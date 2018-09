Zapaljen automobil potpredsjednice SBB-a Adise Omerbegović-Arapović : Ovo je teror s političkim motivima

Adisa i Adis Arapović danas su održali press konferenciju nakon što je jutros na parkingu ispred zgrade u kojoj žive u naselju Dobrinja zapaljen automobil u vlasništvu Adise Omerbegović-Arapović. Upravo pored zapaljenog automobila i uz podršku kolega i kandidata SBB-a na predstojećim izborima govorili su o mogućim motivima za ovakav jedan čin.

Omerbegović-Arapović je kazala da ih je jutros u sedam sati probudila policija koja ih je obavijestila o ovom događaju. Dodala je da može reći da se rado o djelu terorizma.

– Nema nikakve sumnje da je ovo strašno kriminalno djelo počinjeno s ciljem zastrašivanja ljudi koji se suprotstavljaju mafijaškom režimu i javno se bore za pravednost i red u državi. Šta nam to ovim nasiljem poručuju, čega se boje, šta hoće da spriječe, zašto im smetamo? Jasno je da se nastavlja teror s političkim motivima. Imam veliko povjerenje u našu časnu policiju i istražne organe, ali se bojim da će nalogodavci ostati skriveni, iako svi znamo ko ima najveći motiv da napada mene i moju porodicu

Nema sumnje da ovakve pojave neko podstiče, planira i provodi, a da nema adekvatne reakcije. Kada ulične siledžije mogu napadati tužioce, sudije, novinare ili profesore, kako treba da se osjeća svako drugi u ovom društvu. Da su žestoko kažnjeni oni koji su ubili Dženana Memića, Dragičevića, napali Latića, Kazaza, Vlaisavljevića, Gavrankapetanovića, koji svakodnevno prijete mojim stranačkim kolegama, ne bi kriminalci radili šta hoće. Upravo zbog toga, u meni su probudili samo inat i ponos. Nećete me zaplašiti niti pokolebati! Braniću svoje principe, svoju porodicu, svoju djecu, svoju zemlju od retrogradnih ološa koji nam ne daju da napredujemo. Narod je prepoznao da mi nismo kao oni, da ja lično, moje kolege iz SBB-a i naš predsjednik donosimo nadu i drugačiju politiku. Zato im smetamo, zato hoće da nas sklone.

Molim Boga da mi da snagu i hrabrost, da nas učvrsti u brorbi protiv zla. Tražim od nadležnih organa da zaštite mene i moju porodicu. Pozivam međunarodne institucije da se maksimalno posvete i pomognu da se izbori održe bez atmosfere straha, teških fizičkih ataka, terorističkih poruka koje dolaze od jednog centra, koji nije teško otkriti, ako pravna država profesionalno radi svoj posao – rekla je danas Adisa Omerbegović Arapović.

Arapović je kazala da su u ovoj izbornoj trci ona i njen suprug bili meta samo zato što smo prijetnja nekome ko izgleda želi pod svaku cijenu da ostane na vlasti i ne preza ni od čega.

– Ovo je prvi korak do pokušaja atentata, ne znam šta da pomislim. Vidjeli ste kako izgleda ovaj automobil. Ovo je uradio neko ko je imao cilj da nas prestraši, ali neće uspjeti u tome. Samo je probudio inat. Ne možemo zatvoriti oči pred činjenicom da je ovo napad na sve one principe za koje se SBB zalaže, na sve one ljude koji govore i misle i ukazuju na činjenicu da u ovoj zemlji bili kakvi izborni programi nemaju smisla dok ne ukinemo režim straha koji želi da nas sve zastraši koji želimo da drugi i drugačiji i hrabri i stručni ljudi naprave državu. Želimo da im stanemo ukraj. Ne možemo govoriti o slobodnim i demokratskim izborima ako u jeku izborne kampanje se nešto ovakvo može desiti meni koja sam potpredsjednica stranke. Pitam se kakva je ovo poruka koja se šalje kandidatima?

