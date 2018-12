Dragan Mektić: Dodik je vrhovni komandant OSBiH, a hoće vojsku RS? Neka se povuče komandant! (Video)

Gostujući u emisiji Face to Face, Dragan Mektić je objasnio zašto nije otišao na sastanak kod Željke Cvijanović o aktivaciji MAP-a:

– Odlučio sam da ne odemo na sastanak jer moramo sa SNSD-om da razgovaramo o tome na koji način i kako su nas doveli do ove situacije gdje smo ozbiljno zakoračili prema pristupanju u NATO. To je kad je Nebojša Radmanović(SNSD) potpisao odluku vezanu za aktivaciju MAP-a i sačinio još jedno pismo koje je uputio generalnom sekretaru NATO-a gdje je kurtoazno ali vrlo kulturno upozorio da BiH ima neku vrstu upute na putu ka NATO-u. S obzirom na to da se oni sami ograđuju, oni su i inicijatori svega – rekao je Mektić te dodao:

-Nikada me niko nije pozvao na bilo kakav sastanak da se konsultujemo oko bilo čega. Oni su nas ovdje doveli i sad smo im kao potrebni. Željka ne može da zove pojedinačno na takav sastanak, pa ni mene. Ako je htjela da postigne neki dogovor, trebala je zvati najodgovornije političke partije iz RS-a. Oni žele da postignu jedan cilj, skinuti sa sebe odgovornost.

Dodik je rekao Palmeru da zaobiđe Predsjedništvo BiH

– Zadnji put kad je bio Palmer, Dodik mu je rekao da što se tiče puta BiH u NATO, da tu priču guraju, ali da zaobiđu Predsjedništvo BiH. Htio je samo sebe izvući. Ja sam ubijeđen da Milorad Dodik namjerava da manipuliše ljudima i da na taj način vlada već godinama. Predlaže Srbima iz Oružanih snaga da se povuku, a zašto se on ne povuče iz Predsjedništva – zapitao se Mektić I dodao da Dodik želi da svali “krivicu” na Srbe u Vijeću ministara ako budu glasali za godišnji plan BiH na putu za NATO,da bi oipet bili izdajnici.

Dodik je opasan jer uvijek jedno misli, a drugo radi

– Prvo je poručivao da neće ući ako ne bude zastave RS-a, a ušao je. Prema tome, to je njegova politika. Njega ne interesuje sudbina naroda. Tu su jaki finansijski interesi, gdje se ovlada kapacitetima u BiH.

Osvrnuo se na Dragana Čovića

– Čović se našao u toj ruskoj priči – jedino što možete je da štitite nekoga. Primjer takvih scenarija je i Aluminij, jer tu ima interes i stranih i domaćih lica, vrlo bliskih vlastima RS-a, da se ovlada Aluminijem. Sve je kordinisano između HDZ BiH i HDZ Hrvatske.

Obavještajne I sigurnosne agencije imaju sve relevantne podatke I informacije.Takvu jednu informaciju morali biste dati politčkom rukovodstvu države. Ona će otići onima od kojih je sve krenulo. Nemate kome da je date. Informacija ostaje neiskorištena u obavještajnom sektoru.



Mektić se osvrnuo i na migrantsku krizu u BiH

– Da bi se BiH prikazala u jednom gorem svjetlu, kažu – pogledajte, ogroman broj izbjeglica dolazi u BiH i predstavlja ogromnu terorističku prijetnju, a 25.000 migranata je ušlo, od toga je oko 23.000 izašlo. Ti isti migranti nisu bili prijetnja dok su bili u Hrvatskoj, ovdje su prijetnja.

Na reginalnom nivou moramo raditi zajedno. Danas je puklo ovdje, sutra će tamo.

Drago mi je što je SDS na ovakav način djelovao, prije svega u Vijeću ministara. Mi smo prepozali da je ključni problem kriminal, politička korupcija i problem u pravosuđu, željeli smo da uspostavimo pravnu državu, da uvedemo vladavinu zakona. Ne može da funkcioniše država ako nema pravne države. Bit će nastavak agonije u naredne četiri godine, zaključio je Mektić.