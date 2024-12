Snijeg izazvao probleme širom BiH : U više gradova proglaženo stanje elementarne nepogode

Snijeg koji već dva dana neprestano pada u većem dijelu Bosne i Hercegovine izazvao je brojne probleme. Mnoga domaćinstva su ostala bez struje, saobraćanje je otežano, a pojedine škole su obustavile nastavu. U Gradačcu je proglašeno stanje prirodne nesreće, a nekoliko bh. gradova proglasilo je stanje elementarne nepogode.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), najviše snijega je palo na Bjelašnici, gdje je izmjerena visina od 174 centimetra snježnog prekrivača, dok je u Sarajevu 28. Visina snijega na lokacijama gdje FHMZ vrši mjerenja: Banjaluka 30 centimetara, Bihać 28, Bjelašnica 174, Novi Grad 14, Bugojno 25, Čemerno 39, Livno 12, Mrkonjić Grad 58, Sanski Most 14, Sarajevo – Bjelave 28 i Tuzla 30.

Prema prognozama meteorologa snježne padavine, manjeg intenziteta, očekuju se u većem dijelu Bosne sve do vikenda, kada bi trebalo doći do postepenog razvedravanja. U Hercegovini još sutra umjereno do pretežno oblačno, a od četvrtka pretežno sunčano vrijeme.

Uprkos maksimalnim naporima i neprekidnom radu elektromonterskih ekipa podružnica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine na otklanjanju kvarova, tokom noći došlo je do pogoršanja situacije sa snabdijevanjem električnom energijom. Bez napajanja je trenutno 127 hiljada mjernih mjesta.

Gradačcu proglašeno stanje prirodne nesreće

Gradski štab civilne zaštite Gradačac danas je na vanrednoj sjednici donio odluku o proglašenju prirodne nesreće. Lokalne vlasti će tražiti da se dodatno angažuju firme iz drugih gradova na čiščenju puteva.

Na području Gradačca više od 24 sata snijeg intenzivno pada, te je prouzrokovao brojne probleme u putnoj komunikaciji, voosnabdijevanju, a došlo je i do nestanka električne energije.

Pola stanovništva u gradu je i dalje bez struje i vode, a snijeg je prouzrokovao probleme i u mobilnoj telefonskoj mreži.

Iz Elektroprivrede BiH – Poslovnice Gradačac su naveli da da su radnici na terenu i rade na otklanjanju kvarova, ali im olujni vjetar otežava rad, a snijeg i dalje pada.

Obustavljena je nastava u osnovnim i srednji školama, zbog nestanka struje i nemogućnosti zagrijavanja učionica.

U više bh. gradova proglašeno stanje elementarne nepogode

Stanje elementarne nepogode proglašeno je u Drvaru, Bosanskom Grahovu, Kotor Varoši i Tesliću.

Predsjednica Opštinskog vijeća Jasna Pećanac je rekla da je Drvar potpuno odsječen od svijeta i da su svi izlazi blokirani. Nanosi snijega u pojedinim selima su i do dva metra, čišćenje dodatno otežava jaka mećava. Brojna domaćinstva su bez struje.

Sela na području Bosanskog Grahova zametena su snijegom, a pojedina nemaju ni struje. Saobraćaj je otežan, a put u mjestu Resanovci, od Bosanskog Grahova prema Drvaru., potpuno je blokiran,

Na sastanku Štaba za vanredne situacije Kotor Varoši donesen je zaključak da se stavi u funkciju sva raspoloživa mehanizacija na području opštine kako bi se očistili magistralni put i regionalni putevi, kao i prilazi seoskim naseljima.

Iz Štaba su apelovali da stanovnici bez prijeke potrebe ne izlaze iz svojih domova, a pogotovo oni sa automobilima. Terenske ekipe će, nakon što budu očišćeni putni pravci, doći do dijaliznih pacijenata, kako bi mogli organizovano da odu na neophodni tretman.

U svim osnovnim školama na području Kotor Varoši obustavljena je nastava usljed visokog snijega.

Snijeg je u Tesliću izazvao velike probleme u saobraćaju, brojna domaćinstva su bez struje i otežano je funkcionisanje službi i javnih ustanova. Na glavnim i sporednim putevima su zastoji, dok je zbog težine snijega došlo do lomljenja drveća i prekida na elektroenergetskoj mreži.

Brojni kvarovi na elektromreži, otežan saobraćaj preko Romanije

Najveće probleme u opštinama na području Sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije predstavljaju kvarovi na elektromreži usljed snježnih padavina, a otežan je saobraćaj preko Romanije i Han Pogleda.

Potrošači u gradskom području na Han Pijesku jutros od 4.30 časova nemaju struje niti signala za mobilnu mrežu.

Prijavljeni su kvarovi na dalekovodima u Novom Goraždu, Miljeno u Čajniču, Kozići i Matino brdo u Rogatici, Jošanica, Zavajt i Čelebići, te na četiri trafo stanice na dalekovodima Miljevina i Tjentište na području Foče i dijelovi dalekovoda Auto-baza, Sokolovići i Kaljina na području Sokoca, kao i Trebević, Bogovići i Sumbulovac na području Pala.

Saobraćaj je otežan preko prevoja Romanija, gdje je na snazi zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom, za šlepere i kombije.

