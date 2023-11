Šeika Moza bint Nasser: Svakih 10 minuta u Gazi umire jedno dijete

Njezino visočanstvo, , predsjednica Fondacije „Obrazovanje iznad svega“ i zagovornica „ciljeva održivog razvoja“, danas, 15. novembra, učestvovala na summitu na visokoj razini pod nazivom “Ujedinjeni za mir u Palestini”.

Summit, čiji je domaćin bila gospođa Emine Erdogan, prva dama Turske, okupio je prve dame i vladine zvaničnike iz cijelog svijeta, a kako bi izrazili solidarnost s narodom Palestine, te pozvali na primirje.

Njezino visočanstvo, šeika Moza bint Nasser zahvalila je gospođi Emine Erdogan na njezinoj snažnoj i nepokolebljivoj podršci palestinskom narodu. Pohvalila je sve one koji podižu svoj glas u podršci narodu Palestine i njihovoj borbi, posebno usred širenja dezinformacija i lažnih vijesti. Potaknula je globalne pristaše Palestine da “suprotstave lažnim narativima”, prenosi QNA.

Potaknula je sve da “promiču istinu gdje god mogu”.

Govoreći o Gazi, opisala je humanitarnu katastrofu na palestinskoj teritoriji, ističući:

“Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), svakih 10 minuta u Gazi umire jedno dijete, što znači da će do kraja mog govora jedno dijete izgubiti život, a do kraja ove sjednice još 18 djece bit će mrtvo.”

Naglasila je moralnu obvezu pružanja hitne humanitarne pomoći stanovnicima Gaze, napominjući:

“Sve dok postoje dva suprotstavljena cilja – cilj izgradnje i cilj uništenja – nemamo drugog izbora – bilo moralnog, pravnog ili etičkog – nego stati uz one koji namjeravaju graditi. S naše strane, Katar će nastaviti podržavati sektor obrazovanja u Gazi putem Fondacije “Obrazovanje iznad svega”“, istakla je Moza bint Nasser.

Nadalje, pohvalila je ulogu koju je odigrala Država Katar u ovoj krizi.

“Svijetla slika Katara bit će sačuvana u sjećanju arapskih i katarskih generacija. Možda je mala zemlja po broju stanovnika i površini, ali velika po svojoj ambiciji i moralnim načelima.”

Zaključila je govor izjavom:

“Sve što radimo, radimo za narod Gaze, ali to nikada ne može biti dovoljno. U ovom jadnom trenutku historije, narod Gaze predstavlja dostojanstvo Ummeta.”

Prva dama Emine Erdogan osudila je izraelsku agresiju na Gazu.

“Ono što danas svjedočimo nije rat; Ovo je pokušaj nametanja svjetskog poretka u kojem preživljavaju samo najjači i najokrutniji, a drugi životi se lako mogu rasipati”, poručila je.

Skupu u Istanbulu prisustvovala je Sabina Komšić, supruga predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića, kao i supružnici čelnika 14 država.