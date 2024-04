Zapaljive Dodikove poruke iz Rusije: Uloga EUFOR-a je da nas razgraniči u slučaju sukoba, to nam odgovara

Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik izjavio je u Sankt Petrburgu da uloga misije “Althea” u BiH da “razgraniči” strane u eventualnom sukobu. O kakvom potencijalnom sukobu se radi i koje bi to tačno strane trebalo “razgraničiti”, Dodik nije naveo.

On je novinarima nakon sastanka sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Nikolajem Platonovičem Patruševom rekao da je bilo riječi i o Misiji “Althea” i naveo da u Rusiji primjećuju da postoje pokušaji da se u BiH pod pritisima uvede pojačani dio ljudstva.

Dodik je rekao da je uloga misije “Althea” jasna bez obzira na to što zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić ili neko drugi pokušava da nametne neki narativ.

“Uloga misije ‘Althea’ nije da ratuje na načijoj strani, uloga misije ‘Althea’ nije da promoviše političko rješenje. Ulog misije ‘Althea’ jeste da očuva stabilnost i mir”, naglasio je Dodik.

No, u nastavku je odmah rekao da je jedna od stavki ove misije da u eventulanom sukobu “razgraniči strane”.

“To nama sve odgovara. Dovedete koliko hoćete tamo ljudi. Nije nam to problem, ali nemojte da pravite te priče kao izaći će na Brčko, ovo ono. Kakvo Brčko? Pa onda bi to bilo protiv njihove misije da osiguraju slobodu kretanja. Oni su zaduženi da to osiguraju, slobodu kretanja i da razgraničavaju eventualno snage u sukobu. Jedno i drugo nam odgovara”, poručio je Dodik.

(Kliker.info-Klix)