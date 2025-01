Uhapšen gradonačelnik Biljeljine Ljubiša Petrović

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović saslušan je u prostorijama PU Bijeljina. Nezvanično, Petroviću je određeno 24-časovno zadržavanje, a sutra ide u Tužilaštvo. U narednih 24 časa tužilaštvo će odlučivati o njegovom pritvoru.

Po nalogu Okružnog tužilaštva u Bijeljini ranije tokom dana izvršen je pretres u gradskoj upravi, a javnost je danas ostala uskraćena za detaljnije informacije. Izvori bliski istrazi navode da se saslušanje odnosi na navodne zloupotrebe položaja i nepravilnosti u vezi sa raspodjelom javnih sredstava i infrastrukturnim projektima u Bijeljini.

Prijave i sumnje u vezi sa javnim sredstvima

Podsjetimo, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović i dvoje njegovih saradnika protekle sedmice prijavljeni su Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini zbog navodne zloupotrebe službenog položaja kojom je pričinjena šteta od 476.290 maraka.

Pored Petrovića tužilaštvu su prijavljeni rukovodilac Odsjeka za mjesne zajednice grada Bijeljina Dalibor Lazić i rukovodilac u Odjeljenju za finansije Gordana Petrović. Takođe, tužilaštvu je prijavljen i Savo Ostojić, privrednik i odgovorna osoba i zastupnik preduzeća “Modosoro”.

Kako izvori navode, pričinjene su zloupotrebe prilikom rekonstrukcije zgrada i objekata u mjesnim zajednicama, za koje je novac izdvajan iz budžeta grada Bijeljina.

Iz Policijske uprave Bijeljina, navodeći inicijale, saopštili su tada da se Petrović, Lazić i Petrovićeva terete za zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, dok se Ostojiću na teret stavlja zloupotreba položaja odgovornog lica.

” Lica Lj.P., D.L. i G.P. se sumnjiče da su kao odgovorna lica jedinice lokalne samouprave u Bijeljini u periodu od 01. juna 2023. godine do kraja marta 2024. godine u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi drugom, bez sprovođenja postupka javnih nabavki, putem sačinjavanja Zaključaka, odobrili isplatu i trošenje budžeta jedinice lokalne samouprave u iznosu od oko 476.290,00 KM. Lice S.O. se tereti da je kao odgovorno lice u jednom privrednom društvu u Bijeljini dostavljalo fakture nakon naplate novčanih sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave u prethodno navedenom novčanom iznosu ” – navodi se u saopštenju PU Bijeljina.

Nakon što je podnesena prijava, Petrović se oglasio na Fejsbuku i naveo da mirno spava.

“Kako ja radio, tako mi Bog pomogao, kako i svi ostali radili tako im Bog vratio ” napisao je Petrović.

Miličević: “ovo je nastavak terora”

Upad policije u Gradsku upravu u Bijeljini i pretres samo je nastavak terora koji prolaze načelnici koji dolaze iz SDS-a. Mi smo sigurni da gradonačelnik Ljubiša Petrović nije korumpiran i da u svoj džep nije otuđio niti jednu jedinu marku. Upravo kao takav je smetnja onima koji su naučili da se prema javnim sredstvima odnose kao da su njihova privatna“, rekao je za BUKU predsjednik SDS-a Milan Miličević, komentarišući upad i pretres policije u Gradskoj upravi u Bijeljini.

“Nisu Ljubiša Petrović i načelnici iz SDS-a ti koji imaju vile od Dedinja do Dubaija, niti stanove u Beogradu na vodi, Beču i na Jadranskom moru. Zloupotrebe institucija radi kriminalizacije opozicije nisu ništa drugo do pokušaj represivnog očuvanja na vlasti upravo zato da bi sačuvali sve što su oteli od naroda. Tako smo došli u poziciju da policija kontroliše i formiranje skupštinskih većina. Nismo svi isti, niti ćemo ikada biti isti, ma koliko to režim pokušavao da nametne. Nama su Republika Srpska, naše lokalne zajednice i naš narod na prvom mjestu, dok je njima Republika Srpska instrument za beskurpulozno nekažnjeno bogaćenje“, poručio je Miličević.

Dalji koraci i očekivanja

Dok se istraga nastavlja, javnost sa nestrpljenjem očekuje dalja saopštenja i zvanične informacije, naročito u vezi sa mogućim posledicama koje bi mogle uslediti za sve uključene strane. Za sada se samo spekuliše o mogućim političkim posledicama koje bi mogao imati ovaj slučaj.

