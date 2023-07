U 56. godini preminula legendarna irska pjevačica Sinead O'Connor (Video)

Poznata irska pjevačica Sinead O'Connor preminula je u 56. godini nakon više godina borbe sa mentalnim problemima.Porodica poznate pjevačice je u saopćenju izrazila “veliku tugu zbog smrti voljene Sinead”.

“Njena porodica i prijatelji su potišteni i žele privatnost u ovom veoma teškom trenutku”, navodi se u saopćenju porodice O'Connor.

Smrt 17-godišnjeg sina

O'Connor je preminula 18 mjeseci nakon smrti svog 17-godišnjeg sina Shanea koji je sebi oduzeo život u januaru 2022. godine.

Pjevačica, koja je 2018. kada je prešla na islam promijenila ime u Shuhada’ Sadaqa, rekla je tada da je Shanen bio “svjetlo njenog života”.

U svom posljednjem tvitu, postavila je njegovu fotografiju uz tekst da je on bio ljubav njenog života i svjetlost njene duše, i da se poslije njegove smrti više nije osjećala živom.

Deset studijskih albuma

Tokom svoje karijere Sinead O'Connor je objavila deset studijskih albuma. Njen debitantski studijski album The Lion and the Cobra iz 1987. godine našao se na međunarodnim listama, a drugi album I Do Not Want What I Haven Got iz 1990. dobio je sjajne kritike i postao je njen najveći uspjeh, a prodat je u više od sedam miliona primjeraka.

Njen najpoznatiji singl Nothing Compares 2 U, kojeg je napisao Prince, je 1990. proglašen svjetskim singlom broj jedan na Billboard Music Awards.

Sinead O'Connor je rođena u Dublinu 1966. godine i sa 13 godina napustila je majku i otišla da živi sa ocem, koji se oženio novom ženom u Virginiji, SAD.

(Kliker.info-agencije)