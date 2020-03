Željko Komšić : Kloniti se prepucavanja, politički lov u mutnom je neprimjeren

Po mišljenju ljudi iz zdravstvene struke, trenutno se nalazimo na prekretnici kada je u pitanju širenje ili suzbijanje koronavirusa. Stoga smatram da se ne smijemo i ne trebamo opuštati, poručio je član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

– Moramo se držati jasnih preporuka koje su izdale nadležne zdravstvene institucije i krizni štabovi, kako se ne bi dogodilo da pandemija eskalira. Moj je utisak da smo se do sada kao društvo ponašali odgovorno, te tako trebamo i nastaviti, još opreznije i discipliniranije. Što manje budemo imali zaraženih, prije ćemo se moći vratiti redovnim aktivnostima – kazao je Komšić za Fenu.



Mišljenja je da su institucije države primjerno i pravovremeno reagovale na pojavu pandemije.



– Jeste da je već postalo izlizano pozivati se na komplikovan institucionalni okvir i govoriti, kakvi smo dobri smo, no i to je dijelom naša realnost. Vjerujem da će mjere koje su poduzete u borbi protiv pandemije dati svoje rezultate. One su možda mogle biti i bolje, ali barem što se tiče Predsjedništva Bosne i Hercegovine, mogu reći da smo mi otvoreni za sve konstruktivne prijedloge koji su u interesu cijelog društva i svih građana. Zdravstveni sektor i pored svojih poteškoća koje ima, pa ga zato treba i dodatno jačati, primjereno odgovara na aktuelne izazove kazao je Komšić.



Ono što slijedi, naglasio je, jeste bitka za spas privrede u koju država mora intervenisati koliko god može, da bi se spasili svi zdravi privredni subjekti, naročito oni u privatnom sektoru. Podsjeća da je Klub zastupnika DF-a jučer predložio 16 mjera i prijedloga za pomoć privredi.



– Ti prijedlozi su dobri, otvoreni smo i za sve druge prijedloge koji će doprinijeti tome da ne pretrpimo velike štete u ekonomiji – smatra Komšić.



Naglasio je da, naravno, treba ostaviti po strani sva stranačka i druga prepucavanja.



– Lično sam fokusiran jedino na to kako pomoći građanima i državi. Neću niti želim da se bavimo politikanstvom. Međutim, za one koji imaju negativan odnos prema državi Bosni i Hercegovini, ovo je opet prilika za lov u mutnom, pa ni u ovom vremenu pandemije ni za dlaku ne odstupaju od pokušaja diskreditacije države.

Mnogo je tu subverzivnog djelovanja, posebno u dnevno-političkom jeziku, pa i u nekim potezima, ali sve dok to počinje i završava na riječima i političkom propagandnom jeziku, nema potrebe za reakcijama, jer one nisu u interesu građana. Treba biti opremljen strpljenjem i vjerom u ono šta imamo, a državu imamo, nije idealna ali je naša – kazao je za Fenu član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

(Kliker.info-Fena)