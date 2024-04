Za civile Gaze: Američki vojnik već šest dana štrajkuje glađu ispred Bijele kuće

Pripadnik američkih zračnih snaga Larry Hebert štrajkuje glađu ispred Bijele kuće od 31. marta pozivajući da se okonča okupacija nad civilima u Gazi, koji su na meti Izraela, piše Anadolu.

Hebert (26), pripadnik američkih zračnih snaga i “Veterana za mir” (VFP), za AA je rekao da je inspiriran otpornošću ljudi u Gazi i pripadnikom američkih zračnih snaga Aaronom Bushnellom, koji se zapalio ispred izraelske ambasade u Washingtonu rekavši: “Neću biti dio ovog genocida.”

Hebert je rekao da želi učestvovati u demonstracijama pozivajući na prekid vatre u Gazi i izvršiti pritisak da se zaustave isporuke oružja Izraelu.

Rekao je da je uzeo odsustvo s dužnosti kako bi posjetio urede kongresmena.

“Potpuno suosjećam s onim što se događa u Gazi. Pratim to od nedugo nakon 7. oktobra, a to nema veze ni s čovječanstvom niti može imati opravdanje. Ovo je nešto što mi je na umu već neko vrijeme, jer je vojska direktno odgovorna za pomoć Izraelu i opskrbu oružjem. I to je stvarno povrijedilo mene lično i mnoge druge ljude”, rekao je.

Herbert je istaknuo kako nije postavio konkretan rok za svoje djelovanje i pozvao je na “okončanje okupacije”.

Napominjući da želi samo pozitivnu promjenu u Gazi, bilo da se radi o prekidu vatre ili povećanju humanitarne pomoći, Hebert je objasnio da se nada kraju izraelske okupacije palestinskih teritorija.

“Mislim da je dopuštanje pomoći preko Rafaha važan korak”, rekao je Hebert.

Navodeći da je svrha protesta podrška ljudima u Palestini, kao i da se ljudi ne boje govoriti, bilo u vojsci, Ministarstvu vanjskih poslova ili vladi, istaknuo je da uzima velik rizik čineći to i mogli bi se suočiti s ozbiljnim reakcijama.

“Ali spreman sam to učiniti, jer ove reakcije nisu ništa u usporedbi s onim što prolaze ljudi u Gazi”, dodao je.

Na pitanje šta njegove kolege misle o napadima Izraela, Hebert je rekao da postoji vrlo mala podrška Gazi i da je ova situacija nastala zbog “neznanja” o tome što se događa u Gazi.

Smatra kako su ljudi trebali znati za ovu situaciju, koja traje već šest mjeseci ili čak 76 godina.

“Ali mislim da se aktivni pripadnici također boje dizati glas zbog mogućnosti suočenja s reakcijama, a podržavanje Gaze je, po njihovom mišljenju, otvoreno suprotstavljanje našoj vanjskoj politici”, rekao je.

Upitan o izraelskom napadu na Gazu u kojem su živote izgubili zaposlenici međunarodne humanitarne organizacije World Central Kitchen (WCK), Hebert je kazao kako se to ne razlikuje od onoga što je Izrael dosad radio.

“Mislim da je to u skladu s onim što su učinili u Gazi. Oni žestoko lobiraju za smanjenje financiranja UNRWA-e (UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku). Čine sve što mogu kako bi ciljali na novinare kako Palestinci ne bi mogli dokumentirati genocid koji nad njima čine. Napadaju bolnice kako bi stvorili humanitarnu krizu. Smrt ovih humanitarnih radnika općenito je šokantna, ali mislim da se također uklapa u izraelski rat protiv civila”, zaključio je Herbert.

(Kliker.info-AA)