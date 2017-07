Bracini biseri rasuti po svijetu : Na koncert u Banjaluci učenici profesora Skopljaka doći će sa svih strana svijeta i sa različitih kontinenata !

Posljednje dane juna banjalučki profesor i muzičar Muhamed- Braco Skopljak, u američkom gradu Louisville u državi Kentucky , uglavnom troši obavljajući posljednje pripreme vezane za put prema domovini i brižljivo planirani ovogodišnji koncert u rodnoj Banjaluci .

U kratkom razgovoru za Kliker. info ističe da će se koncert, u organizaciji Udruženja Basnjalučana “Vezeni most” i BSKOPLJAK PRODUCTIONE održati u Domu kulture, odnosno Banskom dvoru u Banjaluci , 14. jula, a pozornicu će dijeliti sa svojim bivšim i sadašnjim đacima i studentima, koji će samo za ovu priliku, doputovati sa svih strana svijeta i sa različitih kontinenata.

“Ovogodišnji koncert u rodnom gradu , nakon prošlogodišnjeg, koji je kako kažu, bio pamtljiv i bez greške, zbilja nestrpljivo iščekujem jer predstavlja nešto novo i u mom životu i mojoj karjeri zbog toga što se to radi iz nekog novog ugla, posebne perspektive , druge države, na neki drugi način, a opet mi sve to skupa istovremeno izgleda i lijepo i normalno.Možda zbog toga što tamo definitivno pripadam dok sam ovdje neplanirano , zahvaljujući sudbini ili nečem drugom,o čemu ovom prilikom neću i ne želim da govorim”, naglašava profesor uz napomenu da je planirano da to bude veče muzike i glume. Muzika za gitaru,accordion,piano,, klasična muz,jazz,blues i sevdah u instrumentalnoj i vokalnoj izvedbi.

Najveći problem je, kako kaže bila daljina , ali je i to prebrođeno tako da se već sada zna ko ,šta, kako i kada nastupa i tu nema nikakvih nepoznanica i problema.

” Već sada mogu slobodno kazati da će doći Aida Jaran-Bilanović, moja bivša učenica, sada profesorica na Kraljevskoj akademij u Švedskoj. Nastupa, svira , predaje. Zanimljivo je da su i ona i njen brat vrlo aktivni i produktivni i kao izvođači i kao pedagozi. Svira akustičnu gitaru. Radujem se dolasku i Božane Meidl-Brajić , koja živi i radi u Beču, a profesor je harmonike u Muzičkoj školi u pomenutom gradu.Sanel Selimović mi je veza sa prošlogodišnjim koncertom koji sam odradio sa svojom saradnicom, Amerikankom kubanskog porijekla Gabrielom Castillo i mojom unukom Sarah Skopljak. Sanel je da podsjetim student na banjalučkoj akademijj i svira također harmoniku. Učešće je potvrdio i Srđan Kolarevć , jedan krasni dečko koji je živio i radio ovdje u Americi ali je potom otišao u Njemačku i sada tamo uspješno djeluje, i to na Heidelberg univerzitetu. Svira akustičnu gitaru, s tim što je on i dobar džezer, a i pjeva više nego solidno. Svojim dolaskom će me neizmjerno obradovati i Miran Karabašić koji živi i radi u Sarajevu. Član je Sarajevske opere , pjeva u Prijateljima. Sanja Zelić je profesorica klavira u Banja Luci i kćerka moga dragog prijatelja Dragana sa kojim sam ja nekad zaista davno svirao po igrankama u rodnom gradu. Sanja ima svoj bend, svoje soliste, a zajedno sa njima tredbala bi nastupiti i mlada talentovana Banjalučanka Vanja Mišić. Pored toga grijeg bi bio ne najaviti i nastup dva sjajna glumca iz Dječjeg pozorišta, Muhameda Bahonjića zvanog Bah i Besima Tufekčića, sa kojima sam, ne znam ni sam, koliko dječjih predstava odradio svojevremeno. Ima tu i zajedničkih nagrada, turneja, inostranstava, imamo jednostavno svega i svačega . Ideja je uglavnom, da tu večer, sviramo gitaru, harmoniku i klavir, da malo pjevamo i glumimo sa lutkama.”

Ne zaboravlja naravno i svoje studente niz Louisvillea Hanu Sadiković i Benjamina Kostića uz dodatak da je put Banjaluke iz ovog američkog grada trebalo krenuti još dvoje mladih muzičara. Na njihovu i profesorovu žalost njihovi roditelji nisu uspjeli dobiti godišnje odmore u vrijeme banjalučkog koncerta.

Zbog toga neizmjerno žali, jer bi, kako kaže, pomenuti studenti imali nezaboravno iskustvo.

“Ovo govorim na osnovu prošlogodišnjeg iskustva. Zbilja je taj koncert uspio. Imali smo predivnu posjetu. Punu dvoranu u kojoj se vidjela cijela Banjaluka. Pored toga, ljeto je , dođu naši ljudi iz bijelog svijeta i dese se zaista predivne stvari i susreti “, govori profesor Skopljak koji odrečno odgovara na naše pitanje, da li je bilo neke konkretne pomoći od zvanične vlasti u Banjoj Luci.

” Da budem iskren nisam osjetio nikakvu podršku zvanične vlasti. Trebali smo prostor za vježbanje i dobili smo ga u Muzičkoj školi gdje sam ja konačno radio punih 25 godina. Ove godine vježbat ćemo na Muzičkoj akademiji . Tamo je opet dekanesa moja bivša učenica i ona je otvorila ta vrata. Tu podršku imamo , ali to je podrška muzičara i kolega a ne vlasti . Toga nema definitivno. Prošle godine nas ni jednom jedinom riječju ni jedan javni ili državn medij nije propratio”, pomalo razočarano govori Muahamed Braco-Skopljak koji odmah potom naglašava da im je ATV Banja Luka nadomjestila sve ono što su prije pomenuti odšutjeli.

U tom kontekstu naglašava i nesebičnu pomoć drage prijateljice i banjalučke književnice Radmile Karlaš, čija je promocija knjige “Na pogrešnom peronu” , prije dvije godine, na određenu način , predstavljala i njegov definitivni come back poslije punih dvadeset godina.

Kraj razgovora za Kliker.info profesor Skopljak je ostavio za neke nove ideje .

“Uvijek se gleda jedna godina unaprijed.Ako bude zdravlja računam da bih mogao iduće godine napraviti opet neki novi, sasvim drugi tip koncerta . I opet sa banjalučkim i američkim snagama.Već sam razgovarao sa svoje dvije bivše učenice . Radi se o Branki Kuzmanović i Biljani Jašić-Radovanović koje su magistrice klavira i čembala. Dvije vrlo talentovane, visprene i školovane muzičarke, uz to još i krasne osobe. Možda napravimo nešto iduće godine zajedno.

Pola koncerta bi imale one a drugi dio bi uslovno rečeno bio rezervisan za Amerikance. Jedan od takvih je moj bivši studenata Mirsad Bešić- Cuni , po mami Banjalučanin, izvanredan gitarista koji je diplomirao na čuvenom ”Berklee College of Music ”.

Trenutno radi u Los Angelesu u Sonyju. Napravio je veliku karijeru . On ja i njegov prijatelj kojeg mi je on doveo za studenta, Scott Edelen, svira bas gitaru te Mirsadov drug sa studija iz Bihaća , imali bi čini mi se šta ponuditi banjalučkoj publici. Najvažnije je da su svi pomeniti raspoloženi doći i to o svom trošku u BiH “.

(Kliker.info)