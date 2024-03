Američki senator Bernie Sanders: SAD su sve više izolovane, potrebna nam je revolucija vanjske politike

Pogrešno vođenje vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država decenijama je dovelo do sve veće izolacije te zemlje u svijetu, a nakon što su potrošile milijarde dolara za podršku izraelskoj vojsci, SAD i dalje “praktično same na svijetu brane desničarsku ekstremističku vladu premijera Benjamina Netanyahua”, napisao je u autorskom tekstu američki senator Bernie Sanders. On smatra da je SAD-u potrebna “revolucija vanjske politike” i da ta zemlja treba “zamjeniti pohlepu, militarizam i licemjerje sa solidarnošću, diplomatijom i ljudskim pravima”.

Autorski tekst Sandersa, koji je objavio Foreign Affairs, prenosimo u cjelosti:

“Tužna činjenica o politici Washingtona je da se o nekim od najvažnijih pitanja sa kojima se suočavaju Sjedinjene Države i svijet rijetko raspravlja na ozbiljan način. Nigdje to nije tako jasno kao u oblasti vanjske politike. Dugi niz decenija postoji “dvostranački konsenzus” o vanjskim poslovima. Tragično, taj konsenzus je skoro uvijek bio pogrešan. Bilo da se radilo o ratovima u Vijetnamu, Afganistanu i Iraku, rušenju demokratskih vlada širom svijeta, ili katastrofalnim potezima u trgovini, kao što je ulazak u Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini i uspostavljanje trajnih normalnih trgovinskih odnosa s Kinom, rezultati su često narušavali položaj Sjedinjenih Američkih Država u svijetu, potkopavali vrijednosti te zemlje i bili pogubni za američku radničku klasu.

Ovaj obrazac se nastavlja i danas. Nakon što su potrošile milijarde dolara za podršku izraelskoj vojsci, Sjedinjene Države, praktično same na svijetu, brane desničarsku ekstremističku vladu premijera Benjamina Netanyahua, koja vodi kampanju totalnog rata i razaranja protiv palestinskog naroda, što rezultira smrću desetina hiljada ljudi — uključujući hiljade djece — i gladovanje stotina hiljada drugih u pojasu Gaze. U međuvremenu, u stvaranju straha oko prijetnje koju predstavlja Kina i u stalnom rastu vojno-industrijskog kompleksa, lako je uočiti da se retorika i odluke lidera obje glavne stranke često ne rukovode poštovanjem demokratije ili ljudskih prava, već militarizmom, grupnom razmišljanju i pohlepom i moći korporativnih interesa. Kao rezultat toga, Sjedinjene Države su sve više izolirane ne samo od siromašnijih zemalja u svijetu u razvoju, već i od mnogih svojih dugogodišnjih saveznika u industrijaliziranom svijetu.

S obzirom na ove neuspjehe, davno je prošlo vrijeme da se američka vanjska politika iz temelja preorijentira. To počinje priznavanjem neuspjeha dvostranačkog konsenzusa nakon Drugog svjetskog rata i iscrtavanjem nove vizije koja u fokus postavlja ljudska prava, multilateralizam i globalnu solidarnost.

Sramotna historija

Još iz vremena Hladnog rata, političari obje glavne stranke koristili su strah i otvorene laži kako bi upleli Sjedinjene Države u katastrofalne i nepobjedive strane vojne sukobe. Predsjednici Johnson i Nixon poslali su skoro tri miliona Amerikanaca u Vijetnam da podrže antikomunističkog diktatora u vijetnamskom građanskom ratu prema takozvanoj ‘domino teoriji’ – ideji da će, ako jedna zemlja padne pod komunizam, pasti i okolne zemlje. Teorija je bila pogrešna, a rat je bio krajnji neuspjeh. Ubijeno je do tri miliona Vijetnamaca, kao i 58.000 američkih vojnika.

Uništenje Vijetnama nije bilo dovoljno za Nixona i njegovog državnog sekretara Henrija Kissingera. Proširili su rat na Kambodžu ogromnom kampanjom bombardovanja koja je ubila stotine hiljada ljudi i podstakla uspon diktatora Pol Pota, čiji je kasniji genocid ubio do dva miliona Kambodžanaca. Na kraju, uprkos ogromnim žrtvama i trošenju ogromnih količina novca, Sjedinjene Države su izgubile rat koji nikada nije trebao biti vođen. U tom procesu, zemlja je ozbiljno narušila svoj kredibilitet u inostranstvu i kod kuće.

