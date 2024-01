Bosanka sa Forbes liste mlađih od 30: Od matematičkih formula do muzičkih inovacija 

U svijetu gdje se tehnologija i inovacije prepliću s kreativnošću i umjetnošću, rijetki su oni koji uspijevaju izgraditi most između ovih svjetova s toliko uspjeha kao što to čini Nermina Mumić. Kao izvršna direktorica i osnivačica Legitaryja, nagrađivanog tehnološkog startupa koji je fokusiran na monetizaciju muzičkih prava, Nermina predvodi revoluciju u načinu na koji izdavači, producenti i umjetnici profitiraju od streaminga i intelektualnih prava. Njen patentirani softver vještačke inteligencije nije samo tehnološko čudo, već je i ključni igrač u borbi za transparentnost i pravednost u muzičkoj industriji.

Njena karijera je mozaik impresivnih postignuća. Sa pozadinom u nauci o podacima (data science), magistrirala je na Tehničkom univerzitetu u Beču iz Tehničke matematike. Doktorska disertacija iz statistike na istom univerzitetu dovela je do razvoja i patentiranja algoritma koji je srce Legitaryja. Njen rad i inovativnost nisu prošli nezapaženo; Nermina je navedena kao jedna od Forbesovih 30 ispod 30 i globalna oblikovateljica na Svjetskom ekonomskom forumu.

U ovom ekskluzivnom intervjuu za Forbes BiH, Nermina Mumić dijeli s nama svoje putovanje od akademske sfere do vrha tehnološkog poduzetništva, otkrivajući kako je njen inovativni pristup promijenio igru u muzičkoj industriji i što nas očekuje u budućnosti digitalne monetizacije muzike.

Bijeg od rata

Nermina Mumić, čija je karijera obilježena inovacijama i liderstvom, svoje korijene vuče iz Zvornika, gradića u kojem je rođena neposredno prije izbijanja rata. Njena porodična priča je priča o preživljavanju i novim počecima. Zbog rata sa porodicom izbjegla u Austriju 1992. godine, gdje ona i danas živi. “Moja porodica je veoma važna za mene, ona me čvrsto drži na zemlji u ovom ludom tempu života”, kaže sa osjećajem zahvalnosti i povezanosti.

“Moja porodica je pobjegla od rata 1992. godine, doselivši se u Donju Austriju, gdje sam odrasla.” Svoju strast za matematikom, koju je otkrila još u školskim danima, Nermina nije odmah vidjela kao nešto čime bi se mogla baviti trajno.

Prvobitno je upisala ekonomiju, ali se onda spontano odlučuje za izazovniji put samo sedmicu dana prije početka semestra, mijenjajući studij u Tehničku matematiku na Tehničkom univerzitetu u Beču.

“Uvijek me fascinirala matematika kao univerzalni jezik, koji se može primijeniti u bilo kojem polju, od prirodnih nauka do inžinjerstva pa sve do poslovanja”, objašnjava ona. Za nju, matematika nije samo akademska disciplina, već način razmišljanja koji strukturira probleme i pronalazi njihova rješenja, čime postaje dragocjena životna vještina.

Kada je riječ o uzorima ističe da je izazov izdvojiti samo jednu osobu. “Vjerujem da svako ima nešto posebno za ponuditi i naučiti, ako dovoljno pažljivo pogledate”, objašnjava ona. Cijeni inspiraciju koju pronalazi u različitim ljudima – bilo da je riječ o njihovom uspjehu u poslovnom svijetu, akademiji, privatnom životu, osobinama koje divi ili načinu na koji su se nosili s izazovima u svojim životima. Ova filozofija se odražava i u njenom pristupu zapošljavanju.

“Zahtijevam da svaka osoba u mom timu posjeduje barem jedan skup vještina u kojem su značajno bolji od mene.”

Od matematičkih formula do muzičkih inovacija

Foto: Hardino

Sa strašću prema kafi i rješavanju problema, Mumić nije kročila u muzičku industriju putem uobičajenim za pjevače ili producente, već kao istraživačica. “Moja ljubav prema kafi i neprekidna želja za rješavanjem problema usmjerili su me na neobičan put u muzičkoj industriji”, kaže Nermina. Njen akademski put počinje na Tehničkom univerzitetu u Beču gdje je studirala Tehničku matematiku, a nastavlja se radom u globalnoj savjetodavnoj firmi.

Međutim, zaokret u karijeri događa se kada napušta industrijski posao kako bi započela doktorat iz statistike, fokusiran na detekciju prevara u streamingu muzike. “Prvi rad mog doktorata na kraju se pretvorio u univerzitetski spin-off, Legitary.”

