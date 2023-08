Večeras premijera filma ‘Umri prije smrti’: Želim da publika osjeti našu poruku

Danas će biti spuštena zavjesa na 29. izdanje Sarajevo Film Festival. Sinoć je u Narodnom pozorištu Sarajevo održana svečana ceremonija dodjele nagrada Srce Sarajeva.

“Kos, Kos Kupina” proglašen je najboljim u takmičarskoj konkurenciji od 10 filmova i jedne televizijske serije, od kojih su dva imala svjetsku, jedan međunarodnu, a pet filmova regionalnu premijeru.

Filip Sotničenko sa filmom La Palisiada, najbolji je reditelj ovogodišnjeg SFF-a. Jovan Ginić najbolji je glumac, dok je priznanje za najbolju glumicu otišlo u ruke Ekatarine Chavleishvili.

Najbolji dokumentarac ove godine po mišljenju žirija SFF-a je “Bottleman” Nemanje Vojinovića..

“Umri prije smrti”

Večeras će svoju premijeru imati fim Ahmeda Imamović Umri prije smrti, a o filmu je za N1 govorio jedan od glumaca Adnan Hasković. Film će biti prikazan u 20:45 sati u ljetnom kinu Stari grad.

Hasković je prvo kazao da je rad na filmu bio jedno intrigantno iskustvo, te da mu je posebno drago što je radio sa Ahmedom Imamovićem.

“Ahmed Imamović je jedan od najnagrađivanijih reditelja. Smatram ga jednim od najznačajnijih reditelja u Evropi. Njegov talenat je teško sublimirat u par rečenica i ono kako on vidi stvari. Imamo sličan pogled na umjetnost, drago mi je da smo se spojili na ovom projektu i da planiramo raditi naredne projekte“, kazao je Hasković.

Zatim je kazao da bi mu posebno bilo drago da publika osjeti poruku koju su oni kao glumci željeli da prenesu.

“Zadovoljstvo mi je bilo kao glumcu raditi na ovom projektu, mojim predivnim kolegama sa sjajnim ulogama, sa Radetom Šerbedžijom koji je specijalni gost. Najdraže bi mi bilo da publika osjeti poruku koju smo željeli da prenesemo i da razmisle o filmu, kada se vrate kućama da ih barem malo zaintrigira“, ističe glumac u filmu Umri Prije Smrti, Adnan Hasković.

“Guerilla movie”

O samom filmu poručuje da je u najmanju ruku “nekonvencionalan”.

“Jedan nekonvencionalan film. Jedan nekonvencionalan rad na filmu. Jedan “guerilla” movie, koji je rađen prije svega srcem, pa onda zanatom. Ovaj film nosi važnu poruku o sebičnosti, o igranju Boga, o podrazumijevanju ljudi oko vas i podrazumijevanju svega čime smo počašćeni. Ne obraćamo na to pažnju, nego to podrazumijevamo dok nam se ne desi neko veliko iskušenje ili dobijemo rok trajanja. I onda sve to u momentu što smo mislili da je važno izgubi smisao, a sasvim nešto drugo dobija smisao“, kazao je Hasković za N1.

Na koncu, govoreći o samom procesu u koji ulazi glumac, Hasković je kazao da je teško odvojiti “Adnana glumca od Adnana privatno”.

“Teško je odvojiti Adnana privatno i Adnana glumca, sve je to u nama. U čovjeku postoji dobro i loše, samo šta hranimo u sebi. Dobar glumac i talentovan bi trebao da uvijek ima na raspolaganju i jedno i drugo. Mi se bavimo ljudskim sudbinama i osjećanjima, moramo na što autentičniji način svaki karakter prenijeti na platno i naći motivaciju, ako je neki loš potupak šta je na njega utjecalo ili šta ga je motivisalo ako je dobar lik“, istakao je Hasković.

“Bilo je iscrpljujuće, ali kada volite to i kada ste s pravom ekipom, nije vam ništa problem. Tako je bilo i sada“, poručio je.

Inače, radnja filma je sljedeća; kada uspješan ginekolog, koji je cijeli život proživio brinući se ni za koga drugog osim za sebe, dobije dijagnozu karcinoma u terminalnoj fazi, u crnohumornom procesu organiziranja vlastite sahrane prisiljen je suočiti se s posljedicama svojih postupaka, uključujući i neuspjeli pobačaj svoje posljednje pacijentice.

Glavnu ulogu u filmu ostvario je Adnan Hasković, dok su u ostalim ulogama Mona Muratović, Milan Pavlović, Almir Kurt, Rade Šerbedžija i Maja Jurić.

(N1)