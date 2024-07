Željko Komšić: Ako Ministarstvo odbrane nije dalo saglasnost za ulazak Vojske Srbije, ovo je klasični akt agresije

Pripadnici Vojske Srbije jutros su defilirali kroz Prijedor uoči obilježavanja 82. godišnjice bitke na Kozari, a fotografije pokazuju da su oni bili prisutni jučer i u Bratuncu.

Već se nižu brojne reakcije, a među prvima reagirao je i član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

On je kazao da je prvo i osnovno pitanje: ko je odobrio ulazak vojske Srbije u BiH?

“Predsjedništvo BiH to nije učinilo. Da li je to uradilo Ministarstvo odbrane? To se odmah mora utvrditi. Ako nije ni Ministarstvo odbrane, onada je rijec o klasičnom aktu agresije”, rekao je Komšić.

