Ivica Puljić : Izbori koji mogu poništiti sva demokratska dostignuća u američkoj historiji

Ovogodišnji kongresni izbori u Sjedinjenim Američkim Državama mogu imati nesagledive posljedice po američku i svjetsku demokraciju zbog toga što se naprosto mogu poništiti sva demokratska dostignuća od proglašenja neovisnosti do danas. Ovi izbori, koji dolaze usred predsjedničkog mandata, tradicionalno su nenaklonjeni onima koji su na vlasti što mogu posvjedočiti brojni predsjednici – od Trumpa, Obame, do Busha ili Clintona.

Najveća motivacija glasačima će biti ekonomija, a čak 75 posto njih misli da je zemlja u recesiji, od toga 61 posto demokrata. SAD još uvijek nije u recesiji, ali jeste, kao i većina drugih zemalja, na udaru visoke inflacije, visokih cijena, visokih kamatnih stopa uz velike energetske probleme. Iako su to, uglavnom, posljedice pandemije i ruske agresije na Ukrajinu, uz špekulativne igre, koje na svjetskom tržištu neumoljivo provode naftne kompanije i zemlje-proizvođači nafte, u SAD-u se sve to prišiva predsjedniku Bidenu i on to nije u stanju – rašiti. Nema više vremena. Dosta analitičara smatra da su demokratski stratezi pogriješili što nisu agresivnije išli na pojašnjavanje da je globalna situacija uzrok velike inflacije, a ne ekonomska politika aktualne administracije. Oko 51 posto glasača kaže da im je upravo gospodarstvo najvažnija tema pred izbore.

Demokratska strategija se usmjerila na zabranu pobačaja, koju je izglasao Vrhovni sud i što je izazvalo velika nezadovoljstva, ali nedovoljna da bi društvu u cjelini to bilo prioritetna tema. Zanimljivo će biti vidjeti kako će ženski glasači reagirati na izbornim mjestima u srijedu, što misle o zabrani pobačaja.

Pred svake izbore kontrola naoružanja je veliki ispit za glasače. Bez obzira na česte masovne tragedije, izazvane ubojstvima vatrenim oružjem po školama i drugim objektima poput trgovačkih centara, vjerskih objekata, ponajviše sinagoga, ili restorana u Kongresu nije došlo do preokreta kada je u pitanju kontrola kupovine oružja. Demokrate, ali i većina građana, smatraju da treba uvesti podrobnije podatke o psihički labilnim osobama, kojima se ne bi dozvoljavalo da kupe oružje, do zabrane korištenja jurišnih pušaka uz smanjenu mogućnost kupovine veće količine streljiva.

Predsjednik Biden je uspio „progurati“ nekoliko zakonskih prijedloga kroz Kongres poput izdvajanja ogromnih sredstava za infrastrukturu, oprost studentskih kredita ili uvođenje beneficija za umirovljenike, osobito kod zdravstvene skrbi. Čovjek bi očekivao da će te mjere biti s radošću prihvaćene od strane građanstva, ali kako je društvo podijeljeno tako su podijeljena i mišljenja o ovim socijalnim programima za koje republikanci tvrde da će samo doprinijeti većem zaduživanju, pa čak predlažu da se i mirovinski fondovi privatiziraju.

Ideologija kao političko oružje

Već godinama znamo da je američko društvo podijeljeno, a znamo da je ta podjela sve šira i sve dublja do te mjere da popriličan broj građana misli da je na pomolu novi građanski rat. Dvije vodeće stranke, Demokratska i Republikanska, također su podijeljene. Tradicionalni republikanci čak razmišljaju o osnivanju nove stranke, jer ne žele biti povezani s Donaldom Trumpom i njegovim opasnim populizmom, nepoštivanjem zakona, stalnim laganjima, prijetnjama, teorijama zavjere…

Može se reći da je ta stranka još uvijek Trumpova stranka što dokazuje da skoro nijedan republikanski kandidat na kongresnim izborima nije pobijedio na unutarstranačkim izborima bez Trumpove potpore. Za bivšeg predsjednika ovi izbori znače priliku da odluči hoće li se kandidirati za predsjedničke izbore 2024. godine. Ukoliko republikanci preuzmu kontrolu nad Kongresom onda se sa sigurnošću može reći da Trump ulazi u utrku.

U Demokratskoj stranci postoji „neposlušno“ lijevo krilo koje ima napredne ideje, ali pitanje je koliko je Amerika spremna za njih. To je pitanje političkih i društvenih prioriteta za demokrate. Pred ove kongresne izbore vodeća im je tema zabrana pobačaja, što je naravno iznimno važna tematika za američke građane, ali ne toliko koliko ekonomija i inflacija, teme na koje igraju republikanci. Demokratski „ljevičari“ znaju zagorčati život predsjedniku Bidenu i u vanjskoj politici, kao kada su ga nedavno pozvali da razmotri svoju politiku prema Ukrajini.

Ono što ovu zemlju treba brinuti jeste skretanje u krajnju desnicu većeg broja građana, Trumpovih simpatizera, koji više vjeruju u teorije zavjere nego u službene podatke i koji smatraju da su autokrate poput Vladimira Putina učinkovitiji čelnici od onih koji poštuju demokratska načela. Veliki broj njih još uvijek vjeruje da je Trump pobijedio na izborima 2020.godine iako su sve tužbe na rezultate, njih 63, odbijene na sudovima, uključujući one koje predvode republikanci. U potpuno sulude teorije zavjere trumpisti vjeruju bezuvjetno. Vodeća je da su demokrate pripadnici sotonsko-pedofilske organizacije koja seksualno iskorištava djecu.

U svemu tome im zdušno pomažu evangelistički fundamentalistički kršćani sa svojim mega crkvama i porukama da je Trump ni manje ni više – Božji poslanik.

Da zaključimo – republikanci na papiru imaju veće izglede da vode Kongres ili barem Predstavnički dom. To će značiti stalno podmetanje nogu Bidenovoj administraciji. U iduće dvije godine. Razlozi za republikanski izborni optimizam je visoka inflacija, loši prioriteti koje je odabrala Demokratska stranka te preraspodjela glasovanja odnosno stvaranja novih granica jednog distrikta, bolje rečeno izvorna politička manipulacija izbornih jedinica s namjerom stvaranja neprimjerene prednosti za stranku ili neku drugu skupinu unutar izborne jedinice. Na tome su republikanci, odani Trumpu radili ozbiljno protekle dvije godine.

Ivica Puljić (AJB)