Historija Washingtona u ostatku svijeta nije bila mnogo bolja tokom ove ere. U ime borbe protiv komunizma i Sovjetskog Saveza, američka vlada je podržavala vojne udare u Iranu, Gvatemali, Demokratskoj Republici Kongo, Dominikanskoj Republici, Brazilu, Čileu i drugim zemljama. Ove intervencije su često išle u prilog autoritarnim režimima koji su brutalno potiskivali sopstveni narod i pogoršavali korupciju, nasilje i siromaštvo. Washington se i danas suočava s posljedicama takvog miješanja, suočavajući se s dubokom sumnjom i neprijateljstvom u mnogim od ovih zemalja, što komplikuje vanjsku politiku SAD-a i podriva američke interese.

Generaciju kasnije, nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, Washington je ponovio mnoge od istih grešaka. Predsjednik George W. Bush posvetio je skoro dva miliona američkih vojnika i preko 8 biliona dolara za “globalni rat protiv terorizma” i katastrofalne ratove u Afganistanu i Iraku. Rat u Iraku, poput Vijetnama, izgrađen je na otvorenoj laži. “Ne možemo čekati konačni dokaz – pušku koja se dimi a koja bi mogla doći u obliku oblaka pečurke”, neslavno je upozorio Bush. Ali nije bilo oblaka u obliku pečurke i nije bilo puške koja se dimila, jer irački diktator Saddam Hussein nije imao nikakvo oružje za masovno uništenje. Ratu su se usprotivili mnogi saveznici SAD-a, a jednostrani, samostalni pristup Bushove administracije uoči rata ozbiljno je potkopao američki kredibilitet i narušio povjerenje u Washington širom svijeta. Uprkos tome, supervećina u oba doma Kongresa glasala je za odobrenje invazije 2003. godine.

Rat u Iraku nije bio odstupanje od norme. U ime globalnog rata protiv terorizma, Sjedinjene Države su provodile torturu, nezakonito zatvaranje i “izvanredna izdavanja”, otimajući osumnjičene širom svijeta i držeći ih na duge periode u zatvoru Gvantanamo na Kubi i CIA-inim “crnim mjestima” širom svijeta. Vlada SAD-a je implementirala Patriot Act, što je rezultiralo masovnim nadzorom na domaćem i međunarodnom planu. Dvije decenije borbi u Afganistanu ostavile su na hiljade mrtvih ili ranjenih američkih vojnika i uzrokovale stotine hiljada afganistanskih civilnih žrtava. Danas, uprkos svim tim patnjama i troškovima, talibani su ponovo na vlasti.

Cijena licemjerja

Volio bih da mogu reći da je vanjskopolitički establišment u Washingtonu naučio lekciju nakon neuspjeha Hladnog rata i globalnog rata protiv terorizma. Ali, uz nekoliko značajnih izuzetaka, nije. Uprkos svom obećanju vanjske politike “Amerika na prvom mjestu”, predsjednik Donald Trump povećao je neograničeno ratovanje bespilotnim letelicama širom sveta, poslao više trupa na Bliski istok i u Afganistan, pojačao tenzije sa Kinom i Sjevernom Korejom i zamalo upao u katastrofalan rat s Iranom. Zasuo je oružjem neke od najopasnijih tiranina na svijetu – od Ujedinjenih Arapskih Emirata do Saudijske Arabije. Iako je Trumpova vrsta samopostupanja i korupcije bila nova, svoje korijene ima u decenijama američke politike koja je davala prioritet kratkoročnim, jednostranim interesima nad dugoročnim naporima da se izgradi svjetski poredak zasnovan na međunarodnom pravu.

A Trumpov militarizam uopšte nije bio nov. Samo u protekloj deceniji Sjedinjene Države bile su uključene u vojne operacije u Afganistanu, Kamerunu, Egiptu, Iraku, Keniji, Libanu, Libiji, Maliju, Mauritaniji, Mozambiku, Nigeru, Nigeriji, Pakistanu, Somaliji, Siriji, Tunisu i Jemenu. Američka vojska održava oko 750 vojnih baza u 80 zemalja i povećava svoje prisustvo u inostranstvu dok Washington pojačava tenzije s Pekingom. U međuvremenu, Sjedinjene Države opskrbljuju Netanyahuov Izrael milijardama dolara vojnog finansiranja dok on uništava Gazu.

