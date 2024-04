Amerika ključa, među mladima se strelovito širi novi trend: ‘Glasajte za trećeg čovjeka!‘

U Americi ključa zbog rata u Gazi. U kampusima diljem zemlje studenti i mladi aktivisti već danima borave u improviziranim šatorskim naseljima tražeći od fakultetske uprave, nerijetko grubim i rubno antisemitskim rječnikom, promptni prekid svih financijskih veza s izraelskim režimom.

Zbog nereda je na većini univerziteta privremeno obustavljena nastava, otkazane su ceremonije dodjele diploma, a broj uhićenih studenata “zbog narušavanja javnog reda i mira” trenutno se broji u stotinama.

Na društvenim se mrežama, ponajviše TikToku, širi kampanja koja mlade Amerikance zove da na izborima u novembru glasaju za “treću opciju”. Jer, “dokazalo se da u praksi nema nikakve razlike između genocidnog režima Trumpa i Bidena”.

“Genocidni Joe”

Pod povećalom nacije našla se i sudbina predsjednice prestižnog njujorškog Univerzitetea Columbia, Nemat Shafik, ekonomistice egipatskog porijekla, koja je postala svojevrsno zaštitno lice rastućeg antisemitizma na američkim univerzitetskim kampusima.

Washingtonski veterani traže njezinu ostavku zbog toleriranja govora mržnje. Nove, pak, generacije američke woke ljevice, poput Alexandrije Ocasio-Cortez i njezine “Squad” kolegice, Ilhan Omar, slave je kao spasiteljicu američkog obraza i humanističkih vrijednosti.

Aktualnu administraciju Joea Bidena, predsjednika koji se trenutno nalazi u utrci za još četiri godine u Bijeloj kući, zovu “genocidnim Joeom” te ga optužuju za sudioništvo u pokolju palestinskih civila.

Problem je to od kojeg je nemoguće okrenuti glavu, ali i na kojem je nemoguće osvojiti političke poene. Štoviše, moguće ih je jedino izgubiti; i to na dvije fronte istovremeno.

Naime, od Bidena se trenutno očekuje da, retorički gledano, uspješno hoda po tankoj liniji između dviju demografskih skupina koje su dosad prirodno gravitirale Demokratskoj stranci, i to dok im ankete istovremeno najavljuju da zbog ekonomije sve lošije kotira među Afroamerikancima i Hispancima. Američki predsjednik treba “čuti što mu mladi poručuju” glede politike njegove administracije u Gazi te istovremeno zaštititi američke Židove koji se (legitimno) osjećaju sve nesigurnije u ozračju koje zove na njihovo ugnjetavanje.

Ankete su neumoljive

– Ono što se trenutno događa u Gazi neće biti glavni problem mladim biračima ove godine – izjavila je u razgovoru s reporterom CNN-a “dobro upućena osoba iz Bidenova stožera”, sjajno time još jednom podcrtavši do koje je mjere aktualno vodstvo Demokratske stranke odcijepilo od zdravog razuma i realnosti situacije.

Ankete su neumoljive. Da, one nisu apsolutna istina, jer se svašta stigne dogoditi u šest mjeseci, koliko nas dijeli od otvaranja birališta u SAD-u, no one ujedno i pokazuju određeni društveni trend i svojevrsnu temperaturu društva; indikatori su to koje bi svaki ozbiljni politički strateg uzeo točno tako – ozbiljno.

Ispitivanje javnog mnijenja, koje je u aprilu 2024. proveo Harvard, kaže da Biden i dalje tehnički vodi u odnosu na Trumpa u dobnoj skupini od 18 do 29, no upozoravaju da mu se prednost rapidno topi. Bidena trenutno preferira samo 8 posto mladih. Usporedbe radi, prednost koju je u toj dobnoj skupini uživao na izborima 2020. bila je ugodnih 23 posto u odnosu na Trumpa. Istovremeno, rapidno raste postotak neodlučnih birača, kao i onih koji su spremni razmotriti kandidate “treće opcije”.

Zanimljivo, prema anketi Siena Collegea iz februara ove godine, 53 posto američkih Židova u decembru planira glasati za Donalda Trumpa, a samo 44 posto za Bidena. Ono što se posebno zanimljivo jest činjenica da većina istih ispitanika, na svim drugim izborima, od onih za Kongres do onih na lokalnoj razini, priznaje da će glasati za kandidate Demokratske stranke.

