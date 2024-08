Sud BiH : Raspisana međunarodna potjernica za Zoranom Galićem

Sud BiH je na zahtjev Tužilaštva BiH raspisao međunarodnu potjernicu za zamjenikom direktora SIPA-e Zoranom Galićem.

“Sud BiH je prihvatio prijedlog Tužilaštva BiH i dana 8. 8.2024. donio naredbu za raspisivanje centralne i međunarodne potjernice prema osumnjičenom Zoranu Galiću”, potvrđeno je za Klix iz Suda BiH.

S obzirom na to da Galić pored bh. državljanstva posjeduje i hrvatsko, to znači da će on temeljem međunarodne potjernice biti uhapšen ako pokuša preći bilo koju granicu.

Ipak, po aktiviranju međunarodne potjernice hrvatska policija bi trebala locirati Galića i privesti ga kako bi dao iskaz na okolnosti koje mu organi BiH stavljaju na teret. Nažalost, malo je vjerovatno da će mu nadležni organi u Hrvatskoj odrediti pritvor.

Mnogo vjerovatnije je da će poslije davanja iskaza biti pušten na slobodu, a po primanju obavijesti bh. nadležni organi mogu zatražiti ekstradiciju tj. da Galić bude isporučen državi iz koje je pobjegao.

Galić je osumnjičen za organizovani kriminal, ali je uspio izbjeći hapšenje u okviru akcije “Kings”.

Tereti se za izvršenje krivičnih djela: Primanje dara i drugih oblika koristi i Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, u periodu dok je obavljao dužnost direktora Granične policije BiH.

