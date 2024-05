Američki ambasador Michael Murphy: SAD smatra Dodika sigurnosnom prijetnjom : SAD smatra Dodika sigurnosnom prijetnjom

Sjedinjene Države smatraju čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika prijetnjom stabilnosti, a spremne su reagirati na svako ugrožavanje opstanka Bosne i Hercegovine kao države, izjavio je američki ambasador u Sarajevu Michael Murphy.

Murphy je u intervjuu za televiziju N1, čiji su dijelovi tijekom dana objavljeni na mrežnoj stranici, ocijenio potpuno neprihvatljivom “užasnu retoriku” za kojom u svojim istupima poseže Dodik, a posebice njegove prijetnje odcjepljenjem Republike Srpske od države BiH čiji je taj entitet dio.

Podsjetio je na Dodikove izjave poput one da “ne želi disati isti zrak kao Bošnjaci”, ističući kako to mora zabrinuti svakoga, uključujući međunarodnu zajednicu.

“Dodik predstavlja prijetnju BiH i njenoj budućnosti”

Obavještajne procjene američke vlade, kazao je Murphy, stoga i ističu koliko Dodik predstavlja prijetnju BiH i njenoj budućnosti i stoga je još od 2017. na meti sankcija kojima mu je zabranjeno putovanje u SAD i zamrznuta imovina.

“Nastavit ćemo to raditi. Koristili smo sankcije da držimo pojedince odgovornim za to ponašanje i to ćemo nastaviti. Bili smo jasni i to ostaje naša politika da se nećemo suzdržavati kada je riječ o Dodiku i bilo kojem političaru koji gura zemlju ka sukobu. To nije u interesu SAD i nećemo dopustiti da se to dogodi”, izjavio je američki ambasador.

“SAD podupire teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH”

Pojasnio je kako to znači da SAD neće mirno promatrati mogućnost izbijanja novog sukoba na tlu BiH i stoga snažno podupiru nastavak vojne misije Europske unije (EUFOR), ali i odlučnost NATO-a da ne dopusti nikakav sigurnosti vakuum u toj zemlji.

“Naša politika je čvrsta i jasna i to je slučaj posljednjih 30 godina. Podupiremo teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH, to je naš interes i naša je namjera braniti ga”, kazao je ambasador Murphy.

(Kliker.info-Hina)