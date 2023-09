Triler u Manili : Njemačka je svjetski prvak! Srbi tražili preokret pa posustali u završnici velike borbe

Njemačka je prvak svijeta! Nakon europskog naslova koji je prije točno 30 godina reprezentaciji svoje druge domovine donio Svetislav Pešić, Nijemci su u finalu Svjetskog prvenstva pobijedili tog istog Svetislava Pešića, ovaj put na klupi Srbije koju je pak trofejni trener prije više od dva desetljeća zajedno sa Crnom Gorom (tada još Jugoslavija) vodio do europskog i svjetskog naslova. I tako, Nijemci su dočekali jedno zlato nakon 30 godina, Srbi nisu ni nakon 21, u Manili su izgubili peto uzastopno finale…

U finale su Nijemci došli kao jedina neporažena reprezentacija na ovom turniru, sa Svjetskog prvenstva odlaze s maksimalnih 8-0, što dovoljno govori o zasluženosti naslova. Dennis Scröder, koji je u četvrtfinalu protiv Latvije ponudio jednu od najgorih individualnih izvedbi u karijeri, u toj utakmici napravio sve da njegova reprezentacija ispadne prije borbe za medalju, u polufinalu i finalu je igrao kao MVP. I zato je postao MVP. Apsolutno zasluženo nakon 28 poena u finalu, uz devet od 17 iz igre. Koristio je Schröder činjenicu da ga Srbi nisu udvajali, nisu pomagali, te zadržali njemačkog kapetana na tek dvije asistencije, ali ta taktika nije urodila plodom. Velikim dijelom zato jer srpska obrana od prve minute nije izgledala dobro, dok su s druge strane pogađali nemoguće šuteve (Nikola Jović dvije trice od table!), čime su se držali u minimalnom vodstvu ili pak vrlo blizu protivniku.

Kad je to stalo, Njemačka se počela odvajati pa je u trećoj četvrtini izgrađena dvoznamenkasta prednost od 11 poena koja je održavana do sredine posljednje četvrtine. Da bi onda Aleksa Avramović pokušao kreirati preokret. Štoviše, play Partizana, Pešićev “specijalac” na ovom turniru dovukao je Srbiju na samo tri poena zaostatka, imao je Marko Gudurić iz kuta otvorenu tricu za izjednačenje, no, kad je to promašio, nade više nije bilo.

Schröder i Franz Wagner, službeno najbolji igrač finala, odradili su svoj dio posla, dok se u velikog junaka prometnuo – poput Andija Obsta protiv Amerikannaca – Johannes Voigtmann koji je, uz 17 poena, osam skokova i tri asista, pogodio izuzetno bitnu tricu u završnici. Posao je dovršen Schröderovim prodorom za 81:77, 21 sekundu prije kraja, dok je MVP pospremio i dva bacanja nakon promašaja Avramovića i Gudurićeve izgubljene lopte, “dodavanja” u aut na 13 sekundi od posljednje sirene.

(Kliker.info-SN)