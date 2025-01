Zlokobna prijetnja Milorada Dodika : “Ako me osude, slijedi raspad BiH. Republika Srpska će se istog trena odcijepiti!” (Video)

Ako me osude, idemo u referendum o nezavisnosti. Ukoliko mi presudom Suda Bosne i Hercegovine bude zabranjeno političko djelovanje, šta god ko pričao, istog trenutka ćete imati skupštinsku odluku o izdvajanju iz BiH i referendum o nezavisnosti RS, izjavio je predsjednik RS Milorad Dodik u godišnjem intervjuu za RTRS.

Dodik je ocijenio da je “prvobitni scenario vjerovatno bio da sudski proces bude završen do kraja prošle godine, ili najkasnije do inauguracije Donalda Trumpa, ali u tome se nije uspjelo”.

On je rekao da mu je “cilj da pokaže sav apsurd takvog postupka”.

“Očekujem da će dolaskom nove američke administracije popustiti pritisci i da će biti pomirljivija politika prema svima, pa i BiH. Јedva čekamo dan, kada će sve ono što nije ustavno u BiH, biti otkazano. Vjerujem da će sada Trumpova administracija nama to omogućiti. Ne u smislu da će oni to nama dati, nama ne treba niko ništa da da. Mi ćemo to napraviti, mi posmatramo šta se dešava”, rekao je Dodik.

Dodik ne vjeruje da će Trump podržati stavove “političkog Sarajeva”, navodeći da su demokrate Amerikanci srušili Dejtonski sporazum, a da republikanci nemaju razloga da ga štite.

On je rekao da njemu ne treba podrška Trumpa, nego samo da se ne miješa u odnose u BiH.

