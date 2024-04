Visoki predstavnik Schmidt: Ići ću u Republiku Srpsku kada ja to odlučim, ne namjeravam pitati Dodika (Video)

Visoki predstavnik Christian Schmidt je u večerašnjem Pressingu potvrdio da će se obratiti na sjednici Generalne skupštine Vijeća sigurnosti UN-a ovog aprila.

Vučić i najavljena sjednica Generalne skupštine UN-a? Šta vi znate o pripremi Rezolucije?

“Razumijem da se ne radi o gledanju unatrag, nego da je nešto za budućnost da se nešto slično ne ponovi. Ono što želim ukloniti sa stola je strah bilo koga da će RS kao entitet nestati. Ne, uopšte. Ja sam garant opstanka i FBiH i RS, i Brčko distrikta i BiH. Bilo ko ko želi da ukine RS, mora da se suoči sa mnom. Ja moram braniti Dejtonski sporazum i ono što je u njemu navedeno. Nema straha, ja sam jedan od onih koji će prvi krenuti braniti strukture. Što se tiče Rezoluciuje UN-a, mislim da ima dovoljno vremena da se o tome razgovara“, kazao je Schmidt.

Na pitanje da li će se obratiti na sjednici Generalne skupštine UN-a u New Yorku, kazao je:

“Obratit ću se na sjednici Generalne skupštine UN-a. Podnijet ću izvještaj o pomacima u smislu EU integracija i također ću podnijeti izvještaj o preprekama koje vidim. Također ću govoriti o propustima koje smo napravili u smislu povratka izbjeglica. Omladina odlazi, možemo izgubiti cijelu generaciju“.

“Prema odluci Ustavnog suda, država treba da donese zakon o tome. Ne radi se o tome da imovina pripada samo državi, mislim da postoji dosta nerazumijevanja po tom pitanju. Ako kažemo da imovina definiše granice entiteta, države, distrikta, to je pogrešno”, kazao je u Pressingu na N1 visoki predstavnik Christian Schmidt.

Zašto sastanak kod Vučića?

“Mi smo sada u nekom novom dobu EU integracija i ja nastavljam sa aktivnostima. Sutra idem u Beograd da se sastanem sa Vučićem i bitno je da radimo na razvoju situacije u BiH prema EU. Hrvatske je već u Evropi, a mi smo negdje između toga”, kazao je Schmidt i dodao:

“Mislim da je dobro razmisliti o svemu i razgovarati o svemu što je na sceni. Ponekad čujem razne stvari iz Banjaluke, ja ću pomoći da se dođe do riješenja državne imovine. Ako to ne riješimo, nećemo imati investicije u BiH. Državna imovina ne treba nikome da ulijeva strah da ću ja uzeti nešto od bilo koga, ne, radi se o tome da treba imovinu dati onima koji imaju priliku da mijenjaju stvari u zemlju“.

Da li ćete nametnuti zakon o državnoj imovini?

“Nisam rekao da neću nametnuti zakon. Neki imaju očekivanja, želje ili strahove, ali o tome lokalni organi treba da odluče uz pomoć međunarodne zajednice. Da budem vrlo jasan, potrebno je da svi pokažemo privrženost, Slovenija, Crna Gora, Srbija. Mi smo jedina zemlja u bivšoj Jugoslaviji koja nije riješila ovo pitanje. Dajte da sjedemo zajedno i radimo i pokažemo novi optimizam“.

Šta ćete reći Vučiću ako vas pita u čemu krši Dejtonski sporazum?

“Ne znam šta će me pitati, ali ako bude pritžbi oko toga gdje se krši Dejton, definitivno znači da država ima pravo odlučiti šta je državna imovina, a ne samo da polaže pravo na državnu imovinu“, pojasnio je visoki predstavnik.

Da li rješenje koje vi zagovarate ide u tom pravu da država ostane titular imovine ili ipak ima prostora a nešto pripadne entitetima? Hoće li država ostati vlasnik, a niži nivoi da dobiju na korištenje tu imovinu?

“Prema odluci Ustavnog suda, država treba da donese zakon o državnoj imovini . Ne radi se o tome da imovina pripada samo državi, mislim da postoji dosta nerazumijevanja po tom pitanju. Ako kažemo da imovina definiše granice entiteta, države, distrikta, to je pogrešno. Ako je zgrada u kojoj sjedimo privatna imovina, to ne znači da KS završava na vratima ove zgrade. Želim da pomognemo u ovome i shvatimo o čemu se radi. Postoji zlatna prilika da se pitanje sada riješi, da se neka imovina uzme i iskoristi za javne službe, da se ulože neka sredstva i vrati ljudima na korištenje. Neki u BiH misle o tome da sve ovo što mi radimo ne pripada narodu, a državna imovina je imovina naroda. Moramo naći način kako da se njome upravlja i raspolaže onim što se od nje može zaraditi. Ja bih sugerirao neke ideje, ali ne bih provodio“.

Da li država ostaje vlasnik imovine?

