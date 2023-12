Andrej Nikolaidis : “Kad BiH postane članica EU, mene za m.da objesite kod Sebilja”

Da je TV serija, odavno bi i najglupljem dosadila. Da je reklama, odavno bi podesio da ti ne iskače u facu kad uključiš YouTube. Da je novina, prestao bi je kupovati prije dvije decenije.

Ali standardi nigdje nisu tako niski kao u politici: naročito u “visokoj politici”.

Stoga se šuplja priča bez imalo inventivnosti, bez imalo truda da se šupljost prikrije, nastavlja u beskraj. Svaki put, dakle, nakon sastanaka naših političara sa evropskim kolegama čujemo iste, ali bukvalno iste replike.

Piše : Andrej Nikolaidis (Slobodna Bosna)

ONI: „Mi smatramo da je budućnost Bosne i Hercegovine te Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Snažno podržavamo članstvo vaše zemje u EU. Vaše vlasti ohrabrujemo da nastave sa reformama nužnim za odblokiranje procesa integracija“.

OVI NAŠI: “Izražavamo odlučnost na našem evropskom putu. Obećavamo intenziviranje reformi. Biće produzeti odučni koraci na jačanju vladavine prava i pravne države. U sklopu toga, biće poduzete brojne antikorupcijske akcije. Naš metod nije inaćenje, nego dijalog. Zarad bržeg članstva u EU nužno je napraviti izvjesne kompromise“.

I tako četvrt vijeka.

Za to vrijeme, Monica Lewinsky je blagoslovila Billa Clintona; ovome se dopalo pa je bio i kod Epsteina, na onom ostvu za slavne i bogate; Hillary Clinton je zamalo postala predsjednica Amerike; Milenijumski bag bio pa prošao; Britney Spears odbila „Umbrella“, pa tu pjesmu umjesto nje snimila Rihana; ubio se Chester Bennington, ubio se Chris Cornell; promijenila se tri Jamesa Bonda; Barbie, lutka koju naši roditelji nisu htjeli kupovati našim sestrama jer je kapitalističko smeće koje djevojčice uči da budu tek podatni objekat male gaze-a, postala simbol nekakve emancipacije od nečega; napalo Svjetski trgovinski centar; srušilo Sadama, srušilo Gadafija; demokratija nastavila da se širi svijetom, što je u kameno doba vratilo Siriju, Libiju, Jemen i još poneku zemlju; posječeno po Amazona; Amerikanci bombardovali Beograd jer je ovaj pravio Veliku Srbiju; Amerikanci pomažu Beogradu da napravi Veliku Srbiju; ubijanje civila i djece u Gazi postalo moralni imperativ za zapadnu političku elitu; u Americi smijenilo dekanicu univerziteta zato što njeni studenti ne podržavaju izraelsko ubijanje djece; It's a Wonderful World, što rekli Frank Capra i Sachmo Armstrong – „Svet je lep kada sanjamo“, što bi rekao Kiki iz „Pilota“; Nicku Caveu umrla dva sina; Nikšićanin kojem su uhapsili sina jer je radio za narko kartel novinarima rekao: „Imam tri sina, ko dvije zlatne jabuke“; bila Korona, ošla Korona; mobilni telefon postao ekstenzija ljudskog tijela, važnija od ćune; idiot koji je građanima poručivao da piju varikinu i tako ubiju virus bio predsjednik Amerike; čovjek koji ne zna đe se nalazi, kako se zove i je li došo ili pošo postao predsjednik Amerike; Velika Britanija napustila Evropsku uniju; Rusija napala Ukrajinu; Trumpovi ideolozi govore kako Putinu treba dati i Njemačku; napravilo vještačku inteligenciju zbog koje će u sljedećih deset godina trećina čovječanstva ostati bez posla… a naši i EU političari i dalje, kao da se ništa – ne za to vrijeme, nego nikad – nije desilo, i dalje drve o evropskim integracijama i procesu proširenja. I čine to istim riječima, jer im je mrsko promijeniti jedno slovo bullshitinga kojim nas anesteziraju.

Da skratimo i pojednostavimo: kad BiH postane članica EU, mene za muda objesite kod Sebilja – napominjem da je ovo, osim što je javan, i pravno obavezujući iskaz.

Da lagano današnju priču privodimo kraju. Funkcioner Dritanove URA-e Miloš Konatar neki se dan sreo sa ambasadorom Palestine u Crnoj Gori. Osudio je Hamas, nije osudio Izrael, ali je hrabro i nepokolebljivo rekao da se njegova stranka, pazite sad, zalaže za svijet bez ratova.

I ja. Takođe se zalažem za to da svi na svijetu imaju para koliko im treba; da više nema gladi i nesreće. Zalažem se za to da sva djeca budu sretna, majke nasmijane a očevi ranije dođu kući iz kafane i kladionice – i to da dođu elektičnim automobilom koji ne samo da je karbon-neutralan, nego ima i organsku, samoraspadajuću, nezagađujuću bateriju. Zalažem se za to da sva djeca koja kopaju litijum za baterije završe Harvard. Zalažem se za svijet bez raka. Ma, kad bolje razmislim, zašto stati na tome, zašto iskreno ne reći: zalažem se za svijet bez smrti.

U međuvremenu, dok se ne napravi svijet bez ratova, Konatarova partija je Crnu Goru dala Vučiću na ovalu. Abazovićeva, dakle URA-ina vlada zaustavila je EU integracije i sistematski uništavala institucije, obesmišljavala i gazila ustav i zakone, sve se zaklinjući u „vladavinu prava“. Svakodnevno se kunući u borbu protiv korupcije, ta je vlada Crnu Goru, kako je ovih dana objavio novi premijer Spajić, praktično dovela na sivu listu FATF-a i MONEYVAL-a: dakle na listu zemalja u kojima se rahatno pere novac i finansira terorizam.

Kad čujete političara kako se grlato, zagledan u daljinu, jer on vidi dalje od običnih smrtnika, zalaže za uzvišene i univerzalne ciljeve tamo iza horizonta, kao što su svijet bez ratova i članstvo u EU koja vas neće pa neće, znajte da se neka teška svinjarija odvija u prikrajku.