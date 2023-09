Vahid Halilhodžić pristao na razgovor: Čekam Vicu Zeljkovića u Dubrovniku!

Nakon utakmice i bolnog poraza u Rejkjaviku, nazvali smo Vahida Halilhodžića, najuspješnijeg trenera kojeg ima Bosna i Hercegovina.

Definitivno, samo Vaha može spasiti brod koji opasno tone. Šanse za plasman na evropsko prvenstvo su minimalne. Čak ni sve pobjede u preostale četiri utakmice ne garantiraju ostvarenje cilja. Sada ovisimo od drugih…

Nakon poraza od Luksemburga mislili smo da ne može gore. Faruk Hadžibegić je platio ceh. Gospodski se povukao, ali je reprezentacija pod vodstvom Mehe Kodre nastavila s lošim izdanjima. Pa smo sve dalje do EP.

Iako je Saveez osigurao maksimalne uslove od čarter leta, vrhunskog hotela, premija, ali uzalud. Rezultat je izostao.

Vahid Halilhodžić, koji je četiri reprezentacije (Obala Slonovače, Alžir, Japan i Maroko) odveo na svjetsko prvenstvo, jedina je nada da sve nije izgubljeno. Javnost smatra da jedino Vaha ima znanja, iskustva, autoritet da spasi bh.fudbal.

Godinama se, kada “padaju” selektori, Vahino ime pominje kao najbolje rješenje, ali svaki put završi na medijskim špekulacijama i želji navijača.

Nedavno je NSBiH “bacio udicu”, ali Vaha i Savez nisu “kliknuli”.

Sada je Vahid pristao na razgovor s Vicom Zeljkovićem i Markom Miličićem.

U ekskluzivnom razgovoru za portal Sportske.ba Halilhodžić je izjavio:

– Boli me sve ovo što se dešava oko reprezentacije. To je moja država i nije mi svejedno. Loše je ako se mučimo s Luksemburgom i Lihtenštajnom. Bolno je kada nas pobijedi Luksemburg. Nije mi svejedno. Strašno me pogodio poraz- poručio je Vaha.

Narod želi vas na klupi…

– Znam i godi mi što tako ljudi misle, ali ja nemam čarobni štapić… Treba vremena…

Nema se više vremena. Da li ćete napokon sjesti za stol s Vicom Zeljkovićem?

– Bili smo mi već u Dohi. Razgovarali smo. Pozvao me da dođem u Savez- otkriva bh.stručnjak.

Predsjednik vas, kao i navijači žele na selektorskoj poziciji.

– Ja sam spreman razgovarati. Spreman sam pomoći. Dolazim u Makarsku 17.ovog mjeseca, a od 20.septembra sam u Dubrovniku. Razgovarat ćemo. Želim reći sve što mislim i da čujem šta oni kažu. Kako vide izlaz. Nije nikako dobro. Nemojte pisati da sam mađioničar i da se sve može promijeniti preko noći. Ne može! Razgovarat cu sa Zeljkovićem, vidjet ću šta razmišljaju. Spreman sam pomoći svojoj reprezentaciji- izjavio je Halilhodžić.

(Sportske.ba)