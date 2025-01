Washington Post tvrdi : “Obistinit će se najgora noćna mora Kijeva…”

Kako se bliži ulazak Donalda Trumpa u Bijelu kuću, a to će se dogoditi za točno 15 dana (20. siječnja će biti inauguracija), u Kijevu i Moskvi napeto iščekuju “poziv” za mirovne pregovore, mada se oni rastežu od prekida vatre ili primirja nepoznatog trajanja do mogućeg zamrzavanja sukoba na trenutačnoj liniji fronte (obje strane se na to jako mršte) te nekih maglovitih obrisa sporazuma koji bi okončao rat, a koji uskoro ulazi u svoju četvrtu godinu.

Nitko zasad ne zna što će se stvarno naći na stolu te što se može očekivati i kakav će stav zauzeti zaraćene strane. No, u ovom trenutku prema ponašanju obiju strana može se zaključiti da su svi napeti, ali je Volodimir Zelenski u ovom trenutku puno kooperativniji i želi odobrovoljiti Trumpa. Ukrajini treba predah, dok se u Kremlju još premišljaju (načelno su za, da ne ispadne da nisu kooperativni). Vladimir Putin pribojava se da bi mu pregovori poremetili planove oko okupacije i pacifikacije Ukrajine.

Stoga je i njegov ambasador u UN-u Vasilij Nebenzja, kako prenosi The Moscow Times (neovisni ruski medij na engleskom jeziku), rekao da su mirovni prijedlozi Trumpa koji su izašli u javnost “neinteresantni te neformalni i nerazumljivi”. Jelena Kraeva, vodeća analitičarka prorežimske agencije Ria novosti, koja često služi kao kremaljski lakmus-papir i “messenger”, poručuje kako rusku pregovaračku poziciju “danas određuju naši vojnici, naši časnici, naši zapovjednici, naše Ministarstvo obrane i naš Glavni stožer”.

Po njoj “ti ljudi, bolje od svakog kompasa i uvjerljivije od bilo kojeg diplomata, ocrtavaju naše pozicije u budućim pregovorima” i napominje da “od njih nikad nismo odustali, ne odustajemo i nećemo odustati”. No, unatoč tome poslala je poruku Kremlja da će “vojska a ne diplomacija” određivati tok pregovora. A da ne bi bilo “nismo znali”, podsjetimo da je Vladimir Putin ne jednom kazao kako Rusija ne odustaje od svojih ciljeva i planova zbog kojih je krenula u rat, a to su, po njemu – pregovori o kapitulaciji.

I Putinov ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov potvrdio je “da se u ruskim uvjetima ništa ne mijenja”, a to je neutralni status Ukrajine (nikakav NATO), vraćanje, kako kaže “prava ruskom jeziku, Crkvi i kulturi” te ono najvažnije, “priznavanje realnosti na terenu koje će biti podržano voljom stanovnika Novorusije”. Valjda misli o provedbi referenduma na okupiranim područjima. U Moskvi Novorusijom nazivaju praktički “pola teritorija” Ukrajine, kako se to nazivalo u 18.-19. stoljeću (Putin je vratio taj naziv ponovno u uporabu) kada je carska Rusija to osvajala u ratovima s Turcima, Poljacima i Ukrajincima.

Dakle, i bez čitanje između redova i prevoditelja, glavni naglasak Kremlja je još uvijek na – ratu, odnosno na “stanju na terenu”, a uz to pokazuju svoj stav prema Ukrajini nazivajući ta ukrajinska područja imperijalnim nazivom Novorusija. No, kakvo je stanje na ratištu? Rusija kontrolira 18,8 posto ukrajinskog teritorija (s Krimom), odnosno 86.800 četvornih kilometara bez Krima ili 113.600 četvornih kilometara s njim. A u 2024. godini, unatoč stalnom napredovanju, ruska vojska zauzela je područje od oko 3600 četvornih km, što je otprilike područje Zadarske županije, a za to im je, dakle, trebalo godinu dana i prema obavještajnim podacima više od 230 tisuća mrtvih i ranjenih.

Rusi još nisu zauzeli ni jedan strateški važan grad, poput recimo Sumija ili Harkiva, koji je od granice udaljen samo 35 km. Istodobno, Putin želi do pregovora zauzeti što veće područje, ali i požuriti jer ga najkasnije u drugoj polovici 2025. očekuje ekonomska recesija. S druge strane Volodimir Zelenski, svjestan situacije (ima problem s mobilizacijom, a polako se ipak više povlači nego što napreduje), i sam je priznao da “Ukrajina trenutačno nema snagu vratiti okupirana područja i izaći na granice iz 1991. godine”, misli na vrijeme kada se raspao SSSR i kada su se sve novonastale države, pa i Rusija, dogovorile i obvezale da će poštivati granice koje su “zatečene na taj dan”.

Zelenski je u svom novogodišnjem intervjuu ukrajinskim medijima hvalio Trumpa, govoreći kako je on “odlučujući faktor za okončanje rata” te da je uvjeren kako Trump neće “pogodovati Putinu”.

– Mislim da ćemo u 2025. uspjeti okončati “vruć stadij rata” i ojačati poziciju Ukrajine, kaže Zelenski.

On se nada da će se nedugo nakon inauguracije susresti s Trumpom, a Washington Post, pak, najavljuje da će se “u 2025. godini (ne precizira kada točno) susresti Trump i Putin”. I ruski predsjednik nedavno je poručio da je “spreman na susret s Trumpom” na kojem će “razgovarati o Ukrajini”. To, je, zapravo najveća noćna mora Kijeva, koji je u strahu da Putin ne nagovori Trumpa da se njih dvojica nagode, a da Kijev bude tek obaviješten.

U Kijevu smatraju da bi im činjenica da se njihova vojska još drži u Kurskoj oblasti mogao biti dobar adut u pregovorima, pogotovo jer je tamo upravo ovih dana ponovno krenuo uspješan kontranapad, a smatraju da bi im as u rukavu moglo predstavljati i činjenica da nisu produljili ugovor o tranzitu ruskog plina. Naime, kako navode neki ukrajinski analitičari, to ide na ruku američkim proizvođačima plina, koji će tako povećati svoj izvoz u Europu, pa bi Trump, kao biznismen, mogao to cijeniti, ali i Putin je rekao kako će to, a pogotovo “plinske probleme Slovačke”, postaviti kao jednu od točaka u tim pregovorima.

Kako smo već pisali, Slovačka nema većih problema s energentima, nego premijer Robert Fico nastoji skrenuti pažnju s ekonomskih problema koje ima te da mu se vlada ljulja i bez plina. No, kako god bilo, unatoč teškim vremenskim prilikama – snijegu i niskim temperaturama – rat se nastavlja, a svi s nestrpljenjem iščekuju što i kako će reagirati Trump kad uđe u Bijelu kuću, a podsjetimo, kazao je da će najkasnije do početka travnja izaći s konkretnim mirovnim prijedlogom.

Podsjetimo također da je Trump zaprijetio da će kazniti one koji opstruiraju pregovore – Ukrajince tako da će im uskratiti vojnu pomoć, a Rusima je poručio da će pojačati sankcije i vojnu pomoć Kijevu. No, što će biti vidjet ćemo već, valjda, krajem siječnja.

Vlado Vurušić (Jutarnji list)