Visoki predstavnik Schmidt: Sada se igra u višoj ligi, sa velikim očekivanjima i još većim prilikama

Visoki predstavnik Christian Schmidt povodom odluke Evropskog vijeća o početku pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, na platformi X objavio je kako važna vijest dolazi iz EU i da je ovo veliki korak i trenutak da se ozbiljno prione provođenju reformi.

Important news from ????????, ???????? can officially commence accession talks. This is a big step, a moment for committing to serious work on reforms. More steps have to follow. #BiH now plays in the higher league with great expectations and even greater rewards, said HR Schmidt. #BiHinEU

— OHR BiH (@OHR_BiH) March 22, 2024