Takođe, otežano se vozi i preko prevoja Han Pogled na putnom pravcu Han Pijesak-Vlasenica, zbog snježnih padavina.

Zameteni putevi u Srebrenici i Glamoču, nema struje u selima

Svi lokalni putevi na području Srebrenice neprohodni su i djeca iz seoskih sredina jutros nisu došla u školu, rekao je načelnik Odjeljena za društvene djelatnosti ove opštine Adem Mehmedović.

Djeca iz područne škole u Potočarima vraćena su kućama jer zbog prekida elektrosnabdijevanja nema grijanja u učionicama. Seoska područja ostala su bez struje u toku noći, a od jutros je i urbani dio Srebrenice bez struje, kao i bez internet veza.

Brojna sela oko Glamoča, takođe su bez struje i zametena su u snijegu.

Sve škole u Tešnju dobile saglasnost da nastavni proces održavaju online

Sve osnovne i srednje škole na području općine Tešanj, gdje je tokom jučerašnjeg dana palo i najviše snijega u Zeničko-dobojskom kantonu, dobile su saglasnost resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta da pređu na online nastavu, potvrdila je direktorica Pedagoškog zavoda ZDK Aida Salkić.

Direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite ZDK-a Džavid Aličić potvrdio je kako su, za razliku od juče, danas u tom kantonu prohodni svi glavni putni pravci, dok problema zbog zimskog pokrivača još ima na sporednim te manje frekventnim putevima tog kantona.

Oko sedamdeset posto puteva prohodno u Gradačcu, snijeg i dalje pada uz olujni vjetar

Gradačac je pod snježnim prekrivačem, a na pojedinim mjestima visina snijega je od 40 do 50 cm. Službe za održavanje puteva su cijelu noć radile na čišćenju i oko 70 posto puteva je prohodno na području grada Gradačca.

Zbog intenzivnih padavina pojedina mjesta su nepristupačna i otežana je komunikacija. Pola stanovništva Gradačca je bez struje i vode.

Snijeg je uzrokovao probleme i na mobilnim mrežama.

U pojedinim školama danas neće biti nastave.

KJKP ‘Rad’: Na terenu 40 vozila i 140 radnika koji rade na ručnom čišćenju snijega*

Jutros je na terenu 40 vozila Zimske službe KJKP “Rad”, te 140 radnika koji rade na ručnom čišćenju snijega.

Jučer je napadalo oko 25-30 cm snijega, a danas se očekuje da će pasti dodatnih 10 cm snijega.

Iz KJKP “Rad” su naveli da još uvijek moraju “popravljati” saobraćajnice prvog prioriteta koje su jučer očišćene nekoliko puta, te da će, kada vremenske prilike dozvole, čistiti i ulice drugog, trećeg i četvrtog prioriteta.

Zimska služba u Banjaluci na terenu, obustavljena nastava u školama

Banjalučke ekipe zimske službe čiste puteve po prioritetima, a u toku jutarnjih časova očišćeni su putevi i ulice prvog prioriteta i dijelom drugog prioriteta.

Iz nadležnog odjeljenja su istakli da znatan problem u funkcionisanju zimske službe grada Banjaluka predstavljaju srušena drveća i grane koji su se od težine snijega nadvili nad puteve, te nepropisno parkirana vozila na kolovozu.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske saopštilo je da se obustavlja vaspitno-obrazovni rad u svim osnovnim školama sa područja Grada Banjaluka, dok će se nastava u banjalučkim srednjim školama obustaviti ukoliko direktori procijene da je u datim uslovima nemoguće obezbijediti dolazak učenika u školu.

Više centralnih i područnih osnovnih škola na području Dervente, Doboja, Petrova, Stanara i Teslića danas, takođe, neće imati nastavu. Nastava je obustavljena i u Srednjoškolskom centru “Jovan Dučić” u Tesliću.

Nastava prekinuta u pojedinim školama na području TK

U pojedinim osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu došlo je do prekida nastave.

Nastava je prekinuta u školama u kojima su direktori procijenili da ne postoje uslovi za njeno održavanje, a razlozi su uglavnom prekidi u snabdijevanju električnom energijom, problem s grijanjem ili poteškoće u organizaciji prevoza učenika.

Zbog većih količina snijega obustavljen saobraćaj za sve kategorije vozila na pojedinim putevima

Zbog većih količina snijega obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na putevima: Glamoč-Mlinište, Drvar-Bosanski Petrovac i Drvar-Glamoč, na putevima Bosansko Grahovo-Drvar i Tomislavgrad-Posušje obustava je na snazi za teretna vozila, dok je iz istog razloga otežano saobraćanje na dionicama Bosanski Petrovac-Lanište-Ključ, Ključ-Sanski Most i Kupres Šipovo.

Na autoputu 9. januar, kao i na magistralnim i regionalnim putevima u RS-u večeras do 22 sata obustavljen je saobraćaj za teretna vozila.

Snijeg otežava saobraćaj u većem dijelu Bosne, dok je u Hercegovini kolovoz mokar. Iz BIHAMK-a posebno upozoravaju na dionice preko planinskih prevoja, gdje ima ugaženog snijega na kolovozu, a na ovim dionicama za teretna vozila obavezno je korištenje lanaca. Zbog težine snijega na brojnim dionicama česta su obaranja stabala na kolovoz.

