Svetlana Cenić u Pressingu : Novalić je bar ostavljao suficit, Trojka je sve dala Dodiku i Čoviću (Video)

Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić gošća je u emisiji Pressing s Amirom Zukićem. Na početku je odmah komentarisala trenutnu političku sistuaciju i vladajuće stranke navodeći da se ništa nije promijenilo te da je Trojka udovoljila svemu što su Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Dragan Čović, lider HDZ-a BiH sve od njih dobili. Dodala je i to da je nekadašnji premijer Federacije BiH Fadil Novalić barem ostavljao suficit u budžeetu.

Na pitanje jesu li trenutni lideri svjesni posljedica nedonošenja ili loših odluka na svakodnevni život građana Cenić je navela da jesu, ali da oni neće da znaju za te iste posljedice.

“U protivnom ne bismo slušali ovakve priče jer sve je zbog onih bivših. Najsmješnije je kada Milorad Dodik kaže ona prethodna vlast, a on 18 godina u kontinuitetu je na vlasti. Za 18 godina studenta dobijete. Niko ovdje nije svježe na vlasti, ima samo preletača i onih koji su napravili stranke, sve su isti likovi i izbace ih tamo iz magacina iz neke 45. police, negdje iza ćoška kod WC-a jer se neko nekome dopao ili je ostao neko od rodbine i to dobijemo za kadar. Kada bismo analizirali ko šta od njih zna i koliko škole ima onda je to porazno. Međutim, neprestano se ponavlja i dugo je već na sceni taj sistem ‘obezvrijedi obrazovanje, prosvjetne radnike, svedi sve na nulu, nema empatije, jeftina zabava, anesteziraj stanovništvo i pučanstvo i završio si posao. Stvori ljude koji će samo razmišljati o masi i sabij odmah sve one koji hoće koristiti svoj mozak i završio si posao”, navela je Cenić.

Ističe da od trenutnog sastava vlasti dvije trećine njih već gledamo decenijama.

“To su SNSD i HDZ. SNSD sa strankama koje su napravili i HDZ koji nema jaču konkurenciju u hrvatskom biračkom tijelu ili u tom dijelu Hercegovine. I Trojku u kojoj su sve već viđeni likovi, samo su nastavili tu istu matricu, apsolutno ništa od onoga što su pričali nisu ispunili. A najgore je što SDP nije naučio lekciju kada su 2014. godine 100.000 manje glasova dobili. Tada su krivili SDA i govorili da bi uradili bolje, ali im nisu dali koalicioni partneri. Sada se pitam koga će sada okriviti? Ne znam da li ima nešto što im nisu dali Draganu Čoviću i Miloradu Dodiku, da li postoji nešto da im Trojka nije dala. Davali su i oni prije kako oni kažu, ali ovi su došli da budu drugačiji. Nisu hrjeli sa nacionalističkim strankama, a sve su iz Republike Srpske takve i niko ih nije mogao ubijediti u to, a znaju da s nekim moraju napraviti vlast. Ne možete reći nećemo tako kategorično, ali ništa od svega onog drugog što su obećali i najavili da će biti drugačiji, apsolutno ništa. U ovako kratkom periodu tako su pokazali svoje naličje da mene boli. Boli zato što je još jedna nada da je moglo biti drugačije, ljudi su se nadali mislili su da su ovi drugačiji, propala. Ne može biti drugačije jer ljudi se mire s tim, prodaju glas ili glasaju po inerciji za HDZ, SDA, ali uvijek imaju neko stabilno biračko tijelo. Ljudi glasaju za iste, onda kukaju, nisu se demokratizovale postojeće stranke i šta sada može da iz tih nezadovoljnih kadrova nastane još jedna stranka”, istakla je Cenić.

Navela je da je često kritikuju jer govori protiv opozicije u RS.

“Molim vas recite mi kako je to mogla biti ovakva vlast ako je jaka opozicija. Samo jaka opozicija čini dobru vlast, samo to. Ako imate jaku opozicija imat ćete bolju vlast”, kazala je.

Dotakla se i vladavine SDA.

“Mora se priznati Fadilu Novaliću (bivšem premijeru FBiH op.a.) bez obzira gdje se sada nalazi i njegovom timu da je ostavio suficit budžetski i da je godinama on bio i da su se ponekad u Centralnoj banci pitali zašto odmah ne povlače sredstva za razliku od RS. To se mora priznati. A ovo sve drugo, najavljene su reforme, a kada je Nermin Nikšić bio premijer 2010-2014. godina i šta smo vidjeli u tom periodu, teza Fahrudina Radončića da će se oni probuditi, čime, elektrošokovima nekim?”, upitala je Cenić.

Ekonomska analitičarka u Pressingu je komentarisala i ostavštinu Stranke demokratske akcije (SDA) rekavši da bi ona bila na vlasti i prihvatljivija svima pa i međunarodnoj zajednici ako bi iz nje otišli njen predsjednik Bakir Izetbegović i njegova supruga Sebija Izetbegović.

Kada je riječ o ostavštini Bakira Izetbegovića, lidera SDA Cenić je istakla da se on može još samo nadati da u BiH još postoje predjeli u kojima Alija Izetbegović nije umro.

“Pa na osnovu toga nešto da očekuju. Ljudi pamte, znaju, ništa promijenjeno nije u SDA iako su najavljivali katarzu, da će se pročistiti, ja to vidjela nisam. Oni su jaka opozicija, SDA je mašinerija i tako će i ostati. Ta mašina postoji svugdje, ali nikako da se očisti i promijeni. Da je to uradila SDA bi bila i sada u vlasti. Javna je tajna da SDA nije u vlasti zbog Bakira Izetbegovića. Mislim da je u paru koliko znam bilo i da se to odnosilo i na Sebiju i na sve ono što je činilo stub tog para. Svima bi SDA bila prihvatljivija da odu njih dvoje i međunarodnoj zajdnici i Dodiku i Čoviću, svima”, navela je.

Dalje je istakla da će Trojka opstati u naredne dvije godine i dočekati izbore ako međunarodna zajednica ne digne ruke od njih.

“Ako digne ruke od njih e pa Bogami i neće. Je li vidite da se klima u Domu naroda? Nema te većine i to se pokazalo i onda to krene kao domine. Pogotovo ako međunarodna zajednica – OHR i Američka ambasada jer je ovdje Evropska unija zbir nečega sa vrlo zbrkanim porukama”, poručila je Cenić.

(Kliker.info-N1)