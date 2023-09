Veliki uspjeh za firmu iz BiH: Bh. jahta isporučena kupcu u Kostarici

Kako su kazali, ovo je značajan trenutak ne samo za bh. društvo već i za Bosnu i Hercegovinu.

Opisujući detalje ovog historijskog trenutka, ističu prije svega pionirski duh, međunarodno priznanje, pojačanje nacionalnog ponosa, ekonomski utjecaj i kulturnu razmjenu.

“Proizvodnjom i isporukom prve bosanskohercegovačke jahte u Kostariku pokazujemo pionirski duh. Ovo postignuće pokazuje da nismo samo sposobni ispuniti međunarodne standarde, već i postaviti nove standarde u industriji jahti. Pored toga, naše putovanje od srca Europe do obala Kostarike dobilo je međunarodno priznanje. To je dokaz naše posvećenosti kvaliteti i zanatstvu, čime smo zaslužili mjesto na globalnoj pozornici“, navode.

Ova prekretnica ispunjava ih neizmjernim ponosom. Svijetu pokazuje da je Bosna i Hercegovina dom inovativnih i kvalificiranih profesionalaca koji se mogu natjecati na svjetskim razmjerima.

“Nadamo se da će ovo inspirirati druge tvrtke i pojedince u našoj zemlji da posegnu za novim horizontima”, ističu.

Osim simboličke važnosti, ovo postignuće, kažu, ima pozitivne ekonomske implikacije. Otvara nove mogućnosti za proširenje poslovanja, otvaranje radnih mjesta i međunarodne trgovinske odnose, doprinoseći gospodarskom rastu naše nacije.

“Putovanje naše jahte iz Bosne i Hercegovine do Kostarike je prekrasan prikaz kulturne razmjene. To je most koji povezuje bogatu tradiciju i zanatstvo naše domovine s prirodnim ljepotama i avanturističkim duhom Kostarike. Ovaj historijski trenutak nije samo o jahti; on je simbol ambicije, suradnje i neograničenih mogućnosti. Radujemo se nastavku ovog putovanja i stvaranju nove historije u budućnosti”, istakli su iz kompanije Derubis yahts.

(Kliker.info-agencije)