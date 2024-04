Šokantne tvrdnje državnog delegata Zlatka Miletića: Najmanje 25 sarajevskih policajaca drži ugostiteljske objekte u kojima se rasparčava droga (VIDEO)

Bivši premijer Federacije BiH, Fadil Novalić, je u zatvoru. Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, je na sudu. Predsjednik državnog suda, Ranko Debevec, uhapšen, suspendiran pa pušten da se uz mjere zabrane brani sa slobode. Bivši šef obavještajne službe, Osman Mehmedagić uhapšen, pa nakon pritvora pušten.

Direktor Federalne uprave policije u ponedjeljak uhapšen u istoj akciji kao i komandant specijalne jedinice, s njima i niz policajaca, biznismena, doktora i influensera. Dok se svi pitaju koga će to akcija ‘Crna kravata’ svezati, nekadašnji prvi čovjek FUP-a, a sada državni delegat, Zlatko Miletić, upozorava na sve ono što se odvija iza kulisa naizgled mirnog života u Sarajevu.

Na današnjem ročištu uhapšenim u akciji ‘Black tie 2’ mogli su se čuti šokantni detalji, između ostalog, i njihovi “planovi” o preuzimanju države. Večerašnjeg gosta Pressinga, akcija raduje, ali istovremeno, skreće pažnju i na sve nedaće koje će čekati tužitelje.

“Nadam se da je ovo početak borbe protiv organizovanog kriminala u državi koja je po tome šampion”, započinje razgovor na ovu temu Miletić, no ističe još jedan stav: Tužilaštvo BiH je u ovom slučaju sebi dalo težak zadatak.

Onda se postavlja pitanje – šta je sve potrebno za uspješno procesuiranje?

“To su djela koja se jako teško dokazuju, radi se o jako velikoj grupi. Zato će morati raditi najmanje po dva ili tri tužitelja da bi se to dokumentovalo kako treba”, pojasnio je.

S obzirom na prirodu slučaja i niz uhapšenih, Miletić priznaje da na sve gleda poprilično emotivno, naročito jer je ravnatelj policije bio osam godina.

“Jedan dio ljudi ja znam, neke sam čak ja i zaposlio. To je takva bruka i sramota da sam sebi ne mogu da objasnim šta se desilo u Federalnoj upravi policije”, rekao je.

No, šta se, zapravo, desilo?

“Kada sam došao FUP ništa nije imao. Za osam godina od njega smo napravili brend. Od 2010. godine, toliki je bio uticaj politike na instituciju da se ona počela ruinirati, i to traje već 15 godina. Ko zna gdje će to završiti. Političari su postavljali nesposobne kadrove, a vremenom su im trebali podobni i poslušni – tako smo došli do ovoga do čega smo došli. Sve politike žele ovladati policijskim agencijama, po mojoj pretpostavci zato što se može desiti da njih treba procesuirati, pa da budu pošteđeni. Uticaj su, nažalost, protegnuli i na tužiteljstva i sudove, to je toliko duboko ukorijenjeno, da bez razloga nismo jedna od najgorih zemalja po pitanju korupcije”, pojašnjava.

Posebno ga zabrinjava pitanje – otkud policija u društvu takve bande, takvih kriminalaca?

“Ako vam par mafijaša vodi državu i odlučuje o našim životima, ovo će biti posljedica ukupnog stanja”, rekao je podsjećajući i na izvještaj Tužilaštva BiH iz prošle godine gdje glavni tužitelj tvrdi da nije moglo biti boljih rezultata zbog involviranosti kriminala u policijske agencije.

“Ovo je sve privid”, dodaje.

Zbog aktuelne situacije treba podsjetiti da su lideri Trojke ne tako davno slavodobitno govorili o aplikacijama Sky i ANOM. Sada, više nego ikada prije, vrijedi postaviti pitanje, gdje nas one sve mogu odvesti?

“Doći će to i do pojedinih političara, tu nema nikakve dileme. Ako su policijski službenici radili ono o čemu se piše, nisu to mogli raditi da niko ne zna”, stava je Miletić.

A piše se, između ostalog, da su oni obezbjeđivali narko bosa prilikom njegovog posjeta Sarajevu, a zauzvrat dobili uniforme.

“Oprema je najmanji problem. Veći problem je to kako ti spavaš u istom hotelu sa dilerom, kako isfingiraš svoje odsustvo i sa službenim vatrenim oružjem pređeš granicu, odeš s njim dok obavlja posao i vratiš se, a zauzvrat uzmeš sedam hiljada eura. Ako ja to znam, kako je moguće da oni koji s njim rade to ne znaju? Svi rade na tome da se to prikrije”, pojasnio je Miletić.

Prao se novac, kupovale su se nekretnine, no ni djelić svega onoga što se u ovom krugu odvijalo još nije rasvjetljen, kaže Miletić.

“Vidjet ćete vi do čega će to sve dovesti. Ja znam za jedno lice koje je kupilo na desetine nekretnina u Sarajevu. Tri momka iz ovih policijskih struktura imaju svoje ugostiteljske objekte, to je zakonom zabranjeno dok se radi kao policajac. Po tvrdnjama mojih kolega najmanje 25 policijskih službenika u Sarajevu drži svoje ugostiteljske objekte koje oni koriste za rasparčavanje narkotičkih sredstava”, tvrdi.

Kaže da se radi o službenicima raznih policijskih agencija.

“Kriminalci im pomognu da ih kupe ili zakupe i u njima su zaštićeni. Droga se valja u takvim ugostiteljskim objektima. To pola Sarajeva zna i svi šute na to”, naglasio je.

(Kliker.info-N1)