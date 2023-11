Velika nagrada za američku književnost dodijeljena Aleksandru Hemonu

Književniku Aleksandru Hemonu dodijeljena je Velika nagrada za američku književnost 2023. godine za roman Svijet neba i zemlje u izdanju Calmann-Lévy (prev. Michèle Albaret-Maatsch).

Ova nagrada se dodjeljuje svake godine najboljem američkom romanu ili zbirci priča prevedenom na francuski jezik.

Njegov nagrađeni roman “Svijet neba i zemlje” je epska priča o dvojici izbjeglica koji putuju svijetom u potrazi za smislom i sigurnošću. Radnja se odvija 28. juna 1914. godine, dan kada je u Sarajevu ubijen nadvojvoda Franjo Ferdinand, što je pokrenulo Prvi svjetski rat. Glavni lik je Rafael Pinto, sefardski židovski ljekarnik, koji se nađe u ukrajinskim rovovima, gdje upoznaje Osmana, muslimanskog vojnika. Njih dvojica postaju prijatelji i kreću na avanturu koja ih vodi od Taškenta do Šangaja, zatim do Jeruzalema, kroz previranja prve polovice 20. stoljeća. Roman je pun povijesnih detalja, zanimljivih likova i nezaboravnih prizora.

Hemon je rekao da je roman inspiriran njegovom obiteljskom poviješću i njegovim osobnim iskustvom rata i migracije. On je također istaknuo da je roman pokušaj da se suprotstavi nacionalizmu i rasizmu, koji su uzrokovali toliko patnje i nasilja u prošlosti i sadašnjosti. On je rekao da je njegov cilj da pokaže da su ljudi više od svojih etničkih, vjerskih ili političkih pripadnosti, i da su sposobni za solidarnost, ljubav i empatiju.

Hemon je primio nagradu na svečanoj ceremoniji u Parizu 7. novembra 2023. godine, gdje je zahvalio žiriju, svojoj francuskoj izdavačkoj kući, svojoj prevoditeljici i svojim čitateljima. On je također izrazio svoju radost što je dobio nagradu koja nosi ime američke književnosti, jer je ona za njega simbol njegovog uspjeha kao pisca koji je uspio premostiti različite kulture i jezike. On je rekao da se osjeća kao dio američke književne tradicije, ali i kao njen kritičar i reformator. On je zaključio svoj govor riječima: “Američka književnost je svjetska književnost, a svjetska književnost je američka književnost.”

Hemon je rođen u Sarajevu 1964. godine, gdje je studirao književnost i radio kao novinar. Godine 1992. otišao je u Sjedinjene Američke Države kao dio kulturne razmjene, ali je zbog rata u Bosni i Hercegovini ostao tamo. U početku je radio razne poslove, poput prodavača, prevoditelja i dostavljača, dok nije naučio engleski jezik i počeo pisati na njemu.

Njegova prva knjiga na engleskom jeziku bila je zbirka priča “O duhu kod budala”, objavljena 2000. godine. Od tada je objavio još tri zbirke priča i tri romana, koji su dobili brojna priznanja i pohvale. Njegov najpoznatiji roman je “Lazarov projekt”, koji je bio finalista za National Book Award 2008. godine i dobitnik nagrade Jan Michalski 2011. godine. U njemu se isprepliću dvije priče: jedna o židovskom imigrantu koji je ubijen u Chicagu 1908. godine, a druga o piscu koji pokušava istražiti njegovu sudbinu.

Hemon je također koautor scenarija za film “Matrix Resurrections”, koji je izašao 2021. godine, i profesor kreativnog pisanja na sveučilištu Princeton. Njegov stil pisanja je karakteriziran bogatim jezikom, humorom, ironijom i inventivnošću. Njegove teme su često vezane za egzil, identitet, dom, povijest i politiku.

(Kliker.info-Oslobođenje)