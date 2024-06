Trumpova strategija poricanja svega mogla bi da mu nanese štetu pri izricanju presude

Tvrdio je da je slučaj bio namješten, bez dokaza povezivao predsjednika Joea Bidena sa državnim tužilaštvom, nazvao je glavnog svjedoka protiv njega “ljigavcem” i rekao da je sudija “đavo” i “veoma konfliktan”.

Ono što nije uradio je da izgovori bilo koju varijaciju riječi koje bi mu mogle najviše koristiti u vrijeme izricanja kazne sljedećeg mjeseca: “Žao mi je.”

Istina je u sistemu krivičnog pravosuđa da se od optuženih koji se nadaju blagom tretmanu prilikom izricanja kazne očekuje da preuzmu odgovornost za svoje postupke, čak i da izraze kajanje.

Ali to ide u prilog Trumpovom dugogodišnjem odbijanju da prizna bilo kakvu krivicu, što je ton koji on često koristi da bi prikazao snagu i predstavio sebe kao borca pod neprestanim napadima. Iako bi strategija mogla imati odjek kod njegovih najlojalnijih političkih pristalica, propala je tokom njegovog krivičnog suđenja u New Yorku i mogla bi zakomplikovati napore njegovog pravnog tima da izbjegne tešku kaznu.

„Činjenica, mislim, da nema kajanja – upravo suprotno, on nastavlja da poriče da je krivica – povrijedit će ga prilikom izricanja kazne“, rekao je Jeffrey Cohen, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Boston Collegea i bivši federalni tužilac u Massachusettsu. “To je jedna od stvari na koje sudija zaista može ukazati na koje su svi svjesni – da on to samo poriče – i može to iskoristiti kao jaku osnovu za svoju kaznu.”

Trumpu bi 11. jula trebala biti izrečena presuda od strane sudije Juana M. Merchana, koji je pokrenuo avet zatvorske kazne tokom suđenja nakon što je bivši predsjednik zaradio hiljade dolara novčanih kazni zbog kršenja naredbe o zabrani vrijeđanja. Bio je meta Trampovog nemilosrdnog gnjeva.

34 tačke optužnice za falsifikovanje poslovnih zapisa za koje je Trump proglašen krivim su optužbe za koje je propisana kazna do četiri godine zatvora. Nije jasno da li tužioci namjeravaju da traže zatvorsku kaznu – okružni tužilac Menhetna Alvin Brag je izbjegao pitanje tog četvrtka – ili bi ga Merchan mogao osuditi na vrijeme iza rešetaka čak i ako je to preporuka.

Kao dio širenja ovog slučaja, Trump je nastojao umanjiti svaku zabrinutost oko svoje kazne, rekavši u intervjuu za “Fox & Friends” koji je emitiran u nedjelju da je “u redu” s izgledom na zatvor ili kućnu kaznu.

“Vidio sam jednog od mojih advokata prije neki dan na televiziji kako govori, ‘o, ne, ne želiš to da radiš bivšem predsjedniku. Rekao sam, nemoj moliti za bilo šta. Jednostavno je tako.”

On će imati mogućnost da se obrati sudiji na ročištu za odmjeravanje kazne, iako to nije u obavezi, a neki pravni stručnjaci kažu da bi bilo neuputno da govori. On nije svjedočio u svoju odbranu na suđenju, nešto što je kasnije sugerirao da ima veze sa zabrinutošću da će ga tužioci pokušati uhvatiti u trivijalnoj laži.

“Ako se okrene i okrivi sud, napadne tužioce, osudi ovo kao lov na vještice, laže – ne treba se bojati: bit će posljedica i treba biti posljedica“, rekao je Jeremy Saland, bivši pomoćnik okružnog tužioca na Menhetnu .

Osim toga, Trumpovi stalni napadi na tužioce, sudije i sudski sistem i njegova agresivna strategija suđenja – potpuno negiranje tvrdnji o vanbračnoj aferi s porno glumicom Stormy Daniels i umiješanost u kasniji plan da se kupi njena šutnjae – doveli bi do toga da svaka promjena melodije na izricanju kazne izgleda neiskreno.

“Ne vidim nikakvu stvarnu korist od toga što bi govorio na izricanju presude, jer čak i ako bi rekao nešto, on izvan sudnice govori upravo suprotno, a sudija nije nesvjestan toga“, rekao je Cohen.

Da budemo sigurni, postoji mnogo drugih faktora koji bi mogli biti protiv zatvorske kazne – uprkos očiglednom nedostatku skrušenosti Trumpa. Merchan bi mogao zaključiti, na primjer, da postoji snažan društveni interes protiv toga da bivši, a potencijalno i budući predsjednik bude u zatvoru.

„Ponekad kao sudija i tužilac morate pogledati u poslovičnu tablu i reći: ‘Dosta je bilo’ za krivično djelo”, rekao je Saland.

“Daleko je gore nego što bi ikada moglo biti”, dodao je. „I šta god da kaže, kako god da završi, bez obzira da li je dan u zatvoru ili ne, uvijek će biti osuđeni zločinac. Tačka”

(GlasAmerike – AP)