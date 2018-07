Prof.dr. Žarko Korać : Demokratska Srbija u šoku, rehabilitira se mračna prošlost

Nema demokratskog čovjeka u Srbiji koji danas nije zgrožen, kaže za Radiosarajevo.ba samostalni poslanik Skupštine Srbije, bivši potpredsjednik Vlade Srbije u mandatu Zorana Đinđića i ugledni profesor na beogradskom Filozofskom fakultetu Žarko Korać.

On tako, zapravo, reagira na današnja odluku Specijalnog suda u Beogradu koji je u petak oslobodio sedmoricu pripadnika nekadašnje Jedinice za specijalne operacije (JSO) MUP-a Srbije od optužbi za oružanu pobunu Jedinice 2001. godine jer tužilaštvo nije dokazalo svoje tvrdnje.

Optužbi su oslobođeni nekadašnji zloglasni komandanti JSO-a Milorad Ulemek Legija i Zvezdan Jovanović, kao i pripadnici jedinice Mića Petraković, Dragoslav Krsmanović, Veselin Lečić, Dragiša Rodić i Vladimir Potić.

Šok je time veći jer je oružana pobuna JSO-a u srbijanskoj i regionalnoj javnosti nedvosmisleno percipirana kao direktan uvod u atentat na Đinđića u martu 2003. godine.

Je li ovo u osnovi uvod rehabilitaciju ubilačkih falangi Slobodana Miloševića, notornih “Crvenih beretki”, Legije i društva, koji su ubijali i u BiH?

“To nije rehabilitacija “Crvenih beretki” jer Zvjezdan Jovanović i Milorad Ulemek Legija služe konsekutivne kazne, a ne samo 40 godina robije. Imaju puno više za ubistvo Ivana Stanbolića, dakle, ne samo Zorana Đinđića, već čitav niza ubistava koje su napravili. Ali, to jeste jedan pokušaj, svakako, rehabilitacije Vojislava Koštunice, bivšeg predsjednika SR Jugoslavije. Vi imate jedan fenomen da je Koštunica, koji je tada komandovao Vojskom SR Jugoslavije (Vlada Srbije nije komandovala Vojskom, jer je ona bila na saveznom nivou), podržao taj štrajk. Mi smo to smatrali oružanom pobunom, a ne štrajkom. To je sada jedna rehabilitacija. Sada sud kaže da je to sve bilo uredu i Koštrunica je bio u pravu”, tvrdi Korać.

Dodaje da Koštunica, također, nije bitan jer nije politički aktivan, već jedna ideja koja stoji iza svega.

“Crvene beretke su, inače, aktivno učestvovale u čitavom nizu zločina na teritoriji Hrvatske, BiH i posebno Kosova. Oni su ovim danas aminovani za pobunu protiv Haga. Sud nije uopšte odgovorio zašto su oni išli naoružani na autoput. Sud ne ulazi u to, već kaže to nije pobuna! Ne ulazi u taj meritum, i to je zanimljivo. Naravno, to jeste oružana pobuna i svuda u svijetu bi bila oružana pobuna. No, Sud smatra da je prijetnja Vladi Srbije, zahtjev da se smijeni ministar unutrašnjih poslova, načelnik Službe državne bezbjednost i njegov zamjenik, nepotrebna i bezazlena epizoda. Iz toga proizlazi da su oni ustvari patriote, da su ustvari vjerni pravilima služe”, dodaje Korać.

Prema njemu, u pitanju je, konačno, pokušaj rehabilitacije jednog od najmračnijih perioda nakon demokratskih promjena, jer je to bio direktan uvod u ubistvo Đinđića.

“Oni su tada shvatili da se njima niko neće moći suprotstaviti u zemlji… Uzgred, Vojislav Šešelj je bio na suđenju i oduševljen je presudom. To najbolje govori kakve vrste ljudi i kakve politike podržavaju ovu presudu”, zaključio je Korać.

Faruk Vele (Radiosarajevo.ba)