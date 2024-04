Ambasada SAD: Milanovićeva tvrdnja apsurdna, politika SAD u BiH je dosljedna

Tvrdnja hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je odnos “Amerikanaca prema statusu Hrvata u BiH neprijateljski” je apsurdna, odgovoreno je danas Feni iz Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a.

Kako ističu, politika Sjedinjenih Država prema Bosni i Hercegovini dosljedna je preko tri desetljeća.

“Podržavamo suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter BiH koja se sastoji od dva entiteta i u kojoj žive tri konstitutivna naroda i Ostali. Naš angažman širom BiH podržava ovaj cilj. Sjedinjene Države će i dalje biti uz sve ljude u BiH – Bošnjake, Hrvate, Srbe i Ostale – dok rade na jačanju demokracije svoje zemlje, razvoju privrede i osiguranju mjesta koje njihova zemlja zaslužuje u euroatlantskoj zajednici zemalja”, navodi se u odgovoru.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je u ponedjeljak, u jeki predizborne kampanje za parlamentarne izbore u Hrvatskoj, da je odnos Evropske unije i Sjedinjenih Država prema Hrvatima u BiH “neprijateljski” i prozvao je premijera Andreja Plenkovića da to pitanje nije rješavao jer se “nije htio zamjeriti” Evropskoj komisiji.

“Odnos Evropske unije i Amerikanaca prema statusu Hrvata u BiH je neprijateljski. Da ne upotrijebim neku jaču riječ – neprijateljski. To što se onemogućava Hrvatima u BiH je zaista postalo pitanje i hrvatskog državnog ponosa. To nije pitanje rata i mira i to nije pitanje oko kojega iko u Bruxellesu razbija glavu”, rekao je Milanović novinarima u Gradecu.

(Kliker.info-agencije)