U Legitaryju, Nermina i njen tim razvijaju i patentiraju novu metodu mašinskog učenja za otkrivanje anomalija u streamanju muzike. Njihov rad nije samo naučno dokazan, već je i testiran s revizorskom firmom iz Los Angelesa, nakon čega su osvojili vodeće svjetsko na natjecanje startupa u muzici, Midemlab. “To je bio trenutak kada sam skočila u nepoznato i odlučila preći iz istraživanja u poduzetništvo, shvativši da se radi o jedinstvenoj prilici. “

Legitary teži ka većoj pravednosti i transparentnosti u streaminga muzike, demokratizirajući pristup alatima za reviziju i vrednovanje. “Ove vrijednosti također me osobno pokreću i zato ulažem toliko posvećenosti u našu misiju s Legitaryjem”, ističe Mumić. Duboko vjeruje u jednakost i pravo svih na jednake resurse, obrazovanje i prava. “Ja sam veliki zagovornik odgovornosti za društvo u kojem živimo: svatko ima nešto za ponuditi, bilo da su to vještine, iskustvo ili ideje, zašto to ne podijeliti za veće dobro.”

Priča iza Legitarya

Legitary, pod vodstvom Nermine Mumić, stekao je priznanje za revolucionariziranje monetizacije muzičkih prava, postavši ključan igrač u industriji.

Kada se govori o izazovima u muzičkoj industriji koji su inspirisali razvoj patentiranog AI softvera Legitaryja, objašnjava: “Sa digitalizacijom muzike koja dolazi sa streamingom, količina podataka naglo raste, a praćenje i verifikacija tantijema postaje sve teže sa milijardama streamova svakodnevno.”

U tom kontekstu, finansijska industrija otkriva muzička intelektualna prava kao atraktivnu klasu imovine za investiranje.

“Ovo okruženje zahtijeva skalabilna rješenja koja omogućuju vlasnicima prava da provjere kvalitetu svog izvještavanja, verificiraju historijske uplate tantijema i odrede fer vrijednost svojih muzičkih prava”, kaže Mumić. Legitary koristi AI za automatizaciju ovih procesa, smanjenje troškova i napora, čime revolucionira pristup auditiranju i vrednovanju, donoseći veću jednakost na tržištu.

Upitana zašto je odlučila da pored Beča, otvori urede Legitarya i u Sjedinjenim Državama, Nermina je istala važnost ovog koraka.

“SAD je najvažnije muzičko tržište i većina naših klijenata, koji uključuju izdavače, revizore i M&A timove, nalazi se u SAD-u”, ističe. Da bi što bolje služili svojim klijentima, Legitary je 2021. godine otvorio podružnicu u Los Angelesu, osjećajući potrebu za bližom saradnjom sa svojim američkim partnerima.

Nerminina pozicija kao mlade poduzetnice uvrštene na Forbesovu listu 30 ispod 30 i kao globalnog oblikovatelja na Svjetskom ekonomskom forumu, proizašla je iz niza ključnih trenutaka na njenom putu.

“Reflektirajući na moje iskustvo u istraživanju, shvatila sam koliku magiju možete stvoriti kada okupite briljantne umove i potičete saradnju”, kazala je ona. Kombinacijom vještina, različitih stručnosti i perspektiva, Legitary omogućava sveobuhvatniji pristup, što rezultira boljim rješenjima i proizvodima.

“Također, angažman u temeljitom istraživanju poslužio mi je kao kompas za njegovanje zdravih praksi u razvoju proizvoda u poslovnom životu, osiguravajući dosljedno visoke standarde onoga što nudimo našim klijentima”, zaključuje Nermina Mumić, čija je strast prema inovacijama i poslovnoj izvrsnosti neupitno transformisala muzičku industriju.

Šta očekuje u budućnosti?

Sa svojim bogatim iskustvom u nauci o podacima i tehničkoj matematici, vidi ogroman potencijal ovih polja u daljnjem preoblikovanju muzičke industrije.

“S trenutnim uzbuđenjem i sve većom sviješću, sve više disciplina napokon iskorištava potencijal AI-a.” Posebno ističe temu AI generisanog sadržaja, poput pjesama komponovanih ili pjevanih od strane AI, što izaziva velike rasprave o načinu valorizacije takvog sadržaja.

“U kontekstu praćenja prihoda i vrednovanja, konačno koristimo AI za automatizaciju ovih procesa, čime ih činimo skalabilnim i pristupačnim za brojne nezavisne umjetnike”, objašnjava ona. Kao primjer navodi da dok je tradicionalna revizija albuma zahtijevala do 300 sati, Legitary taj proces smanjuje na nekoliko minuta.

Sa pogledom ka budućnosti, Nermina ima velike ambicije za Legitary u narednih pet godina.

“Naš cilj je uspostaviti globalni standard za reviziju streaminga i vrednovanje, te učiniti ove alate dostupnima svim nosiocima prava”, kaže ona.

Osim muzike, Legitary planira istražiti primjenu svojih alata u gamingu i video streamingu, koja su znatno veća tržišta suočena sa sličnim izazovima.

Lejla Nuhanović (Forbes)