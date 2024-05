Aktuelno pitanje nakon Putinove reorganizacije : Sprema li se Rusija za dugi rat?

Putin je rekonstruisao svoju vladu u nedjelju, angažujući Belousova, ekonomistu koji je bio prvi potpredsjednik ruske vlade, da zamijeni Sergeja Šojgua.

Šojgu, jedini član kabineta kojeg je zamijenio Putin, imenovan je za sekretara Vijeća sigurnosti Rusije, moćnog savjetodavnog tijela Kremlja, zamijenivši Nikolaja Patruševa, dugogodišnjeg Putinovog saradnika.

Kao i predsednik, Patrušev je prethodno bio na čelu Federalne službe bezbjednosti, agencije nasljednice sovjetskog KGB-a.

Cijeli kabinet je podnio ostavku nakon Putinove inauguracije 7. maja za peti predsjednički mandat.

Vijeće Federacije, gornji dom ruskog parlamenta, mora odobriti Putinov izbor Belousova, što je potez koji je sasvim siguran

Spekulacije o Šojguu

Richard Weitz, viši saradnik i direktor Centra za političko-vojnu analizu na institutu Hudson, napomenuo je da se već neko vrijeme spekuliše da bi Šojgu, koji je bio ministar odbrane 12 godina, trebao biti smijenjen s te funkcije.

„Postojala je određena zabrinutost zbog tempa vojne reforme pod njim, a zatim i zbog lošeg učinka ruske vojske u prvih nekoliko mjeseci rata u Ukrajini. A prošlogodišnja pobuna [Jevgenija] Prigožina i Wagner grupe bila je prvenstveno usmjerena na Šojgua i [Valerija] Gerasimova, glavnog vojnog oficira”, rekao je Weitz za Glas Amerike.

Weitz je rekao da misli da je Putin odlučio da ruska vojska radi dobro u trenutnoj fazi sukoba, „ali je jasno da će rat trajati nekoliko godina. On očigledno želi da dovede nekoga ko zna više o ekonomiji. To se čini da ima smisla – ako će to biti dug rat, mobilizirat ćete dovoljno resursa da to održite.”

Mykola Sunhurovskyi, direktor vojnih programa Centra Razumkov, istraživačkog centra u Kijevu, rekao je da je nedavni skandal u koji je umiješan Šojguov zamjenik Timur Ivanov, koji je optužen za primanje mita od 12 miliona dolara, možda imao ulogu u Šojguovoj smjeni.

Ali složio se da je taj potez uglavnom povezan s Putinovim predviđanjem da će rat s Ukrajinom biti dug i njegovim odgovarajućim pozivom da se ruska ekonomija postavi na ratne temelje.

„Šojgu u suštini nije sposoban za ovo. On nije vojni čovjek. On nije ekonomista. On nije industrijalac”, rekao je Sunhurovskii za Glas Amerike. „Ali gospodin Belousov je čovjek koji je dugo radio u ekonomskom bloku Rusije. Ima korijene u Centralnom ekonomsko-matematičkom institutu, koji je svojevremeno bio vodeća institucija koja je formirala nove standarde za rusku ekonomiju od sredine 70-ih. Radio je tamo negdje sredinom 80-ih na visokim pozicijama… [i] jedno vrijeme bio Putinov pomoćnik.”

Isto tako, ukrajinski vojni analitičar Aleksej Getman rekao je za Glas Amerike da je potez za zamjenu Šojgua napravljen zato što se Rusija „sprema za dug rat” i stoga joj je potreban novi ministar odbrane koji bi mogao organizirati ekonomiju zemlje u skladu s tim.

Ipak, rekao je Getman, Šojguovo uklanjanje ne treba nužno posmatrati kao degradaciju ili kaznu.

„Uostalom, nije poslat na zasluženi odmor ili u zatvor, kao što je to često slučaj u Rusiji”, rekao je on. „Postao je sekretar Vijeća sigurnosti Ruske Federacije umjesto Patruševa.”