“Moramo biti oprezni. Ulazimo u pravna obrazloženja o različitim mogućnostima i vidovima. Vi ste u pravu, moramo razlikovati između onih koji koriste imovinu i onih koji su vlansici imovine. Najbolje je pitanje ko ima dozvolu da proda imovinu i ko koristi novac od te imovine. Mislim da je ovo sve rješivo. Ne znam kakvo je stanje u drugim državama, ali mislim da je u velikom broju riješeno. Sada uz pomoć međunarodne zajednice u BiH možemo doći do rješenja. Hajde da prekopiramo rješenja drugih zemalja”, ističe Schmidt.

Ko je nadležan da prodaje, da daje koncesije?

“Ostavljam prostor da na svim nivoima javne odgovornosti, najvažnije je da oni ne mogu sami odlučiti kome šta pripada. Mora se sjesti zajedno za sto i reći kome šta pripada ali sve treba da bude u službi javnosti“, pojasnio je visoki predstavnik i ispričao:

“Imam spisak u uredu sačinjem prije desetak godina, radi se o hiljadama primjera razne imovine koji se može iskorisiti za razne svrhe. Što se tiče moje zemlje, mi smo morali raspolagati imovinom prethodnog režima. Mi smo morali naći način da upravljamo time i postigli smo uspjeh. Vrlo je jasno da novac nije mogao završiti u ničijim džepovima osim gdje treba. I dobra volja. Ne samo da sjedimo i pričamo, ja sam optimista da se može uraditi i u toku ove godine“.

Odgovarajući na prijetnje i upozorenja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o tome da će biti uhapšen ako dođe u Republiku Srpsku, Christian Schmidt je kazao da je bio već mnogo puta u Republici Srpskoj i da će ići opet, te da će sam odlučiti kada će ići.

“Prvi put sam imao kontakte sa Dodikom kada je govorio da ne priznaje moju poziciju. Ja ću doći ako me pozove. Ići ću u Republiku Srpsku, bio sam toliko puta već i nastavit ću ići tamo. Odlučit ću, kako, šta i kada. Kada budem smatrao da postoji potreba, da budem u kontaktu s ljudima, ne samo s političarima. Možda ću biti u Republici Srpskoj, a predsjednik RS to neće znati jer ne namjeravam da ga pitam”, kazao je Schmidt.

Jeste li prekinuli evropski put tako što ste nametnuli izmjene Izbornog zakona?

“Ljudi se žale na moju odluku ali recite mi konkretno šta nije uredu sa mojom odlukom? Šta nije uredu da birači glasaju sa svog izbornog mjesta? EU je u pravu kada kaže da je Parlament trebao donijeti takvu odluku. Ja sam napravio ugovor sa biračima”, ispričao je visoki predstavnik.

Da li je elektronsko glasanje, tj. skeneri mogući od oktobra?

“To će biti u sklopu pilot projekta, na nekih 100 ili više mjesta. Potrebno je mnogo materijala, mnogo obuke. OSCE; USAID, Vijeće Evrope, svi oni nude i daju podršku mašineriji koja treba da se uvede. Siguran sam da to možemo uraditi, ali potrebna nam je odluka”, kaže Schmidt i dodaje:

“Ovo su tehničke stvari, prvo da se uradi prvo, pa će ostati dovoljno vremena da se dovrše stvari. Ja sam prošle godine morao donijeti odluku u vezi sa imenovanjem Vlade FBiH. Ja sam donio rješenje da unutar jedne godine Parlament donese zakon, odnosno uredbu o tome. To je bilo u aprilu, prije godinu dana. Do maja 2024. mogu iskoristiti taj period ukoliko nisu zadovoljni mojom odlukom, mojim propisom, tako da se to može uraditi bilo kada”.

Dodikovi zahtjevi i ultimatum da se ambasadori proglase nepoželjnim?

“Ja sam razgovarao sa svima njima. Oni su slobodni i rade uime svojih vlada i zemalja u BiH. Ja bih rekao da mi je to malo bespomoćno zvučalo, da se krivnja baca na ambasadore. Ako vam se ne dopada odluka, uradite to sami. Ja bih se držao prijedloga da sjedemo i razgovaramo. Trebamo poštovati ideje iz RS; ne samo SNSD”, kazao je.

Dodik i najave o donošenju izbornog zakona u RS. Da li je to akt državnog udara?

“Mislim da moramo razgovarati o odgovornostima, sjesti i razgovarati. Ja ne bih preporučio da se u jednom kratkom vremenu stvaraju neke nove strukture”.

Da li je to akt rušenja ustavnog poretka? Hoćete li poništiti takvu odluku?

“Postoje institucije unutar BiH koje odlučuju o tome i EU je bila jasna gdje je rekla da je to nešto što nije uredu. Ja bih rekao nemojmo sada ići predaleko u svemu, dajte da sjedemo i uradimo šta je najbolje za narod”.

“Oslanjam se na to da postoje odgovorni ljudi u zemlji, postoje sporovi ali treba sjesti i vidjeti šta uraditi uime svih. Možda sam malo optimističan ali evo prihvatili samo izborni zakon u prošloj sedmici, to je bio uspjeh. Ako se proglase izbori, moraju biti u narednoj sedmici, moramo vidjeti kako će se dalje organizovati. Ja mislim da mogu doprinijeti svemu, ali ne planiram da dominiram u procesu”, zaključio je Schmidt.

(Kliker.info-N1)