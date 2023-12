Akademir Esad Duraković : Ovo je kraj! Đavo je uzjahao svijet! (Video)

Akademik Esad Duraković gostovao je u Centralnom dnevniku Face TV.

Hadžifejzović: “Šta je cilj ovog rata na Bliskom istoku?”

Duraković: “Ja to ne bih ni nazvao ratom! Sugerisao sam to i ‘Al Jazeeri’! Ovdje nije rat, ovo je genocid! Narod je prepušten sam sebi! Cionizam ima cilj od kojeg ne odustaje: da Palestinu i Gazu uništi i neće od toga odustati! Oni čvrsto vjeruju da imaju nalog od Boga da unište Palestinu i da dovedu do armagedona na Bliskom istoku! Tamo se vodi vjerski rat! Ima vjerske motive i vjerske ciljeve! Vjerski ratovi su najgori i u njima se ide do kraja! Treba razlikovati cionizam od jevrejstva! To nije isto! Taj cionizam je kombinovan s vjerom! Cilj im je da unište Palestinu! To su fanatici! To nije hebrejstvo! To je perspektiva; oni od toga neće odustati!”

Hadžifejzović: “Šta je kraj?”

Duraković: “Kraj je armagedon! Jedan cionist kaže: ‘Radovalo bi me kada bi Izrael kolonizirao dijelove Iraka, cijeli Liban, Jordan… i Palestina tako u cijelosti pripada Izraelu.’ Imamo nezgodnu ubitačnu fanatičku konotaciju!”

Hadžifejzović: “Kako da Arapi šute? Otkud ta šutnja?”

Duraković: “Prema mom uvjerenju, Izraelci, cionisti, nemaju šanse da pobijede. Kraj će biti njihov poraz! Nemaju šanse da naprave to što planiraju! Ova cionistička politika u konačnici najviše štete će napraviti Izraelu! Što se tiče Arapa, većina režima u arapskom svijetu su klijenti SAD-a! Narod je nešto drugo! U arapskom svijetu narod ima empatiju prema palestinskoj patnji! Režime tamo čuva Amerika na vlasti! U izraelskim tenkovima je muslimanska nafta! Cionisti dobijaju vodu od muslimana! Muslimani su mogli ovaj masakr da zaustave bez metka! Imam snažan dojam da bi većina muslimanskih režima željeli da se palestinsko pitanje riješi! Problem Gaze opterećuje odnose Amerike i režima! U interesu im je da se zbriše Gaza, da ne opterećuje njihove odnose s Izraelom i Amerikom!”

Hadžifejzović: “Šta je moglo biti ‘Hamasu’ da upadne u Izrael, a znao je kako će brutalno Izrael da odgovori?”

Duraković: “Oni su znali kakva će reakcija Izraela biti! Izraelu je trebao argument! Nije isključeno da je to scenarij iz samog cionizma! I mi smo ovdje imali svoju Gazu i Palestinu!”

Hadžifejzović: “Je li ovo početak velike svjetske igre? Misliš li da su ovo tek počeci?”

Duraković: “Nisam optimist! Tajvan je u krizi! Ratovi i genocidi su sve češći! Jedna od velikih zabluda je da je historija učiteljica života! Bojim se da je svijet u vrlo pogrešnom svijetu! Svijet se općenito konformistički ponaša! Globalno su mediji poslušni. Političke strukture stavile su ih pod svoju kontrolu! Formiraju pogrešno javno mnijenje! Mi smo ovih dana imali priliku da vidimo i na Zapadu ogromne proteste, ali čini se da i oni jenjavaju!

Mi smo, zaista, dugo izloženi ubitačnoj fragmentaciji društva i politike! Fragmentacija, umjesto da idemo ka integraciji društva! Svjestan sam ove situacije! Cilj sabora koji sam predložio bio je očuvanje nacionalnog identiteta! Nakon dobijene saglasnosti Akademije nauka, ta ideja je propala!”

Hadžifejzović: “Je li intelektualna potreba da svako ima svoje udruženje?”

Duraković: “Tu se radi o nekoj vrsti kombinacije! Iza nekih od ovih tzv. institucija stoje izvanbosanske službe! Nije logično ni politički opravdano da jedan pojedinac snosi Akademiju nauka! To vodi ka mrvljenju! Umjesto da idemo ka integrativnim procesima, to ljudi ne mogu da shvate! To je utjecaj susjeda! Radi se o frustracijama! Neko jako želi biti akademik! To su vrlo moćni faktori protiv državnosti BiH!

Bogićeva ideja je sjajna! Osnivanjem Bosanskog sabora, ljudi koji su veliki umovi, bez političkih lidera i vjerskih lidera, pokazalo se da nema ko to da radi! Meni je teško palo što sam morao dići ruke od ideje osnivanja sabora! Okupili smo ljude i napravili dokumente! Hrvatsko narodno vijeće je odustalo!

Ja mislim da ljudi namjerno unose nesporazume da bi napravili zablude među Bošnjacima! To su dvije različite vrste identiteta, koje nisu u konfliktu! Bošnjak ostaje Bošnjak, Srbin Srbin. Bosanac je nacija, nije etnija! Svi smo mi Bosanci! U Rusiji svi su Rusi! Hajmo biti Bosanci! Zašto nam se to osporava?! Zato što je to faktor borbe protiv države!

Nema umova dovoljno da bismo napravili dokument! Političari su također beznadežni! To su ljudi koji nemaju vizije! To su ljudi koji ne znaju šta je država! Oni su u stanju žrtvovati interese države!

Nadao sam se dosta od Trojke; duboko sam se razočarao! Nemaju viziju države! Jako su servilni prema Čovićevoj i Dodikovoj politici! Nemam povjerenja ni u jedne i u druge! Neću da odustajem! Pisat ću i dalje! Mislim da sam na pravoj strani historije! Hajmo naći zajedničke interese! Problem je što političari nemaju ideale! Ja imam ideale!”

Hadžifejzović: “Kako komentarišeš rat koji traje godinu dana? SDA ili SAD? Zašto ratuju Bošnjaci iz SDA protiv Amerike?”

Duraković: “I dalje mislim da su oni u stanju pomoći BiH! Oni imaju i obavezu! Bakir ganje svoje interese i interese svoje supruge! Možda su Amerikanci konačno shvatili da taj dio bošnjačke političke scene smeta nekom napretku i možda zbog toga to kritikuju! Visoki predstavnik je dužan maknuti Dodika s političke scene!

Mislim da je njihovo ponašanje (Bakirovo i Sebijino, op. a.) iracionalno! Davno je trebalo da se povuku, da ne idu do kraja, jer ne mogu dobiti! Nastojim da ne vrijeđam oponente! Ali moram priznati da sam impulsivan čovjek! Emocije me ponesu! Mi trideset godina živimo u stresu!”

Hadžifejzović: “Ako se ovako nastavi, mi smo svi već gotovi. Mi ćemo svi izumrijeti. Kako niko o tome ne govori?”

Duraković: “To jest trend! Traje decenijama! Kod nas je to više izraženo! Karakteristično je to i za regiju! Ja ne odustajem od ideala! Koristim svaku priliku da građani shvate jednom da je ipak sve do nas! Hajmo mi dati sve od sebe! Hajmo se aktivirati da se borimo za vlastitu sudbinu! Budućnost imamo ako je zaslužujemo! Imamo sve resurse, i šume i vode i rude! Hajmo mi ne odustajati, raditi na tome da budemo aktivni, da se borimo za budućnost!”

(Kliker.info-Face TV)