Američka politika prema Kini je još jedna ilustracija neuspješnog grupnog razmišljanja o vanjskoj politici, koji američko-kineski odnos predstavlja kao borbu s nultom sumom. Za mnoge u Washingtonu, Kina je novo strašilo vanjske politike – egzistencijalna prijetnja koja opravdava sve veće i veće budžete Pentagona. U kineskom dosijeu ima dosta toga da se kritikuje: krađa tehnologije, gušenje radničkih prava i štampe, ogromna ekspanzija energije uglja, represija nad Tibetom i Hong Kongom, prijeteće ponašanje prema Tajvanu i grozna politika prema ujgurskom narodu. Ali neće biti rješenja za egzistencijalnu prijetnju klimatskih promjena bez saradnje Kine i Sjedinjenih Država, dva najveća emitera ugljika na svijetu. Također neće biti nade za ozbiljno rješavanje sljedeće pandemije bez saradnje SAD-a i Kine. I umjesto da započne trgovinski rat s Kinom, Washington bi mogao stvoriti obostrano korisne trgovinske sporazume koji bi koristili radnicima u obje zemlje – ne samo multinacionalnim korporacijama.

Sjedinjene Države mogu i trebaju smatrati Kinu odgovornom za njena kršenja ljudskih prava. Ali zabrinutost Washingtona za ljudska prava je prilično selektivna. Saudijska Arabija je apsolutna monarhija koju kontroliše porodica vrijedna preko bilion dolara. Tamo nema čak ni pretvaranja demokratije; građani nemaju pravo na neslaganje ili biranje svojih lidera. Žene se tretiraju kao građani drugog reda. Prava homoseksualaca praktično ne postoje. Imigrantsko stanovništvo u Saudijskoj Arabiji često je prisiljeno u moderno ropstvo, a nedavno su se pojavili izvještaji o masovnim ubistvima stotina etiopskih migranata od strane saudijskih snaga. Jedan od rijetkih istaknutih disidenata u zemlji, Jamal Khashoggi, izašao je iz saudijske ambasade u komadima u koferu nakon što su ga ubili saudijski operativci u napadu za koji su američke obavještajne agencije zaključile da ga je naredio princ Mohamed bin Salman, de facto vladar Saudijske Arabije. Ipak, uprkos svemu tome, Washington nastavlja da pruža Saudijskoj Arabiji oružje i podršku, kao što to čini za Egipat, Indiju, Izrael, Pakistan i UAE – sve zemlje koje uobičajeno gaze ljudska prava.

Nije samo američki vojni avanturizam i licemjerna podrška tiranima ono što se pokazalo kontraproduktivnim. Isto tako, su to učinili i međunarodni trgovinski sporazumi koje je Washington sklopio posljednjih decenija. Nakon što su običnim Amerikancima iz godine u godinu govorili koliko su opasni i strašni komunisti Kine i Vijetnama i kako su Sjedinjene Države morale da ih poraze bez obzira na cijenu, ispostavilo se da je korporativna Amerika imala drugačiju perspektivu. Velike multinacionalne kompanije sa sjedištem u SAD-u zavoljele su ideju “slobodne trgovine” sa ovim autoritarnim zemljama i prihvatile su priliku da zaposle osiromašene radnike u inostranstvu za djelić plate koju bi plaćali Amerikancima. Stoga je, uz dvostranačku podršku i navijanje korporativnog svijeta i mejnstrim medija, Washington sklopio sporazume o slobodnoj trgovini sa Kinom i Vijetnamom.

Rezultati su bili katastrofalni. U otprilike dvije decenije koje su uslijedile nakon ovih sporazuma, više od 40.000 fabrika u SAD-u je zatvoreno, oko dva miliona radnika je izgubilo posao, a Amerikanci radničke klase iskusili su stagnaciju plata – čak i dok su korporacije zarađivale milijarde, a investitori bili bogato nagrađeni. Osim štete napravljene kod kuće, ovi sporazumi su sadržavali i nekoliko standarda za zaštitu radnika ili okoliša, što je dovelo do katastrofalnih posljedica u inostranstvu. Ogorčenost zbog ove trgovinske politike među Amerikancima radničke klase pomogla je da podstakne Trumpov početni uspon i nastavlja mu koristiti i danas.

