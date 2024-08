Zlatko Dizdarević o ubistvu vođe Hamasa: Ključ planetarne drame je Netanjahu!

Nije važno je li to radio svjesno ili ne, ali atentat na vođu Hamasa Ismaila Hanijeha (Haniyeh) izvršen je nakon što je prestao da “igra” u korist Izraela i postao faktor ujedinjenja Palestinaca, rekao je za “Avaz” novinar, pisac i bivši bh. diplomata, ekspert za region Bliskog istoka Zlatko Dizdarević.

– On je sam sebe doveo u poziciju da mora pobijediti ili ga neće biti. Nema smirivanja zbog toga što je njegova filozofija, za razliku od mnogih Izraelaca, uništiti Palestince do posljednjeg i potpuno zatvoriti svaku mogućnost i svaku priču stvaranja dvije države ili nečega drugog u čemu Palestinci i Izraelci mogu da žive zajedno. Ovo što je sada uradio je posljednja stepenica provokacije Irana kako bi ga uvukao u rat, a uradio je to dan nakon inauguracije novog predsjednika Irana Masuda Pezeškijana (Masoud Pezeshkian), za kojeg se zna da nije radikalna linija – ističe Dizdarević.

Bijes naroda

Regionalni pokreti i vojne grupe nisu spremni za rat s Izraelom, ali zbog poteza Netanjahua rastu ogorčenje i bijes stanovništva, pa je pitanje do kada će lideri arapskih zemalja moći to da ignoriraju.

– Iran se na ovaj način definitivno kapacitira kao jedan od lidera u arapskom svijetu, ne na pitanjima ideologije i vjere, već panične potrebe da se stane na put čovjeku koji razara Bliski istok zbog svoje potrebe da ne ide u zatvor, jer mu je tužba uručena, ali i histerične pripadnosti ideji da se palestinsko pitanje može riješiti samo eliminacijom svih Palestinaca. Ključ drame cijele planete je Netanjahu, ne po svojoj veličini i snazi, već po destrukciji na koju je spreman da bi odbranio sebe – navodi Dizdarević.

Nemaju više podršku

Izrael zbog onoga što već mjesecima radi Palestincima u Gazi ostaje bez podrške u svijetu, a naš sagovornik očekuje dodatnu radikalizaciju odnosa prema Netanjahuu, čak i unutar zemlje.

– Možda je prejako ovo što ću reći, ali postepeno se dovodi u pitanje čak i egzistencija samog Izraela. Sve što je reakcija na Gazu u svijetu, posljedica je ljudskog odnosa prema činjenici da ti dnevno ubijaš 10–15 nevine djece. I ovdje će se pojaviti ljudska reakcija planete u kojoj će malo ko imati razloga i snage da podrži Netanjahua, jer ovo nije bitka za opstanak Izraela – dodaje Dizdarević.

