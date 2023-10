Zmajevi slavili na Miloševićevom debiju, meč obilježila pobuna Fanaticosa protiv FSBiH!

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je večeras trijumf u Vaduzu, gdje je u meču 7. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo savladala Lihtenštajn s 2:0.

BIo je to debitantski meč za Savu Miloševića na selektorskoj klupi Zmajeva, a utakmicu je obilježila i pobuna BH Fanaticosa protiv Fudbalskog saveza BiH na čelu s Vicom Zeljkovićem.

Fanaticosi su meč prekinuli u 50. minuti zasuvši teren bakljama, te su poručili: “Savez napolje!”.

Inače, meč je obilježio sjajni Amar Rahmanović, koji je postigao prvijenac i na najbolji mogući način iskoristio ukazanu šansu.

Prvi je prijetio Lihtenštajn, kada je u 9. minuti Wolfinger iskosa s desne strane šutirao, te poslao loptu pored gola.

Zmajevi su poveli 13. minuti utakmice. Miralem Pjanić je fenomenalnom loptom pronašao Edina Džeku, Dijamant je izblokiran dva puta, a na kraju lopta dolazi do Amara Rahmanovića, koji je zakucava u mrežu za 1:0.

Rahmanović je tako postigao svoj prvijenac u dresu nacionalnog tima, koji je večeras obukao šesti put.

Dvije minute poslije je Džeko izblokiran u dobroj poziciji.

U 20. minuti postižemo drugi gol, ali je on naknadno poništen. Rahmanović je opet bio u centru pažnje. Izblokiran je jedan njegov udarac, ali onda on uspijeva loptu proturiti do Miroslava Stevanovića, koji pogađa. No, bio je u ofsajdu, što su utvrdile sudije u VAR sobi…

Nakon toga smo gledali brojne prekide i tempo igre je bio jako slab, a to je prekinula šansa Rahmanovića u 32. minuti.

Džeko je spustio loptu nakon ubačaja Stevanovića s desne strane, a golman Lihtenštajna sjajno zaustavlja Rahmanovića.

Nestvaran promašaj smo u 35. minuti vidjeli od strane Ermedina Demirovića. S pet metara je katastrofalno šutirao nakon ubačaja Seada Kolašinca s lijeve strane.

Do drugog gola BiH dolazi u 41. minuti. Demirović je prelijepo pronašao Stevanovića na drugoj stativi, kojem nije bilo teško pogoditi prazan gol za 2:0!

Do odlaska na odmor se rezultat nije mijenjao.

I početak drugog poluvremena obilježili su neredi, ali ovaj put dosta ozbiljniji.

BH Fanaticosi su u 50. minuti bakljama zasuli teren i očito odlučili odgovoriti predsjedniku Fudbalskog saveza BiH Vici Zeljkoviću na izjavu da nije čuo negodovanja navijača, a tom im je prilikom poručio i da se trebaju bolje organizovati, pa ih možda čuje…

Čak su bh. navijači pokušali upasti na teren, ali to je spriječeno. Meč je nastavljen nakon što je kapiten Džeko obavio razgovor s Fanaticosima…

Odmah nakon toga je Džeko imao veliku šansu, ali Buchel je zaustavio njegov šut glavom na gol-crti.

U 74. minuti opet Džeko šutira iz okreta, ali ovaj put je izblokiran, kao i šest minuta poslije.

Nakon poigravanja zadnje linije BiH, Lihtenštajn je mogao do gola u 88. minuti, ali Šehić brani pokušaj jednog igrača domaćih.

Rezervista Bilbija je mogao do pogotka u sudijskoj nadoknadi, ali domaći njegov šut zaustavljaju na gol-liniji.

Do kraja je ostalo 2:0 za BiH, koja naredni meč igra u ponedjeljak na Bilinom polju, gdje će joj gostovati Portugal.

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, 7. kolo:

Lihtenštajn – Bosna i Hercegovina 0:2 (Rahmanović 13’, Stevanović 41’)

Stadion Rheinpark (Vaduz). Gledalaca: 7.500. Sudija: Damian Sylwestrzak (Poljska). Žuti kartoni: Salanović (Lihtenštajn).

Lihtenštajn: Buchel, Malin (od 71. Marxer), Wieser, Hofer, Wolfinger (od 33. Schlegel), Luchinger, Sele, Buchel, Goppel, Luque (od 71. Kindle) i Salanović.

BiH: Šehić, Kolašinac (od 87. Ćivić), Hadžikadunić, Barišić (od 77. Gojković), Dedić (od 90. Gazibegović), Cimirot, Pjanić (od 77. Hadžiahmetović), Rahmanović, Stevanović, Demirović i Džeko (od 87. Bilbija).