Ljudi iznad profita

Moderna američka vanjska politika nije uvijek bila kratkovida i destruktivna. Nakon Drugog svijetskog rata, uprkos najkrvavijem ratu u historiji, Washington je odlučio da nauči lekcije iz kaznenih sporazuma poslije Prvog svijetskog rata. Umjesto da ponižavaju poražene ratne neprijatelje Njemačku i Japan, zemlje koje su bile u ruševinama, Sjedinjene Države su vodile masivni program ekonomskog oporavka vrijedan više milijardi dolara i pomogle da se totalitarna društva pretvore u prosperitetne demokratije. Washington je predvodio osnivanje Ujedinjenih naroda i implementaciju Ženevskih konvencija kako bi spriječio da se užasi Drugog svjetskog rata ikada više ponove i osigurao da se sve zemlje pridržavaju istih standarda ljudskih prava. 1960-ih, predsjednik John F. Kennedy pokrenuo je Mirovni korpus za podršku obrazovanju, javnom zdravstvu i poduzetništvu širom svijeta, izgrađujući ljudske veze i unapređujući projekte lokalnog razvoja. U ovom vijeku, Bush je pokrenuo Predsjednički Hitni Plan za pomoć u borbi protiv AIDS-a, poznat kao PEPFAR, koji je spasio preko 25 miliona života, prvenstveno u podsaharskoj Africi, i Predsjedničku inicijativu za malariju, koja je spriječila više od 1,5 milijardi slučajeva malarije.

Ako je cilj vanjske politike da pomogne u stvaranju mirnog i prosperitetnog svijeta, vanjskopolitički establišment treba iz temelja preispitati svoje pretpostavke. Trošenje triliona dolara na beskrajne ratove i ugovore o odbrani neće riješiti egzistencijalnu prijetnju klimatskih promjena ili vjerovatnoću budućih pandemija. Neće nahraniti gladnu djecu, smanjiti mržnju, obrazovati nepismene, niti liječiti bolesti. To neće pomoći u stvaranju zajedničke globalne zajednice i umanjiti vjerovatnoću rata. U ovom ključnom trenutku ljudske historije, Sjedinjene Države moraju voditi novi globalni pokret zasnovan na ljudskoj solidarnosti i potrebama ljudi koji se bore za opstanak. Ovaj pokret mora imati hrabrosti da se bori protiv pohlepe međunarodne oligarhije, u kojoj nekoliko hiljada milijardera ima ogromnu ekonomsku i političku moć.

Ekonomska politika je vanjska politika. Sve dok bogate korporacije i milijarderi drže u rukama naše ekonomske i političke sisteme, vanjskopolitičke odluke će biti vođene njihovim materijalnim interesima, a ne interesima velike većine svjetskog stanovništva. Zato se Sjedinjene Države moraju pozabaviti moralnim i ekonomskim bijesom nejednakosti prihoda i bogatstva bez presedana, u kojem jedan posto najbogatijih planete posjeduje više bogatstva od najnižih 99 posto – nejednakost koja nekim ljudima omogućava da posjeduju desetine domova, privatnih aviona, pa čak i cijelih otoka, dok milioni djece gladuju ili umiru od bolesti koje se lako mogu spriječiti.

Amerikanci moraju voditi međunarodnu zajednicu u eliminaciji poreskih rajeva koji omogućavaju milijarderima i velikim korporacijama da sakriju bilione bogatstva i izbjegnu plaćanje svog poštenog dijela poreza. To uključuje sankcioniranje zemalja koje služe kao porezna skloništa i korištenje značajne ekonomske poluge Sjedinjenih Država kako bi se prekinuo pristup američkom finansijskom sistemu. Procjenjuje se da je finansijska imovina od 21 do 32 biliona dolara danas u ofšoru u poreznim rajevima, prema Mreži porezne pravde. Ovo bogatstvo ne koristi društvima. Ne oporezuje se i čak se ne troši – jednostavno osigurava da bogati postanu bogatiji.

Washington bi trebao razviti sporazume o pravednoj trgovini koji bi koristili radnicima i siromašnima svih zemalja, a ne samo investitorima s Wall Streeta. Ovo uključuje stvaranje jakih, obavezujućih odredbi o radu i zaštiti životne sredine sa jasnim mehanizmima sprovođenja, kao i eliminisanje zaštite investitora koja olakšava prenošenje poslova iz inostranstva. Ovi sporazumi se moraju pregovarati uz doprinos radnika, američkog naroda i američkog Kongresa – umjesto samo lobista velikih multinacionalnih korporacija, koji trenutno dominiraju procesom trgovinskih pregovora.

