati pozvali su državni žalbeni sud srednje razine da odgodi izvršenje presude, tvrdeći da je iznos pretjeran. Nije bilo jasno kada će sud, poznat kao Žalbeni odjel, donijeti odluku. Advokati su zatražili da se Trumpu umjesto toga dopusti položiti kauciju od 100 miliona dolara dok se žali na presudu.

“Nepopravljiva šteta optuženicima”

Gary Giulietti, izvršni direktor tvrtke za osiguravajuće posredovanje Lockton Companies, kojeg je Trump angažirao da pomogne u dobivanju garancija, napisao je u sudskom podnesku da jamstvo u iznosu od punih 464 miliona dolara nije moguće pod prikazanim okolnostima. Giulietti je rekao da mnoge garantne kompanije ne bi izdale obveznice iznad 100 miliona dolara i da su spremne prihvatiti samo gotovinu ili vrijednosne papire – ne nekretnine – kao kolateral. Trumpovi advokati poručili su da bi ovakav ishod nanio “očiglednu nepopravljivu štetu optuženicima”.

Prije nego što je u oktobru započelo tromjesečno suđenje bez porote, Engoron je ustvrdio da je Trump bio upleten u prijevaru precjenjivanjem imovine uključujući njegovo imanje Mar-a-Lago na Floridi, njegov penthouse stan u Trump Toweru na Manhattanu te razne poslovne zgrade i golf terene. Suđenje se uglavnom bavilo naknadom štete. Engoron je u odluci od 16. februara napisao da Trump i ostali optuženici “nisu u stanju priznati svoju grešku”.

Trump je ovog mjeseca položio kauciju od 91,6 miliona dolara za pokrivanje presude za klevetu od 83,3 miliona dolara za spisateljicu E. Jean Carroll dok se žali, u slučaju koji je proizašao iz toga što ju je označio lažljivicom nakon što ga je optužila da ju je prije nekoliko desetljeća silovao. On je negirao krivnju. Također se izjasnio nevinim u četiri kaznena predmeta koja proizlaze iz njegovih nastojanja da poništi svoj gubitak od Bidena 2020., njegovog rukovanja vladinim dokumentima nakon odlaska s dužnosti 2021. godine. Trumpa se optužuje i da je 2016. isplatio pornozvijezdu Stormy Daniels kako bi šutjela o njihovu odnosu uoči izbora za predsjednika.

(Kliker.info.Geopolitika)