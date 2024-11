Željko Komšić: Državu valja čuvati, paziti i boriti se za nju

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je manifestaciji povodom obilježavanja Dana državnosti BiH u gradu Aarau u Švicarskoj, a na poziv „Moja BiH“ zajednice bosanskohercegovačkih udruženja iz centralne Švicarske.

Komšić je, tokom obraćanja pred više od sedam stotina zvanica, zahvalio organizaciji „Moja BiH“ za poziv ističući da, „ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, ne možemo računati na to da će se neko drugi boriti za nas“.

Naglasio je važnost obilježavanja Dana državnosti BiH i okupljanja povodom značajnih datuma u historiji naše domovine, te značaj očuvanja tekovina domovine Bosne i Hercegovine.

– Bitno je da ostanemo povezani, da nam djeca ostanu povezana i vezana za BiH. Državu valja čuvati, paziti, valja se i boriti za nju. U svijetu je daleko više naroda nego država. BiH je, pored porodica naših, sigurno najvažnija stvar za koju se treba boriti. Kakva god da je, naša je. Toliko je izazova bilo u historiji naše zemlje, toliko carstava i vojski je prošlo preko nje i većina njih su propali, nema ih. BiH i danas stoji tamo gdje je bila. Naša je želja da ta zemlja nastavi da postoji, da bude bolja, odbranili smo je, dali smo sve što smo mogli da je odbranimo – kazao je Komšić.

Dodao je da „ne bi bilo Bosne i Hercegovine da sami nismo uzeli sudbinu u svoje ruke i sami se suprotstavili, ne jednom, ne dva neprijatelja, nego se suprotstavili i našim lažnim prijateljima koji su nas tapšali po leđima i čekali da nas pobiju“.

– Ako čovjek nije spreman i nema hrabrosti da sudbinu uzme u svoje ruke, ako nije spreman da se bori za ono do čega mu je stalo, do porodice, domovine, države, niko drugi se neće boriti za njega. To pravilo važi i danas. Snaga je u nama i samo u nama i ako smo mi spremni da se borimo za BiH, tada možemo računati i na prijatelje. Ako mi odustanemo, nemojte računati da će se iko drugi boriti za nas. Nemojte da se stidimo kazati koliko nam je stalo do BiH i da sa dušmanima ove zemlje nema nikakvog kompromisa o budućnosti i granicama BiH – poručio je član Predsjedništva BiH Željko Komšić, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.

(Kliker.info)