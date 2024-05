Banjalučki muftija Ismail.ef. Smajlović : Čuli smo važne poruke, sad valja biti dosljedan

„Banja Luka je danas grad radosti i veselja. S radošću smo čekali i dočekali da svjedočimo ponovno uzdizanje i vraćanje džamije Arnaudije za potrebe snaženja vjerničkog duha i odašiljanje jedne dobre poruke za sve one koji danas trebaju takve poruke“, kazao je Ismail ef. Smajlović, muftija banjalučki, u Dnevniku 2 Federalne televizije.

Čuli smo, kaže muftija banjalučki, i od zvaničnika koji su bili u programu ceremonije korisne i važne poruke, i sad – valja nam biti dosljedan takvih poruka.

„Valja nama hrabriti svoje životno okruženje, prije svega vjerničku populaciju koja dolazi u naše bogomolje, ali onda i to svjetlo širiti na svoj džemat. To svakako jeste veliko iskušenje – kako ostati dosljedan i hoditi životnom stazom uspravno – ali vjerujte da je to moguće“, istakao je, između ostalog, muftija banjalučki.