Sjedinjene Države također moraju smanjiti višak vojnih izdataka i zahtijevati da druge zemlje učine isto. Usred ogromnih ekoloških, ekonomskih i javnozdravstvenih izazova, najveće zemlje ovog svijeta ne mogu dozvoliti ogromnim odbrambenim izvođačima da ostvare rekordne profite jer opskrbljuju svijet oružjem kojim se međusobno uništavaju. Čak i bez dodatne potrošnje, Sjedinjene Države planiraju ove godine posvetiti oko 900 milijardi dolara vojsci, od čega će skoro polovina otići malom broju odbrambenih izvođača koji su već visoko profitabilni.

Kao i većina Amerikanaca, vjerujem da je u vitalnom interesu Sjedinjenih Država i međunarodne zajednice da se bore protiv ilegalne invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu. Ali mnogi odbrambeni ugovarači vide taj rat prvenstveno kao način da napune vlastiti džep. Korporacija RTX, nekadašnja Raytheon, povećala je cijene svojih projektila Stinger sedam puta od 1991. Danas Sjedinjene Države košta 400.000 dolara za zamjenu svakog Stingera poslanog u Ukrajinu – nečuveno povećanje cijene koje se čak ni izdaleka ne može objasniti inflacijom, povećanim troškovima, ili napretkom u kvaliteti. Takva pohlepa ne košta samo američke poreske obveznike; košta ukrajinske živote. Kada izvođači obogaćuju svoj profit, manje oružja stiže do Ukrajinaca na frontu. Kongres mora obuzdati ovu vrstu ratnog profiterstva tako što će pažljivije ispitati ugovore, povući isplate za koje se ispostavi da su pretjerane i uvesti porez na neočekivanu dobit.

U međuvremenu, Washington bi trebao prestati da potkopava međunarodne institucije kada njihove akcije nisu u skladu s njegovim kratkoročnim političkim interesima. Za zemlje svijeta je daleko bolje da raspravljaju o svojim razliličitim mišljenjima nego da bacaju bombe ili se upuštaju u oružani sukob. Sjedinjene Države moraju podržati UN tako što će plaćati svoje obaveze, direktno se uključiti u reformu UN-a i podržavati tijela UN-a kao što je Vijeće za ljudska prava. Sjedinjene Države bi se također trebale konačno pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu umjesto da ga napadaju kada donosi presude koje Washington smatra nezgodnim. Predsjednik Joe Biden napravio je pravi izbor u ponovnom pridruživanju Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Sada Sjedinjene Države moraju ulagati u SZO, ojačati njenu sposobnost da brzo reaguje na pandemije i raditi s njom na pregovorima o međunarodnom sporazumu o pandemiji koji daje prioritet životima siromašnih i zaposlenih ljudi širom svijeta – a ne profitima farmaceutske industrije.

Potrebna solidarnost

Koristi od ove promjene u vanjskoj politici daleko bi bile veće od troškova. Dosljednija podrška SAD-a ljudskim pravima učinila bi vjerovatnijim da će se loši akteri suočiti s pravdom – a manje vjerovatno da će počiniti kršenje ljudskih prava. Povećana ulaganja u ekonomski razvoj i civilno društvo izvukla bi milione iz siromaštva i ojačala demokratske institucije. Podrška SAD-a pravednim međunarodnim standardima rada povećala bi plate za milione američkih radnika i milijarde ljudi širom svijeta. Natjerati bogate da plaćaju svoje poreze i suzbijanje offshore kapitala otključalo bi značajna finansijska sredstva koja bi se mogla uložiti u rješavanje globalnih potreba i pomoći da se vrati vjera ljudi da demokratije mogu pružiti rezultate.

Prije svega, kao najstarija i najmoćnija demokratija na svijetu, Sjedinjene Države moraju prepoznati da naša najveća snaga kao nacije ne proizlazi iz našeg bogatstva ili naše vojne moći, već iz naših vrijednosti slobode i demokracije. Najveći izazovi našeg vremena, od klimatskih promjena do globalnih pandemija, zahtijevat će saradnju, solidarnost i kolektivno djelovanje, a ne militarizam”.

