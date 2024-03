Analitičar Apple TV-a tvrdi : Njemački klubovi “sline” za Esmirom Bajraktarevićem, mali zna igrati

Potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine, mladi Esmir Bajraktarević izaziva mnogo pažnje na tržistu transfera.

Tinejdžer bosanskohercegovačkog porijekla jedan je od najtalentovanijih fudbalera u MLS-u, a na meti je brojnih klubova u Evropi, naročito u Njemačkoj.

Taylor Twellman, bivši američki fudbaler, koji sada radi kao analitičar na Apple TV-u smatra da je potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine najbolji omladinac u SAD-u.

“Da ste me to pitali prošle godine, rekao bih vam da je to Noel Buck iz New Englanda, ali ove sezone je to Esmir Bajraktarević, za kojim svi skauti, naročito oni iz timova sa sredine tabele “sline”. Nemojte biti iznenađeni ako ovog ljeta dođe ponuda veća od pet miliona, jer ovaj mali zna igrati”, rekao je Twellman.

Bajraktarević je ove sezone odigrao četiri utakmice u CONCACAF Champions Cupu, a postigao je jedan pogodak i skupio dvije asistencije, a uz to je četiri puta nastupio i u MLS-u sa svojim New Englandom.

(Kliker.info